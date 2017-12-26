Visa и Mastercard исключены из «Финтеха»
Это произошло спустя две недели после вступления международных платежных систем в эту ассоциацию.
Ассоциация «Финтех» была создана год назад при участии Банка России для развития финансовых технологий. В середине октября она разослала пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали ее ассоциированными членами. Из сообщения также следует, что наблюдательный совет, возглавляемый первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой, 29 сентября единогласно проголосовал за принятие восьми новых участников. Между тем, сейчас на сайте организации Visa и Mastercard не указаны среди участников. Как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к «Финтеху», обоснование исключения компаниям не предоставили. По мнению собеседников издания, решение принято из соображений безопасности. Ассоциация работает над значимыми госпроектами, а это иностранные компании. Представитель «Финтеха» на запрос «Ведомостей» сказал, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard».
Комментарии представителей международных платежных систем и ЦБ изданию получить не удалось.
Комментарии19
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sin55 26 декабря 2017 | 12:13
Виза-знаю, Мастеркард-знаю, Финтех-незнаю, это кто вообще?
kindman_a 26 декабря 2017 | 12:25
Откаты и запилы удобнее через "МИР" струить, да? :-)))
plank1957 26 декабря 2017 | 12:17
А какая связь между безопасностью и Визой или Мастеркард? Что-то темнит "Финтех".
olegleon 26 декабря 2017 | 12:21
plank1957: а связь та, что эти две системы перестали обслуживать карты российских банков в своё время
testmeter 26 декабря 2017 | 12:36
olegleon: А что эти банки были "белые и пушистые"? Или, может быть, они нарушали международное законодательство?
olegleon 26 декабря 2017 | 12:43
testmeter: существует общее международное законодательство? и какой же суд признал нарушение оного?
testmeter 26 декабря 2017 | 12:59
olegleon: Для того, чтобы дать по башке бандиту, отжавшего квартиру у соседа, подавать в суд не нужно. Тем более, что этот бандит вряд-ли решение суда признает, если он не признает подписанных им же международных договоров.
Зато есть другие действенные меры - изоляция, санкции и т.д. Как там со SWIFT-ом у нас?
olegleon 26 декабря 2017 | 13:03
testmeter: не понял. а что эти банки отжали и у кого? и почему другие оказались невиновные???
letrauer 26 декабря 2017 | 13:01
olegleon: к отключению от свифта готовитесь...ну и правильно, будете через ж...продавать друг другу пальмовое масло в вариациях и счеты...
danko_shkoora 26 декабря 2017 | 13:06
letrauer: скоро и тебя от России отключим, будешь у себя в гитлерлэнде с сортиром общаться.
poluputing 26 декабря 2017 | 13:17
danko_shkoora: слав богу, гальюны у жидобандеровцев обустроены отлично, как и весь быт в каждой семье, а вот в рассейских отхожих местах о душе не помыслишь, задница примёрзнет
karelski_otmoroz 26 декабря 2017 | 13:23
letrauer: Поведай умник, значит расчёты за поставку газа в европу прервуться?
Всё очень просто. Есть расчёт, есть газ. Нет расчёта, есть дрова. Украина уже степные лесопосадки пилит...)))
alena01 26 декабря 2017 | 12:17
Как же они теперь, без "Финтеха"???
Какой удар по Западу...
Завтра им кирдык...
))))))
hangman19 26 декабря 2017 | 12:18
Виза и Мастеркард рыдают от горя, что шарашкина контора не включила их.
mercer57 26 декабря 2017 | 12:19
рашка становится полноценным изгоем, как КНДР...)))
testmeter 26 декабря 2017 | 12:38
Пора и от SWIFT самим отключаться! Нечего февраля ждать
ostanovka 26 декабря 2017 | 12:46
Россия, как КНДР, из разряда угроз перешла в разряд придурков.
curhatuy6 26 декабря 2017 | 12:58
Ну что же... Вернемся к истокам. Лапти плести говорят не сложно. А уж бересту обрывать, раз плюнуть. Главное какие скрепы!!! Без тлетворного влияния:)))
danko_shkoora 26 декабря 2017 | 13:04
америкосов пнули под зад, это замечательно!