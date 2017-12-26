Авиакомпания «Победа» пожаловалась в Минтранс на незаконность новых правил перевозки багажа и ручной клади
По мнению перевозчика, приказ чиновников противоречит Воздушному кодексу.
«Победа» осталась недовольна вмешательством Минтранса в вопрос о весе ручной клади, которую бесплатно можно провезти в самолете. По мнению авиаперевозчика, чиновники не вправе устанавливать какие-либо рамки, так как в Воздушном кодексе написано: правила провоза определяются в соответствии с эксплуатационной документацией воздушного суда. Это значит, что они должны быть адаптированы под разные самолеты. Как сказал глава «Победы» в интервью «Интерфаксу»: не могут быть одинаковыми нормы для Boeing и для «кукурузника».
Однако осенью Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади при невозвратных тарифах. Документ разрешает пассажиру бесплатно брать в салон сумку весом не более пяти килограммов, а так же устанавливает перечень предметов, которые можно пронести в самолет сверх этой нормы.
По словам руководства «Победы», Минтранс отреагировал на запрос перевозчика, но реакцию ведомства глава компании «ответом не назвал бы».
В начале декабря «Победа» запретила своим пассажирам провозить ручную кладь сверх бесплатной нормы в пять килограммов.
Комментарии5
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forward 26 декабря 2017 | 12:19
Перебьется Победа, а то скоро за воздух начнут деньги брать.
Как корабль назовешь, так он и поплывет. Яхта "Беда"....
makhnaehe 26 декабря 2017 | 12:24
forward: Абсолютно верно. К ногтю её. 5 кг и плюс фотоаппарат с портфелем одинаковы и для Боинга и для Кукурузника.
olegleon 26 декабря 2017 | 12:26
и много "кукурузников" у Победы?
fr312 26 декабря 2017 | 12:47
в мире есть стандарт размера ручной клади 55-40-25,выпускаются чемоданы именно такого размера,а эти крохоборы в поБЕДЕ,размер 37-25-30 установили,таких чемоданов даже не выпускают,но разве идиотов это останавливает-они идут своим путём!
sneer1 26 декабря 2017 | 12:55
Жадность - это плохо. Очень плохо. Дед Мороз не принесет подарки руководству "Победы"