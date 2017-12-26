Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал новые данные о телефонных террористах
По его данным ситуация с лжеминированием затронула с начала сентября свыше 2,5 тысяч объектов.
Анонимные звонки о заложенных бомбах поступали в 75 регионах России. Было эвакуировано около миллиона человек, рассказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами поступало из-за рубежа с использованием IP-телефонии. В основном они исходили из Турции, Украины, США и Японии. По его мнению, ложные сообщения о возможном взрыве в общественных местах в основном имеют целью устрашение населения и создание предпосылок для дестабилизации обстановки в стране, а также проверку готовности государственных органов власти к реагированию на подобные вызовы. Секретарь Совбеза напомнил, что не реагировать на это нельзя, поскольку в огромном массиве ложных сообщений может быть скрыта и реальная угроза.
Отмечу, что цифры, которые привел Патрушев оказались существенно ниже, чем те, которые называл ТАСС в середине декабря замглавы МВД Игорь Зубов. Он тогда говорил о 3,5 тысячах ложно заминированных объектов и 2,5 миллиона эвакуированных.
Кроме того, по данным его ведомства, большая часть звонков поступала их мест концентрации террористов в Сирии.
В числе возможных стран, где могли находиться злоумышленники, он также называл Турцию, Украину, США, Канаду, Казахстан и Узбекистан. Ущерб от массовых эвакуаций, как говорят в МВД, составил несколько миллиардов рублей.
Комментарии14
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don_ballon 26 декабря 2017 | 13:15
Интернационал телефонных террористов, работающих синхронно? Свежо предание... Да и цели террористов обозначены дурацкие. Кому надо проверять готовность к эвакуации? Ясно же, что никакой готовности нет, эвакуируют спонтанно, а после массы звонков с угрозами-формально. Может, где-то и проводили тренировки, только толку с них в таких зданиях. как Москва-Сити, например? Короче, ни хрена этот безопасник не знает. Ладно хоть Марс не назвал... Там американский марсоход бегает и звонит в ФСБ. Троллит.
vasyakirin 26 декабря 2017 | 13:35
don_ballon: Объясните, по чему службы начинают эвакуацию людей не имея на то веских оснований(телефонный звонок?, скажите куда позвонить что бы мне мильён перечислили)?
По какой причине они не возмещают убытки эвакуированным?
edyunia 26 декабря 2017 | 13:17
И чем новые данные отличаются от старых? Разве что цифрами да и не ясно, какие из них правильные?
vova36 26 декабря 2017 | 13:20
сами спец службы думаю и организовали эти звонки
anatolr 26 декабря 2017 | 14:36
vova36: //сами спец службы думаю и организовали эти звонки//
На русском языке, из Сирии? 100%
Анатолий
plank1957 26 декабря 2017 | 13:29
Тогда как-то непонятно, почему же у нас силовики в большей мере озабочены митингами оппозиции, а не настоящими террористами?
skolzki 26 декабря 2017 | 13:32
plank1957: Ну ка предложи тут в прямом эфире бомбануть международного террориста намбэ 1 - сша , слабо? ))))))
plank1957 26 декабря 2017 | 13:36
skolzki:
Пардон, а с чего вы взяли, что США вообще террорист? Только потому что так по ящику сказали?
antipatrick 26 декабря 2017 | 14:45
skolzki: Уши у тебя, дружище, класс, как раз для лапши! Всем работникам кирки и лопаты сейчас выдают такие?
s_volkov_25 26 декабря 2017 | 13:31
это Яценюк. Очень секретная инфа.
ugas 26 декабря 2017 | 13:53
Слушать этих балаболов - уши вянут. С шефа взяли пример и врут напропалую.
anatolr 26 декабря 2017 | 13:53
//большая часть звонков поступала их мест концентрации террористов в Сирии//.
Меня поражает тупость руководителя спецслужб. Звонки шли из-за рубежа, Вошьдь на них не реагировал, тупари методично эвакуировали тысячи объектов и миллионы граждан. И НИ ОДНОГО ВЗРЫВА НЕ БЫЛО!
Внимание вопрос, на каком языке говорили террористы? Правильно!
Что делают русскоговорящие люди в Сирии? Правильно, защищают Асада.
Ну кому Патрушев вешает лапшу на уши. В любой стране давным-давно заблокировали звонки из-за рубежа и всё бы кончилось. А если это собственная спецоперация, то он сам их, то есть, звонки и организовал.
Есть еще вариант. Звонили из ИГИЛа, поздравляли с праздниками. Если это так, то Рашка-говняшка (#цитата), воюет в Сирии сама с собой!
Аналитег Анатолий
barsuchok 26 декабря 2017 | 14:03
Одно понятно со 100% вероятностью: ведомство Патрушева зря (даром) хлеб ест!
anatolr 26 декабря 2017 | 14:22
barsuchok: barsuchok: //ведомство Патрушева зря (даром) хлеб ест!//
Ест! Даром! Совершенно напрасно! Они борются с оппозицией, но пропускают теракты один за одним.
Анатолий