Рекордное количество россиян, более 100 тысяч, посетили Кубу в этом году
Это почти на 70% больше, чем в 2016. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров Росси. Там объяснили популярность Кубы, в частности, большим количеством авиарейсов.
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Это почти на 70% больше, чем в 2016. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров Росси. Там объяснили популярность Кубы, в частности, большим количеством авиарейсов.
Комментарии7
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malinskii 26 декабря 2017 | 13:41
Секс-туристы? Или слетали глянуть что ждёт после вовы
zloy_sok 26 декабря 2017 | 13:45
Никогда еще проституция не была так доступна....
avp235 26 декабря 2017 | 13:48
Все просто: это силовики и работники госучреждений, которые раньше могли ездить по всему миру, а теперь, когда кругом враги, им остались только Куба и Вьетнам. Хотя, кажется. уже только Куба.
polsan 26 декабря 2017 | 13:48
Заповедник махрового социализма, с тяжелым для россиян климатом, но посмотреть стоит хоть раз и попробовать на вкус. Добрые, но к сожалению очень бедные и несчастные кубинцы....
testmeter 26 декабря 2017 | 13:58
Развиваем новые туристические направления: КНДР, Венесуэла, Науру
vilingrad 26 декабря 2017 | 14:00
Какой опыт! Сколько там было тамошнему божеству, когда он ласты склеил?
skull_33 26 декабря 2017 | 14:02
Не может быть, все россияне последних ежей доедают, какая им Куба.