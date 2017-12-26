Власти Калмыкии требуют извинений от ТНТ за эпизод в сериале «Улицы» – в нем фигурирует буддистская статуэтка

В постпредстве республики сказали, что это оскорбляет чувства верующих. После того, как эпизод сериала был показан в начале ноября, поступают многочисленные обращения от жителей Калмыкии.

Напомним, это уже не первый подобный скандал. В середине декабря ТНТ пришлось извиняться за номер в шоу «Comedy Woman», в котором фигурировала ингушская девушка из эскорт-агентства.