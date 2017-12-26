Полиция накануне поздно вечером пришла к родителям Ильи Яшина

Об этом глава совета депутатов Красносельского района рассказал в интервью «Эху». По словам Яшина, полиция искала его, несмотря на то, что он не скрывается. Оппозиционер считает, что через родственников на него пытаются оказать психологическое давление.

В минувшее воскресенье Яшин провёл в Красносельском районе «День свободных выборов». Из-за этого мероприятия на оппозиционера составили протокол. Яшин настаивал, что это праздник, который не нужно согласовывать. Мэрия же объявила мероприятие вне закона.