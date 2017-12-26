Украина сегодня запустит в тестовом режиме систему биометрического контроля на границе Россией

На въезде в страну будут в том числе снимать отпечатки пальцев.

У Погранслужбы Украины будет несколько дней, чтобы на практике испытать мобильные биометрические комплексы, которые уже установлены на всех основных пограничных пунктах пропуска. Полномасштабный запуск системы состоится 1 января 2018 года, она должна заработать сразу на 157 пунктах.

Россияне будут фотографироваться, сдавать отпечатки пальцев и «весь комплект биометрических данных». Нужно ли будет выходить из поездов тем, кто добирается на Украину по железной дороге, пока неясно.

Решение о биометрическом контроле на границе было принято на Украине в июле этого года. При этом в Госпогранслужбе страны пояснили, что для поездки необязательно иметь биометрический загранпаспорт, поскольку все необходимые данные снимут прямо на границе. Нужно ли будет проходить эту процедуру тем, у кого документ есть, тоже пока неизвестно.

Ранее украинские власти пообещали ввести для россиян двойной контроль, обязав их заранее сообщать о своей поездке в страну и цели визита. Эти требования в силу пока так и не вступили.