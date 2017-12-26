Минфин США расширил санкции против КНДР, включив туда двоих граждан страны, сообщает пресс-служба ведомства

В список попали заместитель директора Отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Ким и первый заместитель директора Департамента ЦК Рабочей партии КНДР Пхень Чол Ри.

Уточняется, что данные лица входили в руководство программ баллистических ракет.