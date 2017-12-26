Власти Калмыкии требуют извинений от ТНТ за эпизод в сериале «Улицы» – в нем фигурирует буддистская статуэтка
В постпредстве республики сказали, что это оскорбляет чувства верующих. После того, как эпизод сериала был показан в начале ноября, поступают многочисленные обращения от жителей Калмыкии.
Напомним, это уже не первый подобный скандал. В середине декабря ТНТ пришлось извиняться за номер в шоу «Comedy Woman», в котором фигурировала ингушская девушка из эскорт-агентства.
Комментарии6
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point3d 26 декабря 2017 | 13:40
Началось. Пора новый закон в думе обсудить, все россияне с IQ выше 50 каждое утро извиняются перед всеми папуасами мира.
wuwer 26 декабря 2017 | 13:44
Надеюсь 50 калмыков достойны подвига 50 ингушей...по разгону ОМОНа перед телестудией
А то 1000 мужественных последователей Яши сдулись перед 20 автозаками и 300 полицаев...
да..это вам не Древняя Греция...тут на первом месте гордость особости и хромосомности...подлянки делать братьям по крови и языку
dr_nemos 26 декабря 2017 | 13:45
власти или буддисты? буддисты такого требовать не могут по принципам буддизма...значит власти....т.е. спекулянты от веры.
cyema_cyem 26 декабря 2017 | 14:07
dr_nemos: ЕСЛИ СТАТУЭТКА ПОДЛИННАЯ, ТО КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОСКОРБЛЕННЫЕ ЧУВСТВА?
завтра христиане станут изображением распятия оскорбляться.
avp235 26 декабря 2017 | 13:51
"...это оскорбляет чувства верующих..."
Ну, это понятно: верующие, в отличие от образованных, размножаются почкованием.
don_ballon 26 декабря 2017 | 13:52
Дык, если тебе неприятен вид женской бани, не надо на шкаф залезать. Если ты верующий, смотри "Спас" или "Бесогона", что ты на ТНТ лезешь, где тупое развлекалово? Отключи его нах, и будет тебе нирвана. Это же не совок с одним каналом.
ТНТ, учитесь у Педросяна! Изображает акценты всех языков мира и никаких жалоб. Все ржут.