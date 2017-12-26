Умер один из создателей российского интернета Валерий Бардин
Ему было 63 года. Бардин работал программистом в Институте атомной энергии имени Курчатова. Именно там при его активном участии была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к интернету.
Как напоминает ТАСС, впоследствии он принимал участие в создании многих проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий, в частности, первых в России интернет-провайдеров «Демос» и «Релком».
Комментарии2
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vasyakirin 26 декабря 2017 | 12:39
Такое ощущение, что РФ снова родина слонов....
wuwer 26 декабря 2017 | 12:51
Создатель....любимое дело использовать слово с множительным понятийным смыслом во славу пропаганды .... оскорблённые чуйствами адепты РПЦ естественно в упор ничего не увидят
С десяток лет назад все СМИ трубили осанну" создателю" Нефтяной промышленности РФ..."скромно" забыв историю появления данной отрасли промышленности.. ибо куратором и выгодообретателем данного куска являлся и является сами знаете кто