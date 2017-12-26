Собчак отказалась от бойкота выборов, к которому призывает Навальный и предложила оппозиционеру стать доверенным лицом
Ксения Собчак отказалась от бойкота выборов, к которому призывает Алексей Навальный и предложила оппозиционеру стать её доверенным лицом. «Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее», — написала на своей странице в Инстаграме телеведущая, которая собирается баллотироваться на пост президента. Собчак назвала отказ ЦИК регистрировать Навального в качестве кандидата «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей». При этом она добавила, что считает бойкот «неэффективным и вредным». По мнению телеведущей, подобная тактика может не только не снизить явку, но и увеличить проценты Владимира Путина.
Комментарии41
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vulgaris_liberal 26 декабря 2017 | 01:09
Да уж, это какой-то совсем изощренный садизм: предложить доедаемому комплексами фюрера навальному побыть ксюшиным доверенным лицом, т.е. побегать в шестерках до марта
yrich039 26 декабря 2017 | 01:12
vulgaris_liberal: Это просто контрольный выстрел в голову этого вора ,йельского неудачника!
Перевод на русский: Пшел вон,баран!
sanisan 26 декабря 2017 | 01:19
Да, Навальный, иди доверенным лицом к Собчак из Дома-2 или к Виторгану, или к Яшину, пока Браудера за жопу не взяли.
В своём обращении, на имя председателя Европейского парламента Антонио Таяни, Чайка отмечает, что "Длительный период времени У.Браудер безнаказанно и цинично вводит в заблуждение мировую общественность и государственные органы в разных странах, европейские институты власти, в том числе органы Европейского союза и Совета Европы, о его якобы политически мотивированном преследовании со стороны российских правоохранительных органов".
protomaster__ 26 декабря 2017 | 01:28
sanisan: ахах, Чайку самого за жопу взяли, он под санкциями.
andygo__ru 26 декабря 2017 | 02:00
sanisan: "Длительный период времени У.Браудер безнаказанно и цинично вводит" ---
--- ну, слава богу, Российская Федерация и лично Путин ВВ - нашли чем уверенно ответить: законом Димы Яковлева!
protomaster__ 26 декабря 2017 | 01:26
Пупкин наконец-то совершил роковую ошибку, дальше недовольство обманутого населения будет нарастать как снежный ком, лет 100 назад Николай тоже зажал властью делиться и поплатился троном, а ведь был вариант пойти на конституционную монархию как Британии, но жадность фраера сгубила.
zapadnay 26 декабря 2017 | 02:18
Именно для этого собчак и поставленна, чтобы "мутить воду" и сбивать с толку.
serhio_25__ 26 декабря 2017 | 01:17
vulgaris_liberal: ""но общее дело важнее"" - нету у Леши общего дела, у Леши есть только "Я Наболеон-Навальный" и больше ничего.
Ну и рожа была у Лехи, когда его в ЦИК зарубили, НедоПолеон реально думал, что разрешат.
protomaster__ 26 декабря 2017 | 01:20
Уху ела вместе с крестным.
opponent70 26 декабря 2017 | 02:10
protomaster__: А чего можно было ожидать от троянской лошади? Для того и запряжена, чтоб рассорить остатки оппозиции.
krokodiliys 26 декабря 2017 | 01:37
vulgaris_liberal: Ксения Собчак, Вам бы поверили, если бы не знали "гениального многоходовочника" идиота путина.
ivfn 26 декабря 2017 | 01:10
Лелик опускается все ниже и ниже.
liquidsky__ 26 декабря 2017 | 01:10
Обвальному жена не разрешит.
vulgaris_liberal 26 декабря 2017 | 01:13
liquidsky__: жена там для маскировки. А вот волков уже распевает в камере: "...нас на бабу променял"
vinokur 26 декабря 2017 | 02:00
vulgaris_liberal: Жену отдай дяде, а сам иди к ... собчак
nns33 26 декабря 2017 | 01:11
Обещала ---выполняй! Не надо переобуваться в воздухе. Таким и президентом будет :сегодня пообещает,а завтра---передумает.
captainobvious 26 декабря 2017 | 01:18
nns33: кто президентом будет? ))
practolog 26 декабря 2017 | 01:56
captainobvious: Да пусть хоть кто, лишь бы не Трамп.
andygo__ru 26 декабря 2017 | 02:02
nns33: "Таким и президентом будет :сегодня пообещает,а завтра---передумает." ---
--- главное: Ксюша, став президентшей, так и будет, поди, каждый год перед НГ отпрашиваться на корпоративы - мол, договора были подписаны ну оооочень загодя, нельзя отказать... ;)
kp6ic 26 декабря 2017 | 01:14
это карманный кандидат кремля, цель которого повысеть явку на выборах и легиматизировать дальнейшее правление путина. очевидный ход.
edward_sakash 26 декабря 2017 | 01:19
Какое общее дело может быть у ведущей "Дом-2", работающей над легитимацией переназначения узурпатора путина, с единственным политиком в стране Алексеем Навальным?
zemljanka 26 декабря 2017 | 01:21
Молодец!
А Алексей пусть думает.
Но может еще зарегистртруют?
zemljanka 26 декабря 2017 | 01:25
Договаривайтесь, молодежь.
Эта саранча продолжит пожирать огромную страну. Причмокивая и глумясь.
zemljanka 26 декабря 2017 | 01:33
Желаю всем дожить до честных выборов.
Плзлр всем, кто лает на Алексея. На Ксению. На Яшина. Они не струсили. И вышли на выжигаемое поле. Нет важнейших институтов. И страну тащат в прошлое, лишая молодых надежды.
zapadnay 26 декабря 2017 | 02:16
zemljanka:
Вы ставите знак равенства между Навальным и собчак? Ну и ну...
zapadnay 26 декабря 2017 | 02:14
zemljanka:
Молодец??? Да, Вы что?
grashupfer 26 декабря 2017 | 01:28
В принципе, всё изначально известно было об этой кляче. Ничего удивительного. Так что со своими предложениями неплохо было бы ей процокать сразу к чертям.
Кстати батюшку своего там проведует)
rodnic 26 декабря 2017 | 01:31
Ну что-же, у неё был шанс состариться приличной дамой. :)))
alena01 26 декабря 2017 | 01:37
Совершенно дурацкое предложение...
Нет у нее политического чутья...
nalimka 26 декабря 2017 | 01:44
Общее дело Собчак с Путиным по легализации его 5 срока куда важнее какого-то Навального.
iltrovatore 26 декабря 2017 | 01:45
Ксюш, мы другого от тебя и не ожидали. Еще с тех самых пор как ты решительно заявляла, что не будешь баллотироваться, когда инфу из Кремля слили об оказанном тебе "високом довэрии" (Кавказская пленница).
Мели, Емеля, твоя неделя.
salut__521 26 декабря 2017 | 01:46
Отказалась она, хм... Можно подумать, что у прелестной кандидатши был выбор. Не, что дядя Вова ей телефонировал, то и исполнила. Старый фашистский друг лучше новых демократических двух...
practolog 26 декабря 2017 | 02:15
salut__521: Зато из Навального теперь выковали настоящего "оппозиционера" на следующие выборы, если что - после Путина..
point3d 26 декабря 2017 | 01:52
Собчак отработает на этом корпоративе EР и расслабится.
Навальному с ней не по пути.
practolog 26 декабря 2017 | 01:54
Прямо по сказке Пушкина - она будет владычицей морскою, а он будет у неё на посылках..!
mk_portrait 26 декабря 2017 | 02:03
Понять девушку можно, - хоть какая развлекуха. Какой там на фиг бойкот! Только во вкус вошла!
Хотя, вроде бы не дура, должна понимать, что не бойкотировать выборы сейчас - это просто то о чём мечтает Вован и его банда...
ulvurg 26 декабря 2017 | 02:06
Что мешает Ксюхе послать нах АП,объединится с Навальным и устроить " день всеобщего бойкота"?Вот и узнает сколько её "Против всех"!А так всё с ней понятно...
nikita_troitsk 26 декабря 2017 | 02:08
До чего же беспардонное существо. Впрочем, по тому чем она известна, ничего удивительного.
nuvseunasok 26 декабря 2017 | 02:17
Собчак, не будьте глупенькой девочкой. Какие выборы? Придадите окрас легитимности? Станете посмешищем?
Декларируйте байкот- единственный вариант подвести черту.
anatoly_s 26 декабря 2017 | 02:18
И Явлинский , и Навальный , и Собчак и большинство демократических лидеров не понимают самого главного - ПОБЕДИТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВШИСЬ !!! Сейчас самое время для объединения.. Если все демократы поддержат бойкот, то уверен, что Навальный пойдет на компромисс по другим вопросам. Причем не обязательно действовать тупо в лоб. НАВАЛЬНЫЙ, ЯВЛИНСКИЙ И СОБЧАК МОГУТ ДОГПВОРИТЬСЯ : ЯВЛИНСКИЙ И СОБЧАК СОБИРАЮТ ПОДПИСИ , ВЫСТУПАЮТ ПО ТВ, ГОВОРЯТ О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ПО ОТННОШЕНИЮ К НАВАЛЬНОМУ ОГЛАШАЮТ СВОИ ПРОГРАММЫ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ОБЪЯВЛЯЮТ УЛЬТИМАТУМ, ЧТО СНИМУТ СВОИ КАНДИДАТУРЫ, ЕСЛИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРУЮТ НАВАЛЬНОГО. Главное, что все это будет звучать по центральному ТВ и люди поймут , что демократы это единая сила.
indeezjoe 26 декабря 2017 | 02:34
anatoly_s: Только им сначала не помешает отмыться от того дерьма, которое Леха-некандидат на них в свое время вылил по доброте душевной...
Кто еще не понял, что белоленточная оппозиция - это серпентарий единомышленников?...
;-))