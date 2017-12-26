Специалисты закончили разработку школьного курса «Семьеведение»
Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Впрочем, по ее словам, пока не решено, какой будет конечная форма этого курса в школах. Предлагаются: факультативный урок, модульные курсы в рамках существующих гуманитарных предметов, а также вариант с набором для классных руководителей на внеклассных занятиях.
Комментарии7
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fikus74 26 декабря 2017 | 12:35
А там будет глава как правильно бить жену?
danko_ 26 декабря 2017 | 12:37
fikus74: Если Кузнецова этим занималась, то это будут выдержки из Домостроя.
А о том, что законодательно разрешить бить детей, попы недавно в ГД настаивали.
vor_borisych 26 декабря 2017 | 12:39
Ну, раз иностранные агенты в разработке не участвовали...
то половые извращения лгбт рекламы тут не получат. Нормально.
mainbraln 26 декабря 2017 | 12:56
vor_borisych: о, да ты в теме, петушок.
poluputing 26 декабря 2017 | 13:11
fikus74: "бей бабу чаще, будут щи слаще", " от мужнего кулака - баба молодеет" -заглавные афоризмы нового рассейкого домостроя
lara17 26 декабря 2017 | 12:52
Сколько можно нагружать школьников? Бедные дети. Чем больше им навязывают всяких предметов, тем хуже они их воспринимают.
don_ballon 26 декабря 2017 | 13:06
Тут главное найти преподавателем разбитную разведёнку для мальчиков и мачистого папика для девочек. Уроки проводить раздельно.