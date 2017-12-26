Собчак отказалась от бойкота выборов, к которому призывает Навальный и предложила оппозиционеру стать доверенным лицом

Ксения Собчак отказалась от бойкота выборов, к которому призывает Алексей Навальный и предложила оппозиционеру стать её доверенным лицом. «Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее», — написала на своей странице в Инстаграме телеведущая, которая собирается баллотироваться на пост президента. Собчак назвала отказ ЦИК регистрировать Навального в качестве кандидата «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей». При этом она добавила, что считает бойкот «неэффективным и вредным». По мнению телеведущей, подобная тактика может не только не снизить явку, но и увеличить проценты Владимира Путина.