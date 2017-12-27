ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти» Алексея Крамаренко
Информацию о задержании Крамаренко подтвердил также источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Крамаренко проходил по этому делу как свидетель.
В марте 2017 после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от «вора в законе» Крамаренко уволился из органов и устроился на работу в правовой отдел компании «Роснефть».
Комментарии27
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danko_ 27 декабря 2017 | 00:06
Воры в законе и сотрудники силовых структур с ними заодно, и в Роснефти.
Все закономерно, когда ОПГ Озеро,организованное Тамбовской ОПГ, всё в России захватила.
danko_ 27 декабря 2017 | 00:29
danko_: Страшно представить, что творится в Роснефти,какие преступления творятся, если учесть, что глава юридической службы преступник.
seryj_wolk 27 декабря 2017 | 00:40
danko_: Ну, может его все-таки как-нибудь, хоть немножко настигнет суровая рука рфского закона?
sedoff 27 декабря 2017 | 00:55
seryj_wolk: Да, закон то тут, как раз сбоку. Тут мы видим, что бывает, когда власть раздувает и перекармливает различные силовые структуры. Они обжираются, жиреют, наглеют, им становится тесно и они начинают воевать друг с другом за лучшие куски и места под солнцем.
erol 27 декабря 2017 | 01:02
danko_: На этот раз даже колбаски Сечина не понадобились .)))
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:31
danko_: мусора с руки у шакро кормились , поди ни один говнюк с лампасами не застрелился , одно слово моченосцы офицеры расеи , честь им и слева. такую коррумпироварную мусорню ещё поискать надо в мире .
sborisych 27 декабря 2017 | 00:37
danko_:
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья". \Александр Сергеевич, наше всё.../
fresh_breeze 27 декабря 2017 | 00:09
Кто посмел бороться с коррупцией без Навального и его ФБК? Если путинская охранка кого-то хватает за взятку, значит, то хороший человек, ЕСПЧ отмажет, можно не сомневаться.
Хотите бороться с коррупцией в России — хватайте тех, на кого укажет Навальный, а других не трогайте!
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:34
кто этих продажных назначает тот и отвечает - это слова нацлидера , кто же назначает генералов , наверное навальный .
raffal 27 декабря 2017 | 00:36
fresh_breeze: ЕСПЧ отмажет, можно не сомневаться...
__________________-
Врёте! На ходу придумали версию. А заодно кинуть кусок "патриотического" говна в Навального и ЕСПЧ. А всё потому, что сами в говне.
sborisych 27 декабря 2017 | 00:44
fresh_breeze:
Это не борьба с коррупцией. Это внутренняя борьба башен кремля под одеялом...
jamba 27 декабря 2017 | 00:13
Не могу понять почему в официальных сообщениях используются не реальные имена, а воровские погоняла? Не страна, а малина какая то!(
broom_bans 27 декабря 2017 | 00:15
jamba: каков поп, таков и приход
ze_danil 27 декабря 2017 | 00:29
ждём каментов леонтьева
stalinator 27 декабря 2017 | 02:00
ze_danil: Этого хитромудрого голыми руками не возьмёшь.
Помню как у Познера он как уж по стекловате крутился.
У него такая тема есть, в любой не понятной ситуации включать дурочку и уходить в запой.
stanislav1975 27 декабря 2017 | 00:32
Начали под Сечина копать. Слишком крупная фигура стала. Некоторые уже не понимают, кто там главный.
seryj_wolk 27 декабря 2017 | 00:42
stanislav1975: Не трогайте, подалуйста, Сечина. Он очень занят. Думает, как рфию обобрать, да почище!
mimozof 27 декабря 2017 | 01:08
seryj_wolk, не трогайте Сечина - он хороший! По командировкам ездит, ему даже в суд сходить некогда...
sulla663 27 декабря 2017 | 00:35
Тока гляньте! Не успел следственный комитет отмыться от грязи, как не прошло и года, неотмытая грязь прилипла (где бы вы думали?) в главном органе бензоколонки - Роснефти. И при этом даже не сменив заголовка "ГЛАВА". Может не стоит платить такие немерянные бабки Сечину, ибо, что баба его кинула, что "главы" его кидают. Так скоро пойдет, 19% Роснефти сможет купить не только неизвестно кто, а любой ханыга....
beobachter 27 декабря 2017 | 00:49
Отличного главюриста взял на службу матёрый борец со взяточничеством Сечин.. Браво!!!
nata_roo 27 декабря 2017 | 00:52
Хомячки-то были уверены, что Игорек посадил Улюкашу. А оказалось, что Кремль использовал Улюкашу, чтобы дать сигнал клану Игорька...
amebix 27 декабря 2017 | 00:53
Игорь Иванычу намекнули, что может вслед за Улюкаем присесть?
elenaprekrasnaya2009 27 декабря 2017 | 00:55
Мы тут на дне давно уже разницы не видим, где просто воры в законе, где Тамбовская ОПГ, где кооператив "Озеро", где Роснефть, а где правоохранительные органы...
Они давно слились воедино
stalinator 27 декабря 2017 | 01:30
Я же докторов посылал в Роснано, а они почему-то приехали в Роснефть.....
Перепутали наверное, Рос,Рос.... Роспил.....
Так ведь вместо Чубайса могут и на Игоря Ивановича выйти.
kolenval99 27 декабря 2017 | 01:36
Нет смысла копать под Сечина — всё равно в суд не прийдет, некогда ему.
plennik_illuziy 27 декабря 2017 | 01:55
Прям — предновогоднее оживление всего и вся.))
alexx2101 27 декабря 2017 | 03:28
Сейчас проснется глава пресс-службы Леонтьев и все опровергнет. У них такого не может быть в принципе.