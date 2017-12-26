Авиакомпания «Победа» пожаловалась в Минтранс на незаконность новых правил перевозки багажа и ручной клади

По мнению перевозчика, приказ чиновников противоречит Воздушному кодексу.

«Победа» осталась недовольна вмешательством Минтранса в вопрос о весе ручной клади, которую бесплатно можно провезти в самолете. По мнению авиаперевозчика, чиновники не вправе устанавливать какие-либо рамки, так как в Воздушном кодексе написано: правила провоза определяются в соответствии с эксплуатационной документацией воздушного суда. Это значит, что они должны быть адаптированы под разные самолеты. Как сказал глава «Победы» в интервью «Интерфаксу»: не могут быть одинаковыми нормы для Boeing и для «кукурузника».

Однако осенью Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади при невозвратных тарифах. Документ разрешает пассажиру бесплатно брать в салон сумку весом не более пяти килограммов, а так же устанавливает перечень предметов, которые можно пронести в самолет сверх этой нормы.

По словам руководства «Победы», Минтранс отреагировал на запрос перевозчика, но реакцию ведомства глава компании «ответом не назвал бы».

В начале декабря «Победа» запретила своим пассажирам провозить ручную кладь сверх бесплатной нормы в пять килограммов.