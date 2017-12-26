По ее словам, скорее всего это будет факультативный урок, либо курс в рамках существующих гуманитарных предметов.

Кузнецова считает, что занятие должно быть направлено на пропаганду традиционных семейных ценностей и способствовать защите материнства и детства. Курс разрабатывался в Российской академии образования.