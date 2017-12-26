Михаил Ходорковский не поддержал идею бойкота выборов

«Надо поднять с дивана зад и высказать позицию в реале», — написал он в своем Твиттере. Впрочем, Ходорковский отметил, что человек имеет право агитировать за любое законное действие.

Напомним, — накануне политик Алесей Навальный, которому Центризбирком отказал в регистрации на выборах президента, призвал своих избирателей не просто к бойкоту, а к забастовке избирателей, не исключив проведения массовых акций в ближайшее время.