Авиакомпания «Победа» вновь внепланово посадила самолёт из-за курильщика на борту
Как сообщает агентство РИА Новости, в Волгограде приземлился борт, который направлялся из Владикавказа в Москву. Это четвёртый подобный случай за последние три недели. Ранее в «Победе» заявили, что собираются поступать так каждый раз – в случае курения на борту сажать самолёт в ближайшем аэропорту и потом добиваться от курильщика компенсации.
Комментарии7
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realtor_igor 26 декабря 2017 | 01:11
Дебилы!
nikmart001 26 декабря 2017 | 01:24
realtor_igor: Кого вы имеете ввиду , компанию или курильщиков?
mimozof 26 декабря 2017 | 01:39
nikmart001: компанию! Привези в Москву и сдай ментам, пусть штрафуют.
radistradist 26 декабря 2017 | 01:55
mimozof: нет уж. Пусть заплатит за простой и всем пассажиром. Баран должен платить
danko_ 26 декабря 2017 | 02:05
radistradist: Баран как раз компания, которая подло Победой называется, хотя Беда для неё более подходящее название.
Идиоты наказали остальных пассажиров, а также тех, кто их встречал.
Их штрафовать за самоуправство надо, а еще лучше лицензии лишить.
danko_pesden 26 декабря 2017 | 02:08
danko_: бабка хамка баранка специалистка в курильщиках на борту. Надо.
monik_7 26 декабря 2017 | 02:14
В истории авиации нет ни одного случая пожара на борту от курильщиков. Тем, кто вякает, советую внимательно заглянуть под ручку подлокотника у 20летних самолетов - там вы найдете вмонтированные пепельницы. Конечно, лучше сжечь керосин на показушную посадку, испортить полет остальным пассажирам чем оснастить небольшой отсек для курильщиков. Я бы еще и профит с этого имела - двойной прайс на билеты в отсек