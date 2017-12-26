Сегодня в американском Баффало открывается молодежный чемпионат мира по хоккею – турнир, который в Северной Америке котируется выше взрослого первенства мира.

Семь лет назад именно в этом городе сборная России стала чемпионом мира и пока не смогла повторить это достижение. Главный тренер Валерий Брагин, который и тогда руководил командой, особых эмоций по поводу возвращения в золотой Баффало не испытывает. Сегодня у Брагина нет звезд уровня Панарина, Тарасенко и Кузнецова. По возрасту мог бы сыграть Сергачев, но он выходит на лед в первой паре защитников лидера НХЛ – Тампы и на турнир, естественно, не приедет. Зато в составе будут 8 легионеров из юниорских лиг северной Америки, в том числе Андрей Свечников, которому прочат место в первой пятерке драфта. Букмекеры ставят сборную России на четвертое место. Фаворитами считают американцев, хотя сильны и европейцы – финны со шведами и конечно Канада.

Свой первый матч наша команда сыграет со сборной Чехии. Прямая трансляция на телеканале Матч ТВ, начиная с 20 часов по московскому времени.