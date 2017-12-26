Умер один из создателей российского интернета Валерий Бардин

Ему было 63 года. Бардин работал программистом в Институте атомной энергии имени Курчатова. Именно там при его активном участии была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к интернету.

Как напоминает ТАСС, впоследствии он принимал участие в создании многих проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий, в частности, первых в России интернет-провайдеров «Демос» и «Релком».