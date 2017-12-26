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13:32, 26 декабря 2017

Рекордное количество россиян, более 100 тысяч, посетили Кубу в этом году

Это почти на 70% больше, чем в  2016. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров Росси. Там объяснили популярность Кубы, в частности, большим количеством авиарейсов.

Комментарии

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malinskii 26 декабря 2017 | 13:41

Секс-туристы? Или слетали глянуть что ждёт после вовы

zloy_sok 26 декабря 2017 | 13:45

Никогда еще проституция не была так доступна....

avp235 26 декабря 2017 | 13:48

Все просто: это силовики и работники госучреждений, которые раньше могли ездить по всему миру, а теперь, когда кругом враги, им остались только Куба и Вьетнам. Хотя, кажется. уже только Куба.

polsan 26 декабря 2017 | 13:48

Заповедник махрового социализма, с тяжелым для россиян климатом, но посмотреть стоит хоть раз и попробовать на вкус. Добрые, но к сожалению очень бедные и несчастные кубинцы....

testmeter 26 декабря 2017 | 13:58

Развиваем новые туристические направления: КНДР, Венесуэла, Науру

vilingrad 26 декабря 2017 | 14:00

Какой опыт! Сколько там было тамошнему божеству, когда он ласты склеил?

skull_33 26 декабря 2017 | 14:02

Не может быть, все россияне последних ежей доедают, какая им Куба.

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