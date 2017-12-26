Международная федерация футбола поблагодарила Виталия Мутко за решение приостановить работу на посту президента РФС

Об этом сообщила пресс-служба ФИФА. В организации добавили, что решение принято в интересах чемпионата мира по футболу.

Накануне Мутко объявил, что оставит дела в Российском футбольном союзе на полгода, чтобы заняться судебными разбирательствами. Он будет обжаловать своё пожизненное отстранение от Олимпийских игр.