Водитель автобуса, наехавший на прохожих на «Славянском бульваре», госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Мужчина находится в тяжелом состоянии, поэтому следователи не могут его допросить.

58-летний Виктор Тихонов сейчас находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. По словам собеседника агентства, во время аварии водитель ударился головой и его пока нельзя допрашивать. Представители Следственного комитета сказали, что смогут побеседовать с мужчиной после соответствующего разрешения врачей.

До госпитализации Тихонов, который находился в шоковом и стрессовом состоянии, успел пройти медосвидетельствование. Экспертиза показала, что в момент аварии водитель был трезв.

Тихонов заявил, что автобус «внезапно начал самостоятельное движение», передает РИА Новости. Тормоза при этом не работали. Однако эксперты «Группы ГАЗ», которая выпустила транспортное средство, уверяют, что водитель, скорее всего, даже не пытался тормозить.

Накануне днем ехавший из Москвы в «Сколково» автобус выехал на тротуар и врезался в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 получили травмы.