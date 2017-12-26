ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти"Алексея Крамаренко.
Как сообщил РИА источник в правоохранительных органах, он подозревается в получении взятки от от «вора в законе» Шакро Молодого.
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Как сообщил РИА источник в правоохранительных органах, он подозревается в получении взятки от от «вора в законе» Шакро Молодого.
ЕС опубликовал заявление с критикой российских властей, которые не допустили Навального на выборы в качестве кандидата Решение ЦИК РФ не допустить оппозиционного политика Алексея Навального к участию в президентских выборах 2018 года по причине его оспариваемой судимости ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов…
Комментарии8
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ginbin_ 26 декабря 2017 | 23:59
Не иначе как для сечина собирал.
honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 23:59
Аппаратный вес Шакро оказался выше.
patrik40 27 декабря 2017 | 00:08
Алексей Крамаренко подозревается в получении взятки от от «вора в законе» Шакро Молодого...
Молодой, Молодой, Молодой
Проводил бы лучше девушек домой
Молодой, Молодой, Молодой
Мы по сказкам знаем - парень ты не злой...
patrik40 27 декабря 2017 | 00:15
Интересно, а по воровским понятиям, платить деньги менту не западло, для вора в законе? Ведь такая дружба может зайти далеко - сегодня чемодан денег с корзинкой колбасы, завтра помощь ментовскому тестю вернуть угнанную машину, а послезавтра что, помощь в поимке преступников?
harra 27 декабря 2017 | 00:00
Жду комментария леонтича )))
broom_bans 27 декабря 2017 | 00:08
harra: Он в запое, пока не может.
edun1952 27 декабря 2017 | 00:11
Слились в едином криминале ЧК и соцально близкое Ворье.
sborisych 27 декабря 2017 | 00:30
А Мишку Леонтьева ещё не притягнули? Чёй- то он приумолк. Если не лечится, то с чего бы? Однако ждём-мс...