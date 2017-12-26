Зарубежные инвесторы вывели из России рекордное с момента введения санкций 900 миллионов долларов
Об этом говорится в отчёте аналитической компании «Меррилл Линч». В 2016 году, напоминает КоммерсантЪ, иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов, надеясь, что победа Дональда Трампа улучшит российско-американские отношения и возможно приведёт к ослаблению санкций.
Комментарии64
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ivar1964 26 декабря 2017 | 12:35
России это только на пользу! Так говорил Заратустра.
vorshun 26 декабря 2017 | 12:39
Песец вышел на прогулку.
patrik40 26 декабря 2017 | 12:41
Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров
Число долларовых миллионеров в России в 2016 году росло быстрее всего в мире. К такому выводу пришла консалтинговая компания Capgemini в своем ежегодном докладе World Wealth Report 2017
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/28/09/2017/59ccd1d89a794748c2c7b766
her 26 декабря 2017 | 12:43
patrik40: Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров
Число долларовых миллионеров в России в 2016 году росло быстрее всего в мире. К такому выводу пришла консалтинговая компания Capgemini в своем ежегодном докладе World Wealth Report 2017
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Гыыы, чувак, так это же та власть какую ты лижешь. Они миллионеры, ты в ж*пе. :-)
poluputing 26 декабря 2017 | 12:51
her: пустоголовые путиноголовые даже не понимают, что если из денежной массы страны пришло миллионерам, то из их собственных карманов, т. к. эти миллионеры вряд ли создали добавочную стоимость
tvitov66 26 декабря 2017 | 13:06
poluputing: зато у нас в карманах появятся новенькие 200 и 2000 руПЛЕЙ!
ignachio 26 декабря 2017 | 13:10
Не указано, сколько миллиардов вывез в США Путин под 1% в этом году.
skolzki 26 декабря 2017 | 12:57
her: vorshun: Так ты научись шортить и будет тебе счастье ))))))))))))))))Кому я правда это все говорю то , это же тупенькие хомячки , махонькие такие , но зловонные ))))))))))
tvitov66 26 декабря 2017 | 13:09
skolzki: откуда ватан знает что такое "продажа без покрытия? (англ. short selling — короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение, специальная сделка РЕПО) — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет?
skolzki 26 декабря 2017 | 13:14
tvitov66: Ну , вот и просвет в стане хомообразования вижу , теперь прочитай и выучи ,что такое ланг потом мне отрапортуешь ,если я спрошу тебя об этом , за одно расскажешь , чем обезличенные метал.счета отличаются от покупки золотишка в слитках ))))))))))))))))
tvitov66 26 декабря 2017 | 13:21
skolzki: это ваш брат от знаний примудрости игры в долгую поставил на воров при власти? Понять элементарное, что они разворуют все до чего дотянутся воображения уже не хватило? Или вашего брата интересует лишь сиюминутная выгода тут и наполнение счета в офшорном банке?
skolzki 26 декабря 2017 | 13:26
tvitov66: Мой брат ,надел на свою ось оппу сисяна и крутит её как пропеллер )))))))))))
perestarok 26 декабря 2017 | 13:00
her: "Гыыы, чувак, так это же та власть какую ты лижешь."
Можете предложить другую власть из имеющегося в наличии персонала совков?
tvitov66 26 декабря 2017 | 13:11
perestarok: это элементарно - можно вааще не лизать чо и кому не поподя, ну хотя бы из чувства брезгливости
ugas 26 декабря 2017 | 13:57
perestarok: А Вам все равно, кого лизать? Фу...
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:04
patrik40:
///Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров ///
Даже патрик признает масштабы воровства путиноидов...
vor_borisych 26 декабря 2017 | 12:36
Побежали ... порнасовцы.
Гуд бай, иностранные агенты, ауфвидерзеен!!!
ded_dementsiy 26 декабря 2017 | 12:58
vor_borisych: пригожинская крыса вылезла из дыры....)))))))
И опять лизать жопу....
letrauer 26 декабря 2017 | 13:18
ded_dementsiy: да, гробит будущее своих детей...а, главное, почти даром...оцените красоту "игры"...
meteor1908 26 декабря 2017 | 12:37
Странно. А ВВП говорит, что отток капитал прекратился. Кому верить?
Тёще?
noxepy_666 26 декабря 2017 | 12:45
meteor1908: Верить, котик, можно ТОЛЬКО тому, что печатается каждые полчаса на сайте Эхо Москвы, в рубрике "новости". И только тем сообщениям, под которыми нет подписи. Вот как здесь.
demokrat62 26 декабря 2017 | 12:52
noxepy_666: Покажи опровержения этой новости. А то у запутинцев рост экономики,а Росстат показывает обвал ее в ноябре на 3,8 %.
noxepy_666 26 декабря 2017 | 12:55
demokrat62: Странная логика. Кто-то что-то где-то сболтнул, а вы от меня требуете опровержений.
demokrat62 26 декабря 2017 | 12:59
noxepy_666: А ты хочешь чтоб русские воры пришли и сказали,что они воры вам ?? Чтоб Абрамович или Ротенберг сказали откуда у них миллиарды баксов на их счетах ?? Вам какие док-ва нужны ??
nina_hagen 26 декабря 2017 | 13:28
demokrat62: яволь. будут Вам доказательства - в феврале - ждите отчетов - штаты не обманут)))
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:06
noxepy_666:
/// Кто-то что-то где-то сболтнул,///
Это ты про Путина?
y_y_y 26 декабря 2017 | 13:02
demokrat62:
//А то у запутинцев рост экономики,а Росстат показывает обвал ее в ноябре на 3,8//
Возможно у Вас и нет разногласий с "запутинцами". Вы смотрите данные только за ноябрь (худший месяц), а они - за весь год.
А по поводу вывода 900 млн. Коммерсант сам написал следующую статью, что на спреды по облигациям РФ это почти не повлияло, и что даже возможный санкционный запрет на покупку российских бумаг уже заложен в стоимость и колебания маловероятны.
skolzki 26 декабря 2017 | 13:03
demokrat62: МВФ - запутинская , бугагага , новый пёрл от хомы ))))))))))))))))))
ivar1964 26 декабря 2017 | 12:50
meteor1908: Прекратился. Это был последний.
demokrat62 26 декабря 2017 | 12:38
После вчерашнего решения ЦИК по Навальному эту сумму можно умножать на 10.
skolzki 26 декабря 2017 | 12:42
demokrat62: Тоже думаешь как и я , что сисян с хомячковым баблом свалит ?)))))
demokrat62 26 декабря 2017 | 12:49
skolzki: Твой царь скорее свалит в Северную Корею.Это единственное место,где его примут
skolzki 26 декабря 2017 | 12:54
demokrat62: Бугагага , раб , запомни , у меня нет царя -я свободный богатый и очень щедрый человек ))) Кстати , волков , помощник сисяна уже в квартирке в Люксембурге после вчерашнего ахтунга сидит ,не знаешь , за что хомяки этому помощнику бабла столько отвалили ?))))))))))))))))))))))
letrauer 26 декабря 2017 | 13:23
demokrat62: это вряд ли, там и своих дармоедов навалом...да и там все может измениться, надоест молодым полковникам сидеть за колючей проволокой от всего мира, и случится у жирдяя "сердечный приступ"...и куда тогда побегут хулеалигархи? на луну?
ematveev 26 декабря 2017 | 12:43
demokrat62:
Почему на 10? На тысячу же!
На самом деле даже крупные новостные агентства на эту новость не отреагировали ожидаемым либерастами образом...
Слили Лешу.
pavelmistery 26 декабря 2017 | 12:46
ematveev: Неправда говорите. Даже BBC посвятило этому событию крупную статью, не говоря уже о остальных
letrauer 26 декабря 2017 | 13:28
pavelmistery: что вы хотите от этого генетического уродства "отпригожина"? врут как дышат...икс у них "хэ", а игрек "у", руки из ж...дальше для них только помойка, вот и продают будущее своих детей за копейки...
polsan 26 декабря 2017 | 12:39
Зарубежные инвесторы вывели из России рекордное с момента введения санкций 900 миллионов долларов.
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Смешная сумма по сравнению с тем, сколько уворавали чиновники и "бизнесмены" российские и вывезли за рубеж, вложив в иностранные банки и недвижимость и ценные бумаги и офшоры.
skolzki 26 декабря 2017 | 12:39
Ботоферма налетай , а то после вчерашних новостей о сисяне у вас какой то застой
estamp 26 декабря 2017 | 12:40
Уважаемая редакция, я понимаю, что "все для любимых хомячков" и главное их порадовать.
Но уже не первый раз эту новость сообщаете, могли бы и хотя бы выяснить эта сумма за какой период, день, месяц, год ... или вообще "с момента введения санкций"? Да и сумма-то как-то не поражает величиной на фоне пугающих сотен выводимых миллиардов, которыми пугали раньше.
А так судя по сказанному, какие-то спекулятивные 900 млн. которые пришли в расчете на рост и ушли. Они бы и так ушли. Был бы рост фондового рынка, ушло бы больше, было бы падение, ушло бы меньше.
sim202_ 26 декабря 2017 | 12:42
estamp: Это просто информация о том, что международный
крупный бизнес поставил на путинской России жирный КРЕСТ...
perestarok 26 декабря 2017 | 13:03
sim202_: "Это просто информация о том, что международный
крупный бизнес поставил на путинской России жирный КРЕСТ..."
Как когда-то Гитлер?
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:19
perestarok:
Как когда-то Гитлер - это Путин.
Например:
"Наши демократические писаки и оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев; не секрет, что все так называемые "оппозиционеры" – враги нашего народа – финансируются плутократическим Западом, живут на его подачки".
Геббельс действительно не говорил этого, это говорил сам Гитлер в разговоре с Hans Ritter von Lex. И было это 13-го марта 1933 года...
Зря Путин Геббельса хвалил...
poluputing 26 декабря 2017 | 13:31
perestarok: как когда-то на гитлере
estamp 26 декабря 2017 | 13:30
sim202_: крупный бизнес поставил на путинской России жирный КРЕСТ...
--- Судя по сумме и бизнес не такой уж и крупный, и крест не очень жирный, и вообще пара спекулянтов перекинули деньги в другие активы. Украинские, может даже ;)))
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:34
estamp:
///перекинули деньги в другие активы. Украинские, может даже///
Очевидно, Украина - более перспективная страна для международного
бизнеса, чем путэнская Россия... И бизнес лучше защищён.
Следом потянутся акулы покрупнее. Хорошие у соседей перспективы.
Да и кто бы сомневалсо...
estamp 26 декабря 2017 | 13:43
sim202_: Я стебанулся, а вы и возбудились.
Есть инвесторы, которые предпочитают стабильные рынки. А есть предпочитающие рисковые. Зато там доходность выше. Так что найдутся и для Украины "инвесторы".
Только не путайте инвесторов от спекулянтов.
Вот напр., Даймлер Бенц начал строительство завода в России. Это инвестор. 250 млн.
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:51
estamp:
///Вот напр., Даймлер Бенц начал строительство завода в России. Это инвестор. 250 млн./// Ага. Из-за копеечных российских зарплат. Работник автопрома в Германии получает 60-70 тыс евро в год. В России - 6-7 тыс. У нас в Калуге Фольксваген активно сокращает рабочих...
Это и есть внедрение высоких технологий и создание 25 млн новых
высокотехнологичных рабочих мест?
К тому же - налоги забирает Москва, а регионам - дырка от бублика...
Я тоже стебусь...)))
estamp 26 декабря 2017 | 14:35
sim202_: Ха! А ты упоротый! Чё сказать-то хотел.
Ты вы переживаете за инвестиции, вас в них носом тыкают, вам зп не те, налоги не туда ... Вот поэтому у вас либерастов нет ни одного шанса.
sim202_ 26 декабря 2017 | 14:42
estamp:
Хе-хе.
Я с 2012 года на сайте говорю:
"сам дурак" - единственное оружие потреёта.
Ты лишний раз подтвердил.
ЧТД. Комментарии излишни.)))
sim202_ 26 декабря 2017 | 13:37
estamp:
Да и почти миллиард долларов - это не то, что мелкие мастерские
на 50 - 200 человек, коими так любят хвастаться потреёты, как великими
достижениями путиномики...
svetalana 26 декабря 2017 | 12:43
А сколько вывели из страны "импортозаместители"? Ну так, для сравнения.
timwlad60 26 декабря 2017 | 12:53
Зарубежные инвесторы вывели из России рекордное с момента введения санкций 900 миллионов долларов
Об этом говорится в отчёте аналитической компании «Меррилл Линч». В 2016 году, напоминает КоммерсантЪ, иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов, надеясь, что победа Дональда Трампа улучшит российско-американские отношения и возможно приведёт к ослаблению санкций.
-----------------
Ну и чё? Выводят их России, что кормить свою партократию бюрократию.Инвестировать в западных странах некуда.
В западных странах рабочих мест нет,но политиканы вопят о том что получающие пособия не хотят работать.
Интересно покажите тех,кто откажется от заработков.
Люди на нелегальщину идут чтобы заработать,а тут на тебе, политиканы вопят миллионы сидят и не хотят зарабатывать.
Платить не хотят,в этом проблема чтобы себе больше заработать..И теперь добираются и до социальных пособий .
Типичная левая дикая политика грабь награбленное.
Так что в западных странах давят санкциями на своих предпринимателей чтобы кормить многопартийную партократию и бюрократию.
Ну вот,Кромвель и Робеспьер ,Троцкий и Гитлер реформы по зарплатам и социальным проводить будут.
perestarok 26 декабря 2017 | 12:57
"Зарубежные инвесторы вывели из России рекордное с момента введения санкций 900 миллионов долларов"
Им же хуже.
ded_dementsiy 26 декабря 2017 | 13:00
Никто уже не хочет связываться с путинской мафией и мараться говном.
Только обоссанные ватные "патриоты" счастливы.
attestat 26 декабря 2017 | 13:00
Это наши, несостоявшиеся фабрики, заводы и дополнительные 25 миллионов обещанных рабочих мест.
ded_dementsiy 26 декабря 2017 | 13:04
attestat: Ну ничего ....он их опять пообещает и вата поверит ))))
don_ballon 26 декабря 2017 | 13:01
"Искандеры" смеются уже как-то истерически.
ka_mate 26 декабря 2017 | 13:04
Да пусть хоть всё вывезут,а нам всё равно.........
max3446 26 декабря 2017 | 13:10
пендостанская аналитическая фирма, по кофейной гущи гадая? Можно мимо проходить.
кстати рекомендую - Пранк с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли. Пранкеры звонят чиновнику от имени спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
В Ютубе есть ролик. Как же они там в очередной раз уделали этих европиодиов безмозглых. Просто под столом от смеха был.
poluputing 26 декабря 2017 | 13:33
max3446: под своим фанерным столом вы и не заметили, как окончательно обделались
point3d 26 декабря 2017 | 13:29
А это рабочие места, зарплаты, покупательская способность населения.
Ну и всем уже понятно чего достигла Россия под мудрым руководством сотрудников KGB. Запад может развалить экономику России за пол года. Не сильно напрягаясь.
А России ответить нечем кроме глобального армагеддона.
tcheslav 26 декабря 2017 | 13:39
Зарубежные инвесторы ? Наш народ выводит куда то вдаль, скоро санкциями все перекроют, ну не здесь же их оставлять. Если вернуть все деньги, которые наши олигархи и сотрудники власти и слуги народа вывели из родной страны, да вернуть сюда все их семьи и яхтами и домами, страна бы купалась в роскоши, цвели бы дальневосточные гектары, южное побережье Карского моря стало бы мировым курортом с подогревом океанской воды и искусственным солнцем. Ох, и зажили бы. И референдумы проводили как в Швейцарии, типа, не хочет ли наш народ получать в месяц от государства 2000 Евро на человека ?
Может все ж пойти за Трудинина проголосовать, он обещал как в Саудовской Аравии, всех накопителей денег за рубежом быстро на путь наставить .
apels 26 декабря 2017 | 14:18
Кто там говорил о росте инвестиций в Россию? Пиноккио :)