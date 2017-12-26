Эксперты не нашли порнографии в снимках, которые делал глава карельского «Мемориала»

Известный историк Юрий Дмитриев уже год сидит в СИЗО.

Юрий Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для контроля ее физического развития. Это заключили эксперты Федерального департамента независимой судебной экспертизы. Порнографии, в которой обвиняют историка, они не нашли. Результаты исследования огласила накануне судья Марина Носова, пишет «Новая газета». Первое исследование было проведено год назад в Центре социокультурных экспертиз, заключения которого легли в основу обвинения, в частности, по делам группы Pussy Riot и запрещенных теперь «Свидетелей Иеговы». Тогда 9 снимков из 140 были признаны порнографическими. Прокурор теперь настаивает на проведении третьей экспертизы.



Юрий Дмитриев – признанный специалист по истории мест захоронений жертв сталинского террора в Карелии. Он занимается пополнением Книг памяти жертв политических репрессий. В его поддержку выступили Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Дмитрий Быков и другие деятели культуры. Людмила Улицкая лично приезжала в Петрозаводск на заседание суда.

Ходатайства обвинения и стороны защиты будут рассмотрены сегодня в суде.