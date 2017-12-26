Московское «Яблоко» провело пикет у Совета Федерации против отмены института публичных слушаний
Московское «Яблоко» провело пикет у Совета Федерации против отмены института публичных слушаний и замены их на общественные обсуждения в интернете. «Нельзя допустить потери важного механизма волеизъявления граждан», — считает глава столичного отделения партии Сергей Митрохин.
Митрохин напомнил, что благодаря публичным слушаниям по всей стране отменяют точечные застройки.
Комментарии5
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ha12raz 26 декабря 2017 | 13:38
Когда пришло время держаться вместе, они снова тянут одеяло каждый под себя...........перевертыши подкремлевские.
sveklotron_7 26 декабря 2017 | 13:52
ha12raz: держаться вместе затруднительно - можно друг дружку покалечить, а кремль потом отвечай
marina27 26 декабря 2017 | 13:38
И публичные слушания надо оставить и обсуждение в интернете. На публичные слушания, которые, как правило, проводятся в рабочее время обычно приходят одни пенсионеры или те кого уж совсем припекло. А интернет расширит аудиторию.
huyt 26 декабря 2017 | 14:03
marina27: Здравствуй, большая северная корея!
max3446 26 декабря 2017 | 13:50
Митрохину как всегда, делать всякую фигню, типа митингов, лишь бы не работать на благо общества.