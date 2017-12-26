Полиция накануне поздно вечером пришла к родителям Ильи Яшина
Об этом глава совета депутатов Красносельского района рассказал в интервью «Эху». По словам Яшина, полиция искала его, несмотря на то, что он не скрывается. Оппозиционер считает, что через родственников на него пытаются оказать психологическое давление.
В минувшее воскресенье Яшин провёл в Красносельском районе «День свободных выборов». Из-за этого мероприятия на оппозиционера составили протокол. Яшин настаивал, что это праздник, который не нужно согласовывать. Мэрия же объявила мероприятие вне закона.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 01:17
\\ Яшин настаивал, что это праздник, который не нужно согласовывать. Мэрия же объявила мероприятие вне закона. //
Несогласованные с мэрией праздники отныне - вне закона!
danko_ 26 декабря 2017 | 01:52
vis_a_vis: Свободные выборы вне закона. Путин их отменил.
danko_pesden 26 декабря 2017 | 02:06
danko_: старуха майми отменил.
mimozof 26 декабря 2017 | 01:31
Пришли вызвать родителей к завучу на профилактическую беседу.
zemljanka 26 декабря 2017 | 01:39
А чтобы все слушались, что скажет начальник. ЧКотки.
murad_manapov 26 декабря 2017 | 01:47
расстрелять родителей?
salut__521 26 декабря 2017 | 01:54
А что родители, как заложники, хуже брата Навального? Наоборот, лучше.