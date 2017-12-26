Специалисты закончили разработку школьного курса «Семьеведение»

Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Впрочем, по ее словам, пока не решено, какой будет конечная форма этого курса в школах. Предлагаются: факультативный урок, модульные курсы в рамках существующих гуманитарных предметов, а также вариант с набором для классных руководителей на внеклассных занятиях.