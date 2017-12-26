Несколько улиц в центре Москвы сегодня перекроют из-за общероссийской новогодней ёлки

Ограничения начнут вводить в половине девятого утра. Для транспорта закроют Большой Москворецкий мост, Москворецкую улицу, Васильевский спуск и Варварку. Об этом предупреждает столичный центр организации дорожного движения. Планируется, что в три часа дня ограничения будут сняты.