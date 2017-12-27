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00:00, 27 декабря 2017

ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти» Алексея Крамаренко

ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти», бывшего главу следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. Он задержан по делу о взятке от «вора в законе» Шакро Молодого, — сообщил РИА Новости источник агентству источник в правоохранительных органах.
Информацию о задержании Крамаренко подтвердил также источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Крамаренко проходил по этому делу как свидетель.
В марте 2017 после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от  «вора в законе» Крамаренко уволился из органов и устроился на работу в правовой отдел компании «Роснефть».

Комментарии

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danko_ 27 декабря 2017 | 00:06

Воры в законе и сотрудники силовых структур с ними заодно, и в Роснефти.
Все закономерно, когда ОПГ Озеро,организованное Тамбовской ОПГ, всё в России захватила.

danko_ 27 декабря 2017 | 00:29

danko_: Страшно представить, что творится в Роснефти,какие преступления творятся, если учесть, что глава юридической службы преступник.

seryj_wolk 27 декабря 2017 | 00:40

danko_: Ну, может его все-таки как-нибудь, хоть немножко настигнет суровая рука рфского закона?

sedoff 27 декабря 2017 | 00:55

seryj_wolk: Да, закон то тут, как раз сбоку. Тут мы видим, что бывает, когда власть раздувает и перекармливает различные силовые структуры. Они обжираются, жиреют, наглеют, им становится тесно и они начинают воевать друг с другом за лучшие куски и места под солнцем.

erol 27 декабря 2017 | 01:02

danko_: На этот раз даже колбаски Сечина не понадобились .)))

nikitin43 27 декабря 2017 | 00:31

danko_: мусора с руки у шакро кормились , поди ни один говнюк с лампасами не застрелился , одно слово моченосцы офицеры расеи , честь им и слева. такую коррумпироварную мусорню ещё поискать надо в мире .

sborisych 27 декабря 2017 | 00:37

danko_:
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья". \Александр Сергеевич, наше всё.../

fresh_breeze 27 декабря 2017 | 00:09

Кто посмел бороться с коррупцией без Навального и его ФБК? Если путинская охранка кого-то хватает за взятку, значит, то хороший человек, ЕСПЧ отмажет, можно не сомневаться.

Хотите бороться с коррупцией в России — хватайте тех, на кого укажет Навальный, а других не трогайте!

nikitin43 27 декабря 2017 | 00:34

кто этих продажных назначает тот и отвечает - это слова нацлидера , кто же назначает генералов , наверное навальный .

raffal 27 декабря 2017 | 00:36

fresh_breeze: ЕСПЧ отмажет, можно не сомневаться...
__________________-
Врёте! На ходу придумали версию. А заодно кинуть кусок "патриотического" говна в Навального и ЕСПЧ. А всё потому, что сами в говне.

sborisych 27 декабря 2017 | 00:44

fresh_breeze:
Это не борьба с коррупцией. Это внутренняя борьба башен кремля под одеялом...

jamba 27 декабря 2017 | 00:13

Не могу понять почему в официальных сообщениях используются не реальные имена, а воровские погоняла? Не страна, а малина какая то!(

broom_bans 27 декабря 2017 | 00:15

jamba: каков поп, таков и приход

ze_danil 27 декабря 2017 | 00:29

ждём каментов леонтьева

stalinator 27 декабря 2017 | 02:00

ze_danil: Этого хитромудрого голыми руками не возьмёшь.
Помню как у Познера он как уж по стекловате крутился.
У него такая тема есть, в любой не понятной ситуации включать дурочку и уходить в запой.

stanislav1975 27 декабря 2017 | 00:32

Начали под Сечина копать. Слишком крупная фигура стала. Некоторые уже не понимают, кто там главный.

seryj_wolk 27 декабря 2017 | 00:42

stanislav1975: Не трогайте, подалуйста, Сечина. Он очень занят. Думает, как рфию обобрать, да почище!

mimozof 27 декабря 2017 | 01:08

seryj_wolk, не трогайте Сечина - он хороший! По командировкам ездит, ему даже в суд сходить некогда...

sulla663 27 декабря 2017 | 00:35

Тока гляньте! Не успел следственный комитет отмыться от грязи, как не прошло и года, неотмытая грязь прилипла (где бы вы думали?) в главном органе бензоколонки - Роснефти. И при этом даже не сменив заголовка "ГЛАВА". Может не стоит платить такие немерянные бабки Сечину, ибо, что баба его кинула, что "главы" его кидают. Так скоро пойдет, 19% Роснефти сможет купить не только неизвестно кто, а любой ханыга....

beobachter 27 декабря 2017 | 00:49

Отличного главюриста взял на службу матёрый борец со взяточничеством Сечин.. Браво!!!

nata_roo 27 декабря 2017 | 00:52

Хомячки-то были уверены, что Игорек посадил Улюкашу. А оказалось, что Кремль использовал Улюкашу, чтобы дать сигнал клану Игорька...

amebix 27 декабря 2017 | 00:53

Игорь Иванычу намекнули, что может вслед за Улюкаем присесть?

elenaprekrasnaya2009 27 декабря 2017 | 00:55

Мы тут на дне давно уже разницы не видим, где просто воры в законе, где Тамбовская ОПГ, где кооператив "Озеро", где Роснефть, а где правоохранительные органы...
Они давно слились воедино

stalinator 27 декабря 2017 | 01:30

Я же докторов посылал в Роснано, а они почему-то приехали в Роснефть.....
Перепутали наверное, Рос,Рос.... Роспил.....
Так ведь вместо Чубайса могут и на Игоря Ивановича выйти.

kolenval99 27 декабря 2017 | 01:36

Нет смысла копать под Сечина — всё равно в суд не прийдет, некогда ему.

plennik_illuziy 27 декабря 2017 | 01:55

Прям — предновогоднее оживление всего и вся.))

alexx2101 27 декабря 2017 | 03:28

Сейчас проснется глава пресс-службы Леонтьев и все опровергнет. У них такого не может быть в принципе.

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