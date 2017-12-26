Путин подписал указ о повышении с нового года окладов судей на 4%
Президент Путин подписал указ о повышении с нового года окладов судей на 4%. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Ранее стало известно, что правительство также на 4% повысит оклады российским военным.
Комментарии35
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ivanidze_guram 26 декабря 2017 | 23:06
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danko_ 26 декабря 2017 | 23:11
ivanidze_guram: Путин повышает символически накануне выборов себя оклады тем, кто защищает его преступный режим, показывая заботу.
Хотя для судей зарплата далеко не основной источник дохода, да и судя по масштабам воровства на всех уровнях в МО и там тоже.
sergeev67 26 декабря 2017 | 23:44
Вот и ответ на вопрос: Почему в России зарплаты растут, а доходы населения падают!
honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 23:53
Ну всё, теперь Хахалева сможет вполне официально таскать к себе на мероприятия всяких кобздонов пачками.
revlos 26 декабря 2017 | 23:55
ivanidze_guram: Это вы на каком языке?
revlos 26 декабря 2017 | 23:58
revlos: Въехал. По-норвежски.
kolenval99 26 декабря 2017 | 23:11
Указ о тридцати сребрениках.
nemez1 26 декабря 2017 | 23:12
Зарплаты растут у тех, кто ничего не производит, но активно ущемляет права тех, кто их кормит.
canary 27 декабря 2017 | 01:17
nemez1: однако те, ущемленные, побегут табуном за путина голосовать.
edun1952 26 декабря 2017 | 23:12
За счет нищих. Виолончели в офшорах в сохранности.
anemon 26 декабря 2017 | 23:16
О самых бедных позаботился. А ведь он не имеет права ни назначать судей, ни назначать им оклады - по конституции. Понятно, для чего это делается.
mikhail_spb_ 26 декабря 2017 | 23:17
А доплата в "синих конвертах" и прочие бесплатные печеньки судьям тоже увеличат на 4%?
А сапогам-то за что?
Ах да, Отчизна ведь в сжимающемся кольце врагов!
vladimirbelarus 26 декабря 2017 | 23:49
mikhail_spb_: Про отчизну в "сжимающемся кольце" вы сказали очень метко, но уж очень образно! Она там уже давно, более ста лет.
sborisych 27 декабря 2017 | 00:07
vladimirbelarus:
Это вы про чекистов- этому ордену как раз стукнуло сто лет..?
sborisych 27 декабря 2017 | 00:04
mikhail_spb_:
То, что в конвертиках, налогами не облагается..
gaut 26 декабря 2017 | 23:20
Странно, что не учителей?.. Хотя зачем, они и так хорошо шестерят...
alena01 26 декабря 2017 | 23:25
Во как - им еще и зарплату платят...
practolog 26 декабря 2017 | 23:48
alena01: В данном случае не зарплата, а жалование - барин пожаловал холопам-судьям на 4% больше в следующем году.
ivor_vv 26 декабря 2017 | 23:27
ждём новых посадок
vorsha1514 26 декабря 2017 | 23:35
Самые бедные в рашкосране...
sbk 26 декабря 2017 | 23:37
А ЦИКу?
alpanf 27 декабря 2017 | 01:04
sbk: А ЦИКу не за что. Панфилова на судей стрелки переводит.
peresvet73 26 декабря 2017 | 23:42
Они непосредственно принимают решения о репрессиях граждан.
zja 26 декабря 2017 | 23:43
пока этим пиявкам будут добавлять и добавлять, они не отвалятся.
Безумные по сравнению со медианными по стране доходы судей при полной безнаказанности и безответственности привлекают на эти должности самых бессовестных и наглых.
practolog 26 декабря 2017 | 23:44
В новом году судьи будут на 4% честнее и независимее..
vladimirbelarus 26 декабря 2017 | 23:47
Значит будут активно сажать. И 30 сребренников, чтобы судьи отрабатывали подачку.
virgenu 26 декабря 2017 | 23:51
Дешевит нацлидер, не дорого оплачивает холуйство. Могут ведь и перекупить судей.В нормальной стране судьи независимы потому, что получают за свой труд из бюджета города по решению советов города. И избираются на свободных выборах, как в США.
practolog 26 декабря 2017 | 23:58
Путин дал судьям 4%. Интересно, подсудимым теперь прийдется давать судьям на 4% меньше или наоборот, на 4% больше, чтобы перебить президентскую надбавку?
grishakras 27 декабря 2017 | 00:02
В правильном направлении работаете судьи! Дали бы больше, но не можем, как то и пенсионеров нужно содержать , черт их дери!
sborisych 27 декабря 2017 | 00:02
г.Сочи, март 2010г., представители СМИ на совещании судей, присутствуют корреспонденты, председатель суда А.Лаврик, судьи в зале.
Сценка. «Корр.: - Сколько получает судья? А. Лаврик: - Лично я получаю 69 000 рублей.
(Судьи из зала добавили, что они получают от 35 000 рублей, а секретари и помощники и того меньше, по 8 тысяч рублей).
Корр.: - Кому принадлежат автомобили, припаркованные при суде, стоимостью от полумиллиона до трех миллионов рублей? Ответ зала: - Они принадлежат судьям.
Корр.:- Как удается на такую заработную плату делать такие дорогие покупки?
Ответ зала (не сговариваясь, дружно):- Эти автомобили мы приобретали до поступления на работу в суд».*
Занавес...
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* Материал от 01.04.2010 "Новая газета Кубани" Выпуск 19 (1529) от 22.03.2010 "Судьи и СМИ"
gotoviy_emigrant 27 декабря 2017 | 00:09
C Новым годом дорогие нахлебники
belovnikita 27 декабря 2017 | 00:25
сообщникам своих преступлений поднял
needroid 27 декабря 2017 | 01:08
Ну так у судей и военных будет много работы перед "выборами".
canary 27 декабря 2017 | 01:14
ничего удивительного - все люди нужные, как же-с не отметить их.
koshkaedu 27 декабря 2017 | 02:11
В знак благодарности теперь условный срок Навального перейдёт в реальный.
Не хватало ровно 4%.