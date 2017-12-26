Эксперты не нашли порнографии в снимках, которые делал глава карельского «Мемориала»
Известный историк Юрий Дмитриев уже год сидит в СИЗО.
Юрий Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для контроля ее физического развития. Это заключили эксперты Федерального департамента независимой судебной экспертизы. Порнографии, в которой обвиняют историка, они не нашли. Результаты исследования огласила накануне судья Марина Носова, пишет «Новая газета». Первое исследование было проведено год назад в Центре социокультурных экспертиз, заключения которого легли в основу обвинения, в частности, по делам группы Pussy Riot и запрещенных теперь «Свидетелей Иеговы». Тогда 9 снимков из 140 были признаны порнографическими. Прокурор теперь настаивает на проведении третьей экспертизы.
Юрий Дмитриев – признанный специалист по истории мест захоронений жертв сталинского террора в Карелии. Он занимается пополнением Книг памяти жертв политических репрессий. В его поддержку выступили Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Дмитрий Быков и другие деятели культуры. Людмила Улицкая лично приезжала в Петрозаводск на заседание суда.
Ходатайства обвинения и стороны защиты будут рассмотрены сегодня в суде.
Комментарии80
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bas_ik 26 декабря 2017 | 14:47
Читаю, тут "Либеральную шваль" и дивлюсь. Но не может Дмитриев быть педофилом он же "Мемориал" возглавляет. Но не может Серебренников быть вором - он же режиссер. Но не может Навальный быть вором - он же оппозиционер. А, 86 % населения России при этом как только не обзывают. Ну, давай и меня - поливай, "либеральщина")))))) Буду утираться от ваших помоев, за то что у меня нет подобных фотографий, а дочь родная - есть)))))
clandestino 26 декабря 2017 | 14:49
Эти уроды год не могут понять есть там порнография или нет? Причём детская