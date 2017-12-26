Международная федерация футбола поблагодарила Виталия Мутко за решение приостановить работу на посту президента РФС
Об этом сообщила пресс-служба ФИФА. В организации добавили, что решение принято в интересах чемпионата мира по футболу.
Накануне Мутко объявил, что оставит дела в Российском футбольном союзе на полгода, чтобы заняться судебными разбирательствами. Он будет обжаловать своё пожизненное отстранение от Олимпийских игр.
Комментарии3
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murad_manapov 26 декабря 2017 | 01:39
не в интересах правды, а в интересах истины)) /Ильф и Петров/
salut__521 26 декабря 2017 | 02:00
Ага, вы его ещё наградите мядалькой за заслуги перед коррумпированными чиновниками ФИФА. Не, пора эту насквозь прогнившую Фифу разгонять и сажать, невзирая на авторитетные когда-то морды.
koshkaedu 26 декабря 2017 | 02:08
Там в FIFA они рехнулись?