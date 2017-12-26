Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы оппозиционного политика, мотивировав это непогашенной судимостью претендента. Сам Навальный намерен обратиться в Конституционный суд.

Сегодня же Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов, если он не будет зарегистрирован кандидатом.

У себя в Твиттере Навальный также пообещал устроить общероссийскую акцию протеста против сегодняшнего решения ЦИК. Между тем, Ксения Собчак предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах. О реакции самого Навального пока не сообщалось.