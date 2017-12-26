Украина сегодня запустит в тестовом режиме систему биометрического контроля на границе Россией
На въезде в страну будут в том числе снимать отпечатки пальцев.
У Погранслужбы Украины будет несколько дней, чтобы на практике испытать мобильные биометрические комплексы, которые уже установлены на всех основных пограничных пунктах пропуска. Полномасштабный запуск системы состоится 1 января 2018 года, она должна заработать сразу на 157 пунктах.
Россияне будут фотографироваться, сдавать отпечатки пальцев и «весь комплект биометрических данных». Нужно ли будет выходить из поездов тем, кто добирается на Украину по железной дороге, пока неясно.
Решение о биометрическом контроле на границе было принято на Украине в июле этого года. При этом в Госпогранслужбе страны пояснили, что для поездки необязательно иметь биометрический загранпаспорт, поскольку все необходимые данные снимут прямо на границе. Нужно ли будет проходить эту процедуру тем, у кого документ есть, тоже пока неизвестно.
Ранее украинские власти пообещали ввести для россиян двойной контроль, обязав их заранее сообщать о своей поездке в страну и цели визита. Эти требования в силу пока так и не вступили.
Комментарии8
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minerr 26 декабря 2017 | 00:14
Украина страна богатая, может позволить себе такой шик. Все равно поток российских туристов и российских гастрбайтеров не иссякнет.
nikitin43 26 декабря 2017 | 00:15
честным гражданам россии бояться нечего , добро пожаловать в свободную украину.
minerr 26 декабря 2017 | 00:38
nikitin43: И очевидно для этого въезд вна украину запрещен для мужчин в возрасте 18-60 лет и не важно честные они или лгуны. Такая странная свобода.
riots 26 декабря 2017 | 00:55
minerr: Бред. Нет никакого запрета.
serhio_25__ 26 декабря 2017 | 01:12
nikitin43: ""честным гражданам россии бояться нечего , добро пожаловать в свободную украину. "" - каждая кастрюлька знает, что все москальские оккупанты приезжают в Новороссию через официальную границу с Украиной. Прям с автоматами и на танках. Но теперь они не смогут пройти паспортный контроль.
vadim_vv 26 декабря 2017 | 01:25
nikitin43: спасибо за хороший комментарий! И Вам добра!!!
smiling__fox 26 декабря 2017 | 00:47
Кто поедет в этот свинарник?
Украина в топ-10 самых опасных стран для туристов
Украина разместилась на 10 строчке в рейтинге между Филиппинами и Гондурасом.
Первая десятка рейтинга выглядит так: Колумбия, Йемен, Сальвадор, Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас, Украина.
Чтобы сформировать этот рейтинг, ВЭФ "измеряет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)". Этот рейтинг не учитывает мелких преступлений.
https://korrespondent.net/ukraine/3921985-ukrayna-v-top-10-samykh-opasnykh-stran-dlia-turystov
fresh_breeze 26 декабря 2017 | 00:50
Правильно. Это же страна-агрессор, её бояться надо, поэтому нужно действовать осторожно, прижав ушки и с оглядкой на последствия.
Взять и разом ввести визовый режим страшно, вдруг агрессор ответит тем же, тогда свои же не поймут, пополнят ряды сторонников взбесившегося грузина, иди знай, чем это всё закончится.
А так отпечатки, биометрия и пр. лабуда — это ничем не грозит, страна-агрессор не прогневается. Зато можно будет похвастаться перед своими: "гляди, как мы их прищучили, а!"