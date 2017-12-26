Призывы Алексея Навального к бойкоту выборов нужно изучить на соответствие законодательству, — считают в Кремле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Пеков сказал, что не может детально комментировать решение Центризбиркома отказать оппозиционному политику в участии в выборах.
При этом он добавил, что ЦИК руководствовался исключительно действующими законами.
Комментарии53
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sparky 26 декабря 2017 | 14:09
Да что тут думать, г-н Песков, дайте поручение АП, чтобы нарисовали закон, по которому за призывы к бойкоту выборов нужно четвертовать, Госдура за две минуты примет его в трех чтениях, а синекурцы в СФ через минуту подтвердят. Не изучайте, г-н Песков, вам это совсем не идет.
socialism 26 декабря 2017 | 14:24
Да ладно, не будет никакого бойкота. Непременно приду и проголосую за Грудинина.
А неявку на выборы навальновцев никто не заметит. Мало вас в стране! Не надо было предавать крымчан. Да и спрос на буржуазных политиков в нашей стране большим быть не может. Путин популярен только за правильную внешнюю политику, которую поддерживает большинство. Но теперь появился кандидат с такими же взглядами на внешнюю политику, но с другими на внутреннюю. Она тоже будет иметь большой спрос и Путин получил реального конкурента на выборах.