К родителям главы совета муниципальных депутатов Красносельского округа Ильи Яшина пришла полиция

Об этом сам Яшин сообщил «Эху Москвы».

24 декабря, в Лермонтовском сквере в Москве прошло организованное Яшиным собрание граждан.

Мэрия Москвы назвала мероприятие провокацией. 22 декабря Мосгорсуд ввел в действие запрет на проведение «Дня свободны выборов».