Завершена разработка школьного курса «Семьеведение», — сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова
По ее словам, скорее всего это будет факультативный урок, либо курс в рамках существующих гуманитарных предметов.
Кузнецова считает, что занятие должно быть направлено на пропаганду традиционных семейных ценностей и способствовать защите материнства и детства. Курс разрабатывался в Российской академии образования.
Комментарии8
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andygo__ru 26 декабря 2017 | 13:37
Попадья, ты, главное, свои теории о памяти матки продвигай - вот это и есть все твое. В общем, твоя любимая телегония и будет основой курса. И, главное, учи детей креститься поскрепистей.
gvs 26 декабря 2017 | 13:48
В курс семьеведения входит "Домострой" и изучаются традиционные приемы порки: вожжами, розгами, кнутом, а также таскание за волосы. Также девочки будут изучать приемы снятия сапог с пьяного мужа. )))
dr_nemos 26 декабря 2017 | 13:51
любая пропаганда вызывает отторжение, в конечном итоге. Эти "борцы за семейные ценности" изначально разрушают семью......впрочем, денежку-то уже освоены.
seryj_wolk 26 декабря 2017 | 14:30
dr_nemos: Надеюсь правильное избиение членов семьи, места зранения заначки и поведение по уходу за пьяным супругом рассмотрены в курсе достаточно подробно!
bazilgu 26 декабря 2017 | 13:56
"Традиционные семейные ценности"- это какие? Ценности домостроя?
terens 26 декабря 2017 | 13:58
Когда что-то направлено на пропаганду это уже не есть хорошо. Это очень неприятное слово.Почему не заменить пропаганду нормальым воспитанием?
vedma2017 26 декабря 2017 | 14:05
А кандидаты и доктора "семьеведческих наук" уже есть или скоро появятся ?
zhrv 26 декабря 2017 | 14:47
Господи... Да оставьте вы детей в покое со своими ценностями!
Ну начните отрабатывать свои взгляды со взрослых, на кого смотрят остальные... О, начните с ВВП!