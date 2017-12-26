Двое пострадавших в аварии с автобусом в Москве находятся в тяжёлом состоянии

Шестеро в состоянии средней тяжести, один в удовлетворительном. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, накануне 4 человека погибли и 11 получили травмы после того, как автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.