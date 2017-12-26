Двое из девяти госпитализированных после ДТП на Славянском бульваре в Москве находятся в тяжелом состоянии
Еще семь человек в состоянии средней тяжести, или удовлетворительном.
Сегодня же стало известно, что водитель въехавшего в подземный переход автобуса также находится в больнице. По неподтвержденным сведениям, у него произошло кровоизлияние в мозг.
Сотрудники СК продолжают следственные действия. В Москве уже проверили парк автобусов, утверждается, что неисправных среди них нет.
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