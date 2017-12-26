Московское «Яблоко» провело пикет у Совета Федерации против отмены института публичных слушаний и замены их на общественные обсуждения в интернете. «Нельзя допустить потери важного механизма волеизъявления граждан», — считает глава столичного отделения партии Сергей Митрохин.

Митрохин напомнил, что благодаря публичным слушаниям по всей стране отменяют точечные застройки.