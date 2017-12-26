Двое из  девяти госпитализированных после ДТП на Славянском бульваре в Москве находятся в тяжелом состоянии

Еще семь человек в состоянии средней тяжести, или удовлетворительном.

Сегодня же стало известно, что водитель въехавшего в подземный переход автобуса также находится в больнице. По неподтвержденным сведениям, у него произошло кровоизлияние в мозг.

Сотрудники СК продолжают следственные действия. В Москве уже проверили парк автобусов, утверждается, что неисправных среди них нет.