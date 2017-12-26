Правоохранительные органы изучат запись с видеорегистратора автобуса, въехавшего в подземный переход

Об этом сообщается на официальной странице «Московского транспорта» в твиттере. По предварительным оценкам группы ГАЗ – производителя автобуса, водитель не воспользовался ни одной системой торможения. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадали, по различным данным, от 13 до 15.