Российский дилер компании «Ауди» отзывает почти 2 тысячи автомобилей из-за риска возгорания
Речь идёт о машинах моделей А4, А5 и Q5 из-за отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Отзыву подлежат автомобили, проданные с 2011 по 2016 годы. Все ремонтные работы обещают сделать бесплатно.
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vor_borisych 26 декабря 2017 | 12:31
Ауди - классический шахид-мобиль.
Ничего с этим не поделаешь...
raffal 26 декабря 2017 | 13:19
vor_borisych:Ауди - классический шахид-мобиль.
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Не только ТРОЛЛЬ-пакостник, но и безнадёжный ИДИОТ.
Впрочем, верно, "Ничего с этим не поделаешь...", если есть у властей спрос на ТРОЛЛЕЙ, эту шваль, то худо дело в России.