Авиакомпания «Победа» вновь внепланово посадила самолёт из-за курильщика на борту

Как сообщает агентство РИА Новости, в Волгограде приземлился борт, который направлялся из Владикавказа в Москву. Это четвёртый подобный случай за последние три недели. Ранее в «Победе» заявили, что собираются поступать так каждый раз – в случае курения на борту сажать самолёт в ближайшем аэропорту и потом добиваться от курильщика компенсации.