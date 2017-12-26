Минфин США расширил санкции против КНДР, включив туда двоих граждан страны, сообщает пресс-служба ведомства
В список попали заместитель директора Отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Ким и первый заместитель директора Департамента ЦК Рабочей партии КНДР Пхень Чол Ри.
Уточняется, что данные лица входили в руководство программ баллистических ракет.
Комментарии8
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malorus_kiev132 26 декабря 2017 | 23:17
сша дерьмо, а не страна.
anatolr 26 декабря 2017 | 23:29
malorus_kiev132: //сша дерьмо, а не страна.//
И кто это отрыгивает? Рашко-говняшковец (#цитата)!
Анатолий - сосед Госдепа
practolog 26 декабря 2017 | 23:54
anatolr:
Везет вам, вы через штакет на Госдеп смотрите, а мне всю жизнь приходится заглядывать людям в ... По заднице лучше любого узнаю, чем по лицу..
estamp 27 декабря 2017 | 00:04
practolog: Ах не завидуйте! Толик занимается смотрит практически туда же куда и вы. Разве только не людям, а слонам. Но если я правильно понимаю анатомию слонов, Госдепа там не видно.
malorus_kiev132 27 декабря 2017 | 00:44
anatolr: а сша говно.
estamp 26 декабря 2017 | 23:17
включив туда двоих граждан страны,
--- Смешно! И мило! Мило и смешно.
mikhail_spb_ 26 декабря 2017 | 23:19
Правильно!
Нужно энергичнее вытравливать этот комуняцкий гнойник!
practolog 26 декабря 2017 | 23:50
Они там просто взбесились. Во лютуют изверги. Мало им Кадырова и КО..