Количество желающих участвовать в выборах президента России увеличилось до 45 человек
Об этом заявили в Центризбиркоме. На сегодняшний день в ЦИК поступили заявления от 20 партий и 25 самовыдвиженцев, рассказал журналистам член ЦИКа Евгений Шевченко. Самовыдвиженцы могут проводить собрания групп избирателей до 7 января, а партии — собираться на съезды до 12 января.
Комментарии36
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olegleon 26 декабря 2017 | 12:11
если уж маразм, то по полной!
будет очень забавно, если половину зарегистрируют в качестве кандидата.
sbk 26 декабря 2017 | 12:28
olegleon: ЦИК свой хлеб вчера отработал.. Как они считают.
glotov 26 декабря 2017 | 12:44
olegleon: Мне кажется для Навального плюс, что его не зарегистрировали. Для имиджа опального оппозиционера, которого " боится Путин" это хорошее подспорье. Шесть лет предстоят тяжелые для РФ - вот у Н. и будет шанс набрать политические очки. Хотя вряд ли у него это выйдет: расклад такой, что сейчас больше востребованы левые идеи.
olegleon 26 декабря 2017 | 12:49
glotov: а через 5-6 лет могут быть востребованы "чистые" политики, а не бывшие бизнесмены, попавшиеся по мелочам
apels 26 декабря 2017 | 12:52
glotov: В принципе согласен. Однако его программа вполне левая. Именно из-за электоральных предпочтений он значительно сместился в лево и сейчас с этой программой мог рассчитывать на большинство.
podwodnik 26 декабря 2017 | 13:26
glotov: "...расклад такой, что сейчас больше востребованы левые идеи...".
Так Навальный и есть "левый". Он и не говорит о том что нам придётся много и тщательно работать. Он говорит что у нас уже всё есть, и если забрать у коррупционеров, прекратить воровать и перераспределить бюджет, сократив часть силовых расходов, то наступит светлая Россия будущего.
Он же не говорит о приватизации, жёсткой конкуренции, об ответственности каждого самого за себя и значительном снижении социальной роли государства и т.д. Это не только не популярно, это практически невозможно в нашей стране. Но без этого ничего хорошего не будет. Так что Навальный "левый", и даже с примесью великодержавного национализма.
ltyio 26 декабря 2017 | 13:51
podwodnik: Отнять и поделить ? Это уже было и ни к чему хорошему не привело.
podwodnik 26 декабря 2017 | 14:21
ltyio: Отнять и поделить ? Это уже было и ни к чему хорошему не привело.
Конечно. Но у нас нет других граблей на которые можно наступать. Ну не работать же, не уважать заработанное, не отвечать за себя, не мириться с несправедливостью и т.д. Поэтому коммунист в кожанке Троцкого с маузером - Путин. Коммунист в кепке Ленина, с идеями НЭПа - Грудинин. Коммунист в шинели Дзержинского, чрезвычайный искоренитель коррупции - Навальный. И так далее. Других у нас нет.
davi__koloradov 26 декабря 2017 | 12:18
Налетай, торопись, покупай живопИсь. (Операция Ы)
vaka257 26 декабря 2017 | 12:19
Главного претендента убрала тётенька с "безупречной" репутацией,а теперь клоуны чередой пошли...Успевай "ЦИК"у только пот со лба смахивать...Представление в разгаре...
olegleon 26 декабря 2017 | 12:23
vaka257: главного, с его точки зрения. а не нарушал бы закон, то был бы кандидатом. но молодой Лёша очень любил деньги
danko_ 26 декабря 2017 | 12:27
vaka257: Мерзкий спектакль с заранее известным исходом вызывает только отвращение независимо от числа статистов.
tanunnah_karl 26 декабря 2017 | 12:33
vaka257: Главный бох Льоха Сисян, Нарцисс в ластах, бу-га-га!
nikvol 26 декабря 2017 | 12:35
vaka257: Главного претендента убрала тётенька
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А кто Вам сказал, что он главный? Единственный, кто может реально конкурировать с Путиным, это Грудинин.
mark60n 26 декабря 2017 | 12:48
vaka257: Уважаемая, есть закон, и никто не может обходить его, тем более для того чтобы стать президентом. Я понимаю хотелки, надежды и все такое. Но есть право - закон, и это не просто бумажки и чьи то желания, это основополагающий принцип на котором строится государство. И поверьте, ваш любимый Навальный поскольку он юрист, прекрасно знает, какая взаимосвязь между государством и правом, и что при всем желании ЦИК не смог бы обойти закон, специально для него. И он прекрасно знает какие бы последствия были бы, будь он допущен до выборов имея судимость, и уж тем более стань он президентом. То какая это судимость (справедливо осужден или нет) вопрос второй, но если есть приговор суда вступивший в силу, будьте добры следовать букве закона. Короче, вы не бомбите,а хотя бы учебничек теории государства и права почитайте на досуге, чтобы понимать такие понятия как легитимность или нелегитимность власти и прочие базовые вещи. Вы поймите я не за Путина, но человек который хочет стать президентом (еще и юрист!) не может на полном серьезе ждать что ЦИК обойдет закон ради него. Dura lex sed lex, как говорится. Учите матчасть чтобы не быть ведомыми такой швалью как Навальный.
gvzdk 26 декабря 2017 | 12:22
Панфилову этим не напугать - она же в "производстве 10 лет отработала". Интересно в каком?
vaka257 26 декабря 2017 | 12:27
gvzdk: В профкоме сидела,путёвки распределяла,ну,а потом уже и председателем...
sim202_ 26 декабря 2017 | 12:22
Ждали цирка?
Он приехал!
vulgaris_liberal 26 декабря 2017 | 12:23
Напрасно навальный выл о бойкоте, всем пох лёшины обиды
wuwer 26 декабря 2017 | 12:26
То ли ещё будет
На очереди стоят двойники в шкафу: Путин 2 -;- Путин 100
Кто же вам власть то отдаст, за просто так
gregor 26 декабря 2017 | 12:26
Количество желающих участвовать в выборах президента России увеличилось 45 человек
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Да хоть 245 ...., без Навального это не выборы ,а трусость Путина .
Это как "смельчак " запрещает выход один на один всех ,кто может его уложить на лопатки ,а разрешает бороться с собой слабаков и недееспособных .
Это скажем как Костя Цзю запретил бои с боксёрами уровня себя ,а согласился драть только со стариками - инвалидами или ребёнком бывшего хозяина . . Кто после этого Костя Цзю ? Да он бы после этого провалился в бездну от стыда и никогда бы такого не сделал . Он мужчина .
Кто после этого Путин ,который ..... слов нет . Трус .
maya11 26 декабря 2017 | 12:28
Интересно, как себя поведет эта толстомордая тупая Эллочка! Теперь ее запомнит вся страна и на всю жизнь.
nitinol 26 декабря 2017 | 12:48
maya11: Да уж, заблаговременно Эллочка испортила себе некролог...
ddolly 26 декабря 2017 | 12:29
путинский цирк разжигает огни
vulgaris_liberal 26 декабря 2017 | 12:33
У хомяков уже второй день зачетная истерика :)
aldroin 26 декабря 2017 | 12:34
"Количество желающих участвовать в выборах президента России увеличилось 45 человек"
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Интересно, что имелось в виду?
"Увеличилось ДО 45 человек"?
"Увеличилось НА 45 человек"?
А может вообще "увеличилось В 45 человек"?
Последний вариант вроде бы не по-русски, но ведь и сама новость тоже не по-русски.
tanunnah_karl 26 декабря 2017 | 12:55
aldroin: Не придирайтесь, на Эхе еще не все умеют переписывать с Торы.
max3446 26 декабря 2017 | 12:35
И только наверное наврального на выборах не будет, и причем только его с позором, опустив при этом ниже днищенского дна, выкинули из предвыборной гонки. Кстати кто знает, это пустое место везде убрало надпись о себе, из ютуба, соцсетей, что он кандидат?
dekadik 26 декабря 2017 | 12:46
У ЦИКа железная отмазка, постановление ЕСПЧ не отменяет приговор суда....тут как ни крути, а пока не отменён приговор правда на стороне ЦИКа, приговор должен отменить Верховный суд....но почему не исполняют Постановление ЕСПЧ вот загадка.
tanunnah_karl 26 декабря 2017 | 13:04
dekadik: Умные люди неоднократно писали на эту тему, была масса времени у Сисяна обнулить все свои грехи по решению ЕСПЧ, но, видимо, этот путь его не устраивал.
vaka257 26 декабря 2017 | 12:48
Если так дальше пойдёт,то призывы к бойкоту будут приравниваться к экстремизму...
chnch 26 декабря 2017 | 12:49
45 человек? Это все кто собирается голосовать? Негусто......
apels 26 декабря 2017 | 12:57
Эллачка вчера работу выполнила, может рассчитывать на продолжение карьеры. Я перешел в наблюдателя цирка с конями и клоунами. Пока 45 но еще не вечер:)
danko_shkoora 26 декабря 2017 | 13:00
А Веня Дебилкин есть в этом списке? Если есть, то я первый пойду за его голосовать. Веня Дебилкин наш президент))))))
poluputing 26 декабря 2017 | 13:22
не качеством, так количеством , как всегда в Рассеюшке. В бою - завалим трупами, чего заморачиваться. Оккупируем поболее , хотя предыдущим землям ладу не дали, только загадили и т. д. и т. п.
ivanbel 26 декабря 2017 | 13:23
Триста миллионов рублей вместо ста тысяч подписей. Глядишь, очередь поубавится и позорный сбор денег на лечение тяжелобольных детей можно прекратить.