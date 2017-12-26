"Зарубежные инвесторы вывели из России рекордное с момента введения санкций 900 миллионов долларов"

Об этом говорится в отчёте аналитической компании «Меррилл Линч». В 2016 году, напоминает КоммерсантЪ, иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов, надеясь, что победа Дональда Трампа улучшит российско-американские отношения и возможно приведёт к ослаблению санкций.