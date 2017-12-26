Михаил Ходорковский не поддержал идею бойкота выборов
«Надо поднять с дивана зад и высказать позицию в реале», — написал он в своем Твиттере. Впрочем, Ходорковский отметил, что человек имеет право агитировать за любое законное действие.
Напомним, — накануне политик Алесей Навальный, которому Центризбирком отказал в регистрации на выборах президента, призвал своих избирателей не просто к бойкоту, а к забастовке избирателей, не исключив проведения массовых акций в ближайшее время.
Комментарии38
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vor_borisych 26 декабря 2017 | 13:06
Без соплей квашня киснет... как гвриться...
skolzki 26 декабря 2017 | 13:06
Михайло це агент Кремля , сисян ну ка на фбк разоблочи эту крысу ))))))))))))))))))))0
x_signal 26 декабря 2017 | 13:06
В стане оппозиции всё как обычно: лебедь, рак, да щука...
sveklotron_7 26 декабря 2017 | 13:11
x_signal: Ну это пока они к власти не пришли. А вот как придут, так сразу у них будет совет-да-любовь.
Или нет?
m_doc 26 декабря 2017 | 13:17
sveklotron_7: У кормушки наверняка друг друга передавят и утопят:)
glotov 26 декабря 2017 | 13:20
x_signal: Ходор просто видит очевидное: никакой бойкот не состоится. Вот он и не хочет выглядеть клоуном. Навальному тоже нужно спуститься в реальную обстановку - приступить к варианту "лошадь".
x_signal 26 декабря 2017 | 13:33
glotov: боюсь, что "лошадь" - это на самом деле конь, троянский, из Кремля...
sveklotron_7 26 декабря 2017 | 13:09
Путин еще держит Миху за органы.
slawa1940 26 декабря 2017 | 13:19
sveklotron_7: Он чЁ, переориентированный?
apels 26 декабря 2017 | 13:10
Ну это понятно. МБХ прямой противник Навального. А строить сотрудничество надо. От успешности бойкота зависит рейтинг Навального. Но за кого голосовать, если против Путина нет ни одного кандидата!?
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:12
apels: /// если против Путина нет ни одного кандидата!?///
Дык и Путин - не кандидат.
Он - самозванец.
sg63 26 декабря 2017 | 13:20
sim202_:
Почему он самозванец? Самовыдвиженец он.
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:23
sg63:
Дык он своё кресло незаконно занимает.
oldcitizen 26 декабря 2017 | 13:36
sg63: Почему он самозванец?
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Потому что с 2008 года его пребывание на посту абсолютно незаконно. Он это отлично знает сам. Иначе не организовывал бы 400-тысячную Росгвардию с единственной задачей - защищать себя любимого и воров-подельников.
sg63 26 декабря 2017 | 13:49
oldcitizen:
Нет такого закона. В Конституции как написано не вспомните? Формально все верно соблюдено.
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:10
Щас посмотрю и сосчитаю - раз, два, три.
Так и есть - дерьмо всплыло первым...)))
vulgaris_liberal 26 декабря 2017 | 13:11
Бедный навальный, все его кинули. Как бы не сделали из него жертвенного кабанчика как из борыся :)
vaka257 26 декабря 2017 | 13:11
При любой позиции в реале-это вновь Путин президент...Т.ч.только бойкот...
marina27 26 декабря 2017 | 13:12
Кто есть кто становится всё понятней и понятней.
hastings 26 декабря 2017 | 13:13
Также как и не поддержал идею возврата денег от продажи нефти россиянам.
al101_2 26 декабря 2017 | 13:13
Если бойкот- то за нас вбросят бюллетени в последний момент, и потом никто не будет проверять, вбросили за него, или нет.
А если проголосовать, то , хотя бы наш голос не замылят .
Я так думаю.©
georg100 26 декабря 2017 | 13:45
Выборы без выбора - не выборы.
max3446 26 декабря 2017 | 13:14
Российский телеканал пошутил над католическим Рождеством.
На российском телеканале Russia Today показали видео, в котором Дед Мороз берет в заложники Санта Клауса.
Как отмечается, события якобы происходят в Соединенных Штатах.
По сценарию, в рождественскую ночь маленький мальчик ждет Санту и готовит для него печенье с молоком. Но когда он просыпается ночью, чтобы посмотреть на свои подарки, то видит Санта Клауса связанным, с кляпом во рту.
Дед Мороз, стоящий рядом, увидев мальчика, требует от него прочитать стишок. Малыш пугается, но подчиняется требованию.
Аплодирую стоя RT! Так классно уделали Запад в очередной раз
al101_2 26 декабря 2017 | 13:59
max3446: Руки не сломай, аплодируя.
А то, присоединишься к тем, кто был госпитализирован с переломами ладоней после речи пересидента путина.
dr_nemos 26 декабря 2017 | 13:15
И тем самым поддержал проект легитимизации "выборов". Любой из кандидатов заведомо непроходной,но именно это и есть имитация "выбора"
ematveev 26 декабря 2017 | 13:34
dr_nemos: Так это Путин виноват, что "любой из кандидатов заведомо непроходной"? Путин виновоат, что в "оппозиции" дерьмо сплошное, а не кандидаты? Путин виноват, что "оппозиция" не может найти ни одной достойной персоны?
sg63 26 декабря 2017 | 13:51
ematveev: Путин виноват, что "оппозиция" не может найти ни одной достойной персоны?
Да, виноват! Раз такое дело, Путин просто обязан был сам пойти в оппозицию!
dr_nemos 26 декабря 2017 | 13:59
ematveev: Это кто дерьмо, по вашему...те, кто требует расследования по коррупции, кто требует свободных выборов, честного суда....Вы забыли хайль прибавить, т.к. ваши, даже такие примитивные тезисы, уже часть фашизма.
Путин создал авторитарную систему, исключающую неподконтрольную (не продажную) оппозицию, создал систему исключающую свободу слова, мнения и его выражения.
Затем, это что за упор на личности...вы, что, другого не знаете - гражданских институтов, исключающих принцип фюрерства. Вы за, принцип фюрерства?
В конце концов, что за инфантилизм.
plank1957 26 декабря 2017 | 13:16
А что Ходорковский предлагает взамен? Играть в покер под названием выборы с прожженными шулерами по их правилам и их крапленой колодой? Полагаю, что это слабая позиция.
georg100 26 декабря 2017 | 13:57
plank1957: Складывается у меня такое впечатление, что МБХ (как и ПУ) боятся усиления позиций Навального.
Позиция ПУ ясна, сидеть в кресле президента до смерти, плевать на народ, плевать на закон и т.д.
МБХ же ждет в надежном укрытии когда холодильник окончательно победит ТВ, и в стране рванет. И во время этой смуты, он появится на белом коне и получит свой кусочек власти со всеми вытекающими.
Навальный и в конструкции ПУ, и в конструкции МБХ лишний, отсюда и поддержка Собчак, и не принятие байкота.
wuwer 26 декабря 2017 | 13:19
О чем разговор?
Что было сделано во время парламентских выборах? Были сделаны какие-либо подвижки?
Власть плотно перекрыла все законные методы влияния
Вы о чём там мечтаете? ... Кто вам власть за просто так отдаст? Дураков нашли!
Можете всякие писульки писать...кучковаться, с пищанием из-за угла "Позор,позор...позор"...да плевали на вашу мышиную возню
Ваша роль : изображать провокатора,для выявления реальной силы изменить ситуацию в РФ
vvpvvp1848 26 декабря 2017 | 13:19
МБХ прав, т.к. акция "выборы вождя-18" не предусматривает ни каких ограничений количества "едино-избирателей"...
Выращенный синдикатом вождей в селекции трех поколений совка надежный Едино-электорат многократно опробован им в акции "выборы вождя в б.СССР", а также проверен и в РФ, и на "местах"(Белоруссии, Армении, Азербайджании,Туркмении, Узбекии, Казахии, Киргизии, Таджикии...Ким-Кореи, Кубокастрии, Угочавии и т.п.) – сегодня это абсолютная гарантия мирового господства столетнего синдиката в 21-м веке!
ленИНы-сталИНы….ельцИНы-путИНы приходят и уходят, а синдикат л”УБЯНКА незыблем!
Проверим через год...если доживем
vaguss 26 декабря 2017 | 13:32
Да ладно! Сейчас всем кандидатам надо сняться с выборов, чтобы показать свою солидарность. Чтобы Владимир Путин соревновался с Катей Гордон.
oldcitizen 26 декабря 2017 | 13:32
Миша! Ты не прав!
igor20012 26 декабря 2017 | 13:34
Навальный захватил плацдарм в стане противника и туда уже прорвалась Собчак.
captaingeorge 26 декабря 2017 | 13:35
Михал Борисович один раз уже высказал свою позицию в реале, чем все это закончилось, мы все хорошо помним... Урок не усвоил? Когда шулера ловят за руку, ему не высказывают позицию, а бьют в морду, То, что сейчас пытаются сотворить с выборами иначе, как шулерством назвать невозможно, участие в них даже не предполагает возможности высказаться. А когда такой возможности нет, лучше не участвовать в балагане. Если мы не в силах изменить правила, лучше красноречиво промолчать...
grishakras 26 декабря 2017 | 14:05
Забастовка более действенное средство чем что либо иное , в данной ситуации. Как в школе, нелюбимогоучителя доводили общим мычанием. Что например предлагает Собчак?
Если вам не нравиться эта власть - не надо никаких бойкотов , - просто жалуйтесь мне ( те голосуйте за меня) . А уж я то донесу ваши жалобы до царя батюшки! Представим
Ту же ситуацию в школе. Что эффективнее взять протест в свои руки или же послушаться пионервожатую и - жаловаться ей на училку? Пионервожатая пойдёт к училке , они договорятся ( станет доверенным лицом) и - размоют протест . Все останется по старому.
demosua 26 декабря 2017 | 14:33
А если позицию высказать, поместив зад на диван?!