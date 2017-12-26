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12:00, 26 декабря 2017

Водитель автобуса, наехавший на прохожих на «Славянском бульваре», госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Мужчина находится в тяжелом состоянии, поэтому следователи не могут его допросить.

58-летний Виктор Тихонов сейчас находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. По словам собеседника агентства, во время аварии водитель ударился головой и его пока нельзя допрашивать. Представители Следственного комитета сказали, что смогут побеседовать с мужчиной после соответствующего разрешения врачей.

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До госпитализации Тихонов, который находился в шоковом и стрессовом состоянии, успел пройти медосвидетельствование. Экспертиза показала, что в момент аварии водитель был трезв.

Тихонов заявил, что автобус «внезапно начал самостоятельное движение», передает РИА Новости. Тормоза при этом не работали. Однако эксперты «Группы ГАЗ», которая выпустила транспортное средство, уверяют, что водитель, скорее всего, даже не пытался тормозить.

Накануне днем ехавший из Москвы в «Сколково» автобус выехал на тротуар и врезался в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 получили травмы.

Комментарии

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olegleon 26 декабря 2017 | 12:08

отсюда и такие неадекватные действия за секунды до аварии. перепутал лево и право и педаль газа с педалью тормоза

x_signal 26 декабря 2017 | 12:24

olegleon: а после этого дал интервью, где спокойным голосом, чётко и внятно изложил свою версию произошедшего.

timwlad60 26 декабря 2017 | 14:22

olegleon: отсюда и такие неадекватные действия за секунды до аварии. перепутал лево и право и педаль газа с педалью тормоза
--------------------
Первая реакция это стараться рулить ,но с вывернутыми колёсам в сторону остановки ,так объезжал припаркованный автомобиль выруливая в лево стоящий с права при подъезде к остановки и соответственно пришлось при подъезде к остановку круто вырулить в право чтобы припарковаться к остановке .
И плюс водителя отвлекли пассажиры вопросами . И когда двери закрыты и тормоз спущен и если дорого под уклон,то автобус покатился в сторону вывернутых в право рулевыми колёсами.Водитель схватился за руль пытаясь вырулить и время на реакцию пятнадцать секунд на принятие другого решения не хватило .
Растерянность.
Потому и проверяют на психологистическом тесте всех профессионалов после 50 каждые пять лет.
А до пятидесяти только медкомиссия без психологического теста продлят права на пять лет.Психологический тест проходят только при начале обучения на профессионала.
А вот таксистов проверяют каждые пять лет после 55 пяти лет каждые пять лет.

moskow2042 26 декабря 2017 | 12:17

Его избивали отморозки из силовиков.....

lenin3 26 декабря 2017 | 12:20

moskow2042: нет,не избивали,это был допрос "с пристрастием"...Тем более НГ скоро,бутылки из-под шампанского на каждом углу валяются.
Короче,запугали мужика,чтоб брал всё на себя,вот давление и подскочило...

wuwer 26 декабря 2017 | 12:21

Т.е водитель , после ужасной аварии был задержан, допрошен, у него было взято интервью.
.А на утро ... вдруг оказывается госпитализирован с кровоизлиянием в мозг ( про почки и печень пока информации нет)
Как бы через сутки не прошла бы информация ; об внезапной остановки сердца, неудачного выпадания с кровати или окна при посещении процедурного кабинета, неудачного использования утки или клизмы

andy66 26 декабря 2017 | 12:32

ни один судмедэксперт не докажет когда именно возникло кровоизлияние - непосредственно в момент аварии, после осознания последствий на месте ДТП или при допросе в милиполиции...

garik57 26 декабря 2017 | 12:41

Скорее всего в момент аварии уже было нарушено мозговое кровообращение. Отсюда и невозможность торможения. Сочувствую всем, кто оказался в этом месте и в это время.

timwlad60 26 декабря 2017 | 12:44

Водитель автобуса, наехавший на прохожих на «Славянском бульваре», госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Мужчина находится в тяжелом состоянии, поэтому следователи не могут его допросить.
----------------
Господа в студии первого канала на передаче время покажет,во первых в автобусе и в большегрузах с 7,7 тон пустого веса воздушная система тормозов которая работает по системе нет воздуха все колёса заторможены колодками.И только давление в пять атмосфер сжимают тормозные колодки и автобус освобождён от тормозов. Та же система у вагонов.
В дополнение к ручному тормозу где сбрасывается давление в системе тормозных колодок и тем самым все колёса встают на мёртвые тормоза,у автобусов есть тормоз для при остановки на остановках связанные с дверями.Пока двери открыты при помощи сброса воздуха ,то воздух сброшен на передние тормозные барабаны. И при открытых дверях автобус не тронется с места.И сам водитель так же имеет рычаг включение тормоза для остановок для высадки и посадки пассажиров ,то есть включён тормоз на переднюю ось.
И так если автобус покатился,то двери были закрыты и не был включён тормоз при остановке для высадки и посадки пассажиров.И не был включён основная тормозная система на все колёса.
И так ,взаимосвязь дверей и тормозной системы на передние колёса не сработали,потому и покатился автобус.Такое часто и густо бывает,грёбанная электроника на клапанах .
Бывало что и двери закроешь и тормоз за осуществления посадки и высадки пассажиров не срабатывает.Приходилось пользоваться основным ручным тормозов,сброс воздуха и затем подача воздуха тормоза отпускало.
И так надо проверять электронику.
На старых автобусах это бывает по причине изношенности всех клапанов,но основной тормоз работает.
Вообще всякую машину всегда подводит электроника.Даже новую.


malevi4 26 декабря 2017 | 12:54

timwlad60
обьясните еще, с какой целью водитель очень красиво вырулил с остановки и поехал прямиком в переход? Или вы не посмотрели видео?

nina_hagen 26 декабря 2017 | 13:20

malevi4: так же говорят - кровоизлияние в мозгу водителя - видение у него было - ангелы его манили и заманили...

timwlad60 26 декабря 2017 | 14:01

malevi4: обьясните еще, с какой целью водитель очень красиво вырулил с остановки и поехал прямиком в переход? Или вы не посмотрели видео?
------------------
Рулевые Колёса при подъезде к остановке были вывернуты в сторону тротуара так как объезжал припаркованную легковушку.
Пятнадцать метров от остановки должна дистанция при паковки авто.
Так что когда пассажиры сели,двери закрыл,стояночный тормох отпущен и автобыс покатился в ту сторону куда были вывернуты колёса.
Потому и учат,паркуешь или останавливаешься, ставь колёса прямо.
Видать пассажиры отвлекли ищё водителя когда он закрыл двери и отпустил стояночный тормоз.

lenhen123 26 декабря 2017 | 13:22

Возраст водителя почтенный, вполне могло стать плохо еще до аварии, По траектории автобуса можно предположить, что водитель даже выруливать не пытался (ладно - тормоза, но руль-то работал и пространство для маневра было), вряд ли здоровый человек не перенаправил автобус в дерево. Так что, возможно, кратковременно отключился. После аварии его реакция была типично шоковой, человек не понимал серьезности произошедшего, как осознал, так и догнало инсультом.

point3d 26 декабря 2017 | 13:32

Мутное какое дело...

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