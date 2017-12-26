Следователи изучают видеозаписи с места ДТП в подземном переходе на Славянском бульваре в Москве

Автобус был оборудован видеорегистратором, аварию зафиксировали и дорожные камеры. На кадрах видно, как автобус трогается с места, направляется в сторону подземного перехода и съезжает по лестнице. Тем временем предварительные выводы представили сотрудники группы ГАЗ, которая является производителем автобуса. Там считают, что водитель не воспользовался ни одной из возможностей затормозить. ГАЗ просит включить своих экспертов в комиссию по расследованию. Жертвами аварии стали 4 человека. Пострадали, по разным данным, от 11 до 15 человек.