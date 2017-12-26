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23:01, 26 декабря 2017

Путин подписал указ о повышении с нового года окладов судей на 4%

Президент Путин подписал указ о повышении с нового года окладов судей на 4%. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Ранее стало известно, что правительство также на 4% повысит оклады российским военным.

Комментарии

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ivanidze_guram 26 декабря 2017 | 23:06

No koments...

danko_ 26 декабря 2017 | 23:11

ivanidze_guram: Путин повышает символически накануне выборов себя оклады тем, кто защищает его преступный режим, показывая заботу.
Хотя для судей зарплата далеко не основной источник дохода, да и судя по масштабам воровства на всех уровнях в МО и там тоже.

sergeev67 26 декабря 2017 | 23:44

Вот и ответ на вопрос: Почему в России зарплаты растут, а доходы населения падают!

honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 23:53

Ну всё, теперь Хахалева сможет вполне официально таскать к себе на мероприятия всяких кобздонов пачками.

revlos 26 декабря 2017 | 23:55

ivanidze_guram: Это вы на каком языке?

revlos 26 декабря 2017 | 23:58

revlos: Въехал. По-норвежски.

kolenval99 26 декабря 2017 | 23:11

Указ о тридцати сребрениках.

nemez1 26 декабря 2017 | 23:12

Зарплаты растут у тех, кто ничего не производит, но активно ущемляет права тех, кто их кормит.

canary 27 декабря 2017 | 01:17

nemez1: однако те, ущемленные, побегут табуном за путина голосовать.

edun1952 26 декабря 2017 | 23:12

За счет нищих. Виолончели в офшорах в сохранности.

anemon 26 декабря 2017 | 23:16

О самых бедных позаботился. А ведь он не имеет права ни назначать судей, ни назначать им оклады - по конституции. Понятно, для чего это делается.

mikhail_spb_ 26 декабря 2017 | 23:17


А доплата в "синих конвертах" и прочие бесплатные печеньки судьям тоже увеличат на 4%?

А сапогам-то за что?
Ах да, Отчизна ведь в сжимающемся кольце врагов!

vladimirbelarus 26 декабря 2017 | 23:49

mikhail_spb_: Про отчизну в "сжимающемся кольце" вы сказали очень метко, но уж очень образно! Она там уже давно, более ста лет.

sborisych 27 декабря 2017 | 00:07

vladimirbelarus:
Это вы про чекистов- этому ордену как раз стукнуло сто лет..?

sborisych 27 декабря 2017 | 00:04

mikhail_spb_:
То, что в конвертиках, налогами не облагается..

gaut 26 декабря 2017 | 23:20

Странно, что не учителей?.. Хотя зачем, они и так хорошо шестерят...

alena01 26 декабря 2017 | 23:25

Во как - им еще и зарплату платят...

practolog 26 декабря 2017 | 23:48

alena01: В данном случае не зарплата, а жалование - барин пожаловал холопам-судьям на 4% больше в следующем году.

ivor_vv 26 декабря 2017 | 23:27

ждём новых посадок

vorsha1514 26 декабря 2017 | 23:35

Самые бедные в рашкосране...

sbk 26 декабря 2017 | 23:37

А ЦИКу?

alpanf 27 декабря 2017 | 01:04

sbk: А ЦИКу не за что. Панфилова на судей стрелки переводит.

peresvet73 26 декабря 2017 | 23:42

Они непосредственно принимают решения о репрессиях граждан.

zja 26 декабря 2017 | 23:43

пока этим пиявкам будут добавлять и добавлять, они не отвалятся.
Безумные по сравнению со медианными по стране доходы судей при полной безнаказанности и безответственности привлекают на эти должности самых бессовестных и наглых.

practolog 26 декабря 2017 | 23:44

В новом году судьи будут на 4% честнее и независимее..

vladimirbelarus 26 декабря 2017 | 23:47

Значит будут активно сажать. И 30 сребренников, чтобы судьи отрабатывали подачку.

virgenu 26 декабря 2017 | 23:51

Дешевит нацлидер, не дорого оплачивает холуйство. Могут ведь и перекупить судей.В нормальной стране судьи независимы потому, что получают за свой труд из бюджета города по решению советов города. И избираются на свободных выборах, как в США.

practolog 26 декабря 2017 | 23:58

Путин дал судьям 4%. Интересно, подсудимым теперь прийдется давать судьям на 4% меньше или наоборот, на 4% больше, чтобы перебить президентскую надбавку?

grishakras 27 декабря 2017 | 00:02

В правильном направлении работаете судьи! Дали бы больше, но не можем, как то и пенсионеров нужно содержать , черт их дери!

sborisych 27 декабря 2017 | 00:02


г.Сочи, март 2010г., представители СМИ на совещании судей, присутствуют корреспонденты, председатель суда А.Лаврик, судьи в зале.
Сценка. «Корр.: - Сколько получает судья? А. Лаврик: - Лично я получаю 69 000 рублей.
(Судьи из зала добавили, что они получают от 35 000 рублей, а секретари и помощники и того меньше, по 8 тысяч рублей).
Корр.: - Кому принадлежат автомобили, припаркованные при суде, стоимостью от полумиллиона до трех миллионов рублей? Ответ зала: - Они принадлежат судьям.
Корр.:- Как удается на такую заработную плату делать такие дорогие покупки?
Ответ зала (не сговариваясь, дружно):- Эти автомобили мы приобретали до поступления на работу в суд».*
Занавес...
===
* Материал от 01.04.2010 "Новая газета Кубани" Выпуск 19 (1529) от 22.03.2010 "Судьи и СМИ"

gotoviy_emigrant 27 декабря 2017 | 00:09

C Новым годом дорогие нахлебники

belovnikita 27 декабря 2017 | 00:25

сообщникам своих преступлений поднял

needroid 27 декабря 2017 | 01:08

Ну так у судей и военных будет много работы перед "выборами".

canary 27 декабря 2017 | 01:14

ничего удивительного - все люди нужные, как же-с не отметить их.

koshkaedu 27 декабря 2017 | 02:11

В знак благодарности теперь условный срок Навального перейдёт в реальный.
Не хватало ровно 4%.

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