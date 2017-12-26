Власти Подмосковья выплатят денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП у метро Славянский бульвар
Власти Подмосковья выплатят денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП с участием автобуса у станции метро Славянский бульвар. Выплату компенсаций планирует и мэрия Москвы.
Напомним, — по последним данным в результате ДТП четыре человека погибли, одиннадцать получили различные травмы, двое из них в тяжелом состоянии.
Госпитализирован и водитель автобуса. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на свои источники в медицинских кругах, у него диагностировано кровоизлияние в мозг. Состояние оценивается как тяжелое. Подтверждения этой информации из других источников нет.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasya_von_smetankin 26 декабря 2017 | 13:06
Аттракцион невиданной щедрости от Московского княжества своим подданным и рабам.
wwk_2 26 декабря 2017 | 13:10
Для меня очевидно, что это типичный теракт. Просто властям невыгодно это признавать. Они же типа крутые, заранее все знают. Ан нет. А кровоизлияние в мозг для того, чтоб не болтал лишнего.
ugas 26 декабря 2017 | 13:29
wwk_2: Согласна с Вами. На видео - он четко шел к переходу.
salut__521 26 декабря 2017 | 13:23
Ближние подступы терроризма, как и дальние, не сулят быдлоконтингенту ничего хорошего...