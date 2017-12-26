Количество желающих участвовать в выборах президента России увеличилось до 45 человек

Об этом заявили в Центризбиркоме. На сегодняшний день в ЦИК поступили заявления от 20 партий и 25 самовыдвиженцев, рассказал журналистам член ЦИКа Евгений Шевченко. Самовыдвиженцы могут проводить собрания групп избирателей до 7 января, а партии — собираться на съезды до 12 января.