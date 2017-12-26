Visa и Mastercard исключены из «Финтеха»

Это произошло спустя две недели после вступления международных платежных систем в эту ассоциацию.

Ассоциация «Финтех» была создана год назад при участии Банка России для развития финансовых технологий. В середине октября она разослала пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали ее ассоциированными членами. Из сообщения также следует, что наблюдательный совет, возглавляемый первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой, 29 сентября единогласно проголосовал за принятие восьми новых участников. Между тем, сейчас на сайте организации Visa и Mastercard не указаны среди участников. Как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к «Финтеху», обоснование исключения компаниям не предоставили. По мнению собеседников издания, решение принято из соображений безопасности. Ассоциация работает над значимыми госпроектами, а это иностранные компании. Представитель «Финтеха» на запрос «Ведомостей» сказал, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard».

Комментарии представителей международных платежных систем и ЦБ изданию получить не удалось.