Банки просят Министерство промышленности изменить условия государственных программ льготного кредитования
Оказалось, что госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» не выгодны для банков. Как пишет КоммерсантЪ, многие граждане берут такие кредиты только для того, чтобы воспользоваться скидками в 10 процентов от стоимости автомобиля в дополнение льготной ставке по кредиту. По данным источников газеты, многие заёмщики погашают свои кредиты в течение первых трёх – четырёх недель, из-за чего банки теряют прибыль.
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sim202_ 26 декабря 2017 | 12:39
Хоть чуток граждане ростовщиков напялили...)))
Уже хорошо.
ivar1964 26 декабря 2017 | 12:52
Жалко банки!
odobryam_s 26 декабря 2017 | 13:26
"А банки не должны терять прибыль и беднеть! Для этого в России народ есть", заявили бе-е-едненькие банкиры.