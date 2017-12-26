К родителям главы совета муниципальных депутатов Красносельского округа Ильи Яшина пришла полиция
Об этом сам Яшин сообщил «Эху Москвы».
24 декабря, в Лермонтовском сквере в Москве прошло организованное Яшиным собрание граждан.
Мэрия Москвы назвала мероприятие провокацией. 22 декабря Мосгорсуд ввел в действие запрет на проведение «Дня свободны выборов».
Комментарии16
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nikitin43 26 декабря 2017 | 00:17
чисто бандитская практика запугивания - демократия по-бастрыку путену .
zemljanka 26 декабря 2017 | 00:22
Негодяи. Запугивают.
zapadnay 26 декабря 2017 | 00:26
zemljanka:
Совсем спятили?
zemljanka 26 декабря 2017 | 00:30
zapadnay:Нет. Они четко решают свои задачи.
Править вечно.
Грабить вечно.
neyexo 26 декабря 2017 | 01:15
zapadnay: что значит спятили? у родителей иммунитета нет. У них можно проверить документы, провести в отделение на 3 часа для установления личности, можно пробить, не значатся ли в розыске и т.д.
ivfn 26 декабря 2017 | 00:40
zemljanka:
Кого запугивают? Яшина. ?
ivfn 26 декабря 2017 | 00:21
Яшин хорошо схорониля. Найти не могут второй день
manfred 26 декабря 2017 | 00:24
ivfn: "И вам отмеряеться вашей же мерой"
ivfn 26 декабря 2017 | 00:38
manfred:
Сударь ,вы о чем???? Мне ваши кроксворды и регбусы разгадывать недосуг
manfred 26 декабря 2017 | 01:12
ivfn: ivfn: Страшно? Правильно, бойся...Как там в "народной мудрости" - Бог не Ерошка, видит немножко...
ivfn 26 декабря 2017 | 01:20
manfred:
«К моим родителям пришла полиция. Ищут меня - хотя я ни от кого не прячусь. Больше всего раздражает, когда родственников начинают дергать, тем более почти ночью», - написал он на своей странице в Twitter.
Не прячется ,а найти не могут. Ищите мол в твиттере. Шалунишка.
Если прав хрен ли прячеся.
olegleon 26 декабря 2017 | 00:25
"Если ты пьёшь с ворами,
опасайся за свой кошелёк"
nemo1980 26 декабря 2017 | 00:41
К родителям главы совета муниципальных депутатов Красносельского округа Ильи Яшина пришла полиция
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Когда этот ублюдок делами займётся? Вроде и должность дали. Улюдей проблем. А это чмо их не решает.
nikitin43 26 декабря 2017 | 00:51
nemo1980:верно уже 18 лет только обещает .
manfred 26 декабря 2017 | 01:14
nemo1980: nikitin43: От подлец! Три дня как на должности а уже "Улюдей проблем"... Ведь до него все было просто замечательно, и что самое главное "Улюдей проблем" небыло совершенно.
captainobvious 26 декабря 2017 | 01:21
интересно, а к директору в школу родителей вызовут?