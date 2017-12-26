Банки просят Министерство промышленности изменить условия государственных программ льготного кредитования

Оказалось, что госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» не выгодны для банков. Как пишет КоммерсантЪ, многие граждане берут такие кредиты только для того, чтобы воспользоваться скидками в 10 процентов от стоимости автомобиля в дополнение льготной ставке по кредиту. По данным источников газеты, многие заёмщики погашают свои кредиты в течение первых трёх – четырёх недель, из-за чего банки теряют прибыль.