Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал новые данные о телефонных террористах

По его данным ситуация с лжеминированием затронула с начала сентября свыше 2,5 тысяч объектов.

Анонимные звонки о заложенных бомбах поступали в 75 регионах России. Было эвакуировано около миллиона человек, рассказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами поступало из-за рубежа с использованием IP-телефонии. В основном они исходили из Турции, Украины, США и Японии. По его мнению, ложные сообщения о возможном взрыве в общественных местах в основном имеют целью устрашение населения и создание предпосылок для дестабилизации обстановки в стране, а также проверку готовности государственных органов власти к реагированию на подобные вызовы. Секретарь Совбеза напомнил, что не реагировать на это нельзя, поскольку в огромном массиве ложных сообщений может быть скрыта и реальная угроза.

Отмечу, что цифры, которые привел Патрушев оказались существенно ниже, чем те, которые называл ТАСС в середине декабря замглавы МВД Игорь Зубов. Он тогда говорил о 3,5 тысячах ложно заминированных объектов и 2,5 миллиона эвакуированных.

Кроме того, по данным его ведомства, большая часть звонков поступала их мест концентрации террористов в Сирии.

В числе возможных стран, где могли находиться злоумышленники, он также называл Турцию, Украину, США, Канаду, Казахстан и Узбекистан. Ущерб от массовых эвакуаций, как говорят в МВД, составил несколько миллиардов рублей.