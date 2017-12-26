Власти Подмосковья выплатят денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП у метро Славянский бульвар

Власти Подмосковья выплатят денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП с участием автобуса у станции метро Славянский бульвар. Выплату компенсаций планирует и мэрия Москвы.

Напомним, — по последним данным в результате ДТП четыре человека погибли, одиннадцать получили различные травмы, двое из них в тяжелом состоянии.

Госпитализирован и водитель автобуса. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на свои источники в медицинских кругах, у него диагностировано кровоизлияние в мозг. Состояние оценивается как тяжелое. Подтверждения этой информации из других источников нет.