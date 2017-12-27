ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти» Алексея Крамаренко

ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти», бывшего главу следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. Он задержан по делу о взятке от «вора в законе» Шакро Молодого, — сообщил РИА Новости источник агентству источник в правоохранительных органах.

Информацию о задержании Крамаренко подтвердил также источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Крамаренко проходил по этому делу как свидетель.

В марте 2017 после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от «вора в законе» Крамаренко уволился из органов и устроился на работу в правовой отдел компании «Роснефть».