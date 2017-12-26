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00:03, 26 декабря 2017

Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы оппозиционного политика, мотивировав это непогашенной судимостью претендента. Сам Навальный намерен обратиться в Конституционный суд.
Сегодня же Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов, если он не будет зарегистрирован кандидатом.

У себя в Твиттере Навальный также пообещал устроить общероссийскую акцию протеста против сегодняшнего решения ЦИК. Между тем, Ксения Собчак предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах. О реакции самого Навального пока не сообщалось.

Комментарии

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neprostotak 26 декабря 2017 | 00:09

Все новостные каналы включая ARD, ZDF и Euronews уже 5 часов передают репортаж, как путин под вымышленным предлогом не допустил к выборам единственного независимого, оппозиционного кандидата! Окончательно превратив избирательный процесс в фарс тоталитарного режима!
Поздравляю всех Россиян с очередным пробитым днищем путинского правления!

yrich039 26 декабря 2017 | 00:11

neprostotak: Вы же были против уголовника Януковича!
Зачем нам этот йельский уголовник?
Мы сделали выводы и правильно ЦИК сделал,что уголовнику отказал!

raffal 26 декабря 2017 | 00:19

yrich039: Зачем нам этот йельский уголовник?
______________________________
Вот, именно для того, чтобы определить нужен или нет и был создан демократический инструмент под названием ВЫБОРЫ. А так получается, что действующий президент и карманный ЦИК всё сделали за избирателей. Для того, чтобы тому, действующему было комфортнее идти на четвёртый (реально пятый) срок?
"Мы сделали выводы", что неправда. Выводы делают на выборах, а это фарс с устранением конкурента.

sveklotron_7 26 декабря 2017 | 00:23

raffal: "Тебя (даже не!) посодют, а ты не воруй"(с)

zemljanka 26 декабря 2017 | 00:34

Не верная новость.
Алексей уже принял участие в предвыборной компании.
И очень успешно.

sveklotron_7 26 декабря 2017 | 00:14

neprostotak: Все новостные каналы включая ARD, ZDF и Euronews уже 5 часов передают репортаж, как...

Все это только в юбилейный раз доказывает насколько Леша "российский" политик))

xeipetrov 26 декабря 2017 | 00:19

neprostotak: НАХ.УЙ Ваши пропагадиские помойки. Там уже клейма некуда ставить на счёт лжи. Оно всё перевернулось совок умер. США превратилась в совок.

olegleon 26 декабря 2017 | 00:23

neprostotak: а это называется пропаганда. ну и "вмешательство в выборы". кажется именно из-за этого в США стали преследовать RT, а президент Франции назвал их нехорошими словами.

neprostotak 26 декабря 2017 | 00:30

Вмешательство КУДА ?

olegleon 26 декабря 2017 | 00:43

neprostotak: вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
и ещё. даже журналисты этих СМИ оказались не такими пропагандистами и врунами как Вы и указали, что он не допущен из-за судимости. "Ella Pamfilowa, sagte Nawalni bereits vor der Abstimmung, seine Verurteilung erlaube es dem Gremium nicht, ihn auf die Kandidatenliste zu setzen."

polsan 26 декабря 2017 | 01:09

olegleon: смешно! )) С помощью гугля переводишь, поэтому и не понимаешь, что там написано! ))) 11,80 это много для люмпена! ))

raffal 26 декабря 2017 | 00:32

olegleon:
Знал бы олух языки и не был бы олухом, то смог бы убедиться насколько Россия опозорена в мире. Тут стыдиться надо и выводы делать. Но разве на это способен олух?
Жуткий страх "нацлидера" перед первым в его безразмерном президентстве, реальным оппонентом.
Что дальше? А дальше снова Страсбург, снова приговор, и снова Россия в говне. Все мы в говне. Вот так, олух и русофоб.

a8olduin 26 декабря 2017 | 00:32

olegleon: Не мешай дураку работать у него тупик настёт.

olegleon 26 декабря 2017 | 00:35

neprostotak: " Grund sei die Verurteilung in einem Strafverfahren." (ARD)
"oder das Urteil aufgehoben worden wäre. " (ZDF)

я что-то пропустил или где-то "под вымышленным предлогом" там было?

neprostotak 26 декабря 2017 | 00:50

ZDF: «Für Nawalny gilt derzeit eine umstrittene Bewährungsstrafe wegen Betrugs.»

vulgaris_liberal 26 декабря 2017 | 00:54

neprostotak: Во-1, навальный не был кандидатом в президенты, а во-2, предлог был очень даже реальным.

kara 26 декабря 2017 | 00:20

типа, Навальный дурачек и не знал, когда начинал, что не допустят? знал, конечно знал и теперь, типа власть виновата-не допустили! а ведь на вопрос Панфиловой так и не ответил..

krokodiliys 26 декабря 2017 | 01:03

kara: "а ведь на вопрос Панфиловой так и не ответил.."
______________________________________________
Для особо одаренных...
Он ответил. что цик в решении вопроса регистрации должен основываться в том числе и решениями и разъяснениями судов ЕСПЧ, которые кстати рф обязана выполнять.

yeryoma 26 декабря 2017 | 00:23

Навальнята в шоке, хотя всем образованным и умным людям было понятно, что он не может даже теоретически быть кандидатом. Донатики детишек все пустую. 2018? Ага

kukrynx 26 декабря 2017 | 00:27

yeryoma: 2018? Ага
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Детка, тебе сколько годиков?

a8olduin 26 декабря 2017 | 00:29

yeryoma: Навальный клоун. Он отрабатывает своё бабло. Штабы нужно оплачивать. революция скоро

kukrynx 26 декабря 2017 | 00:40

a8olduin: революция скоро
-------------------------------------
В 6-й палате?

raffal 26 декабря 2017 | 00:36

yeryoma: хотя всем образованным и умным людям было понятно...
____________________________________
Всем образованнм людям понятно, что свершилось очередное беззаконие и выборы, в очередной раз, превратились в фарс. И напрасно Вы считаете тех лакеев, которые исполнили приказ "нацлидера", умными людьми. Они просто запуганные, но хорошо оплачиваемые, холопы.
Это бесчестие России.

vadim_vv 26 декабря 2017 | 01:17

raffal: а когда в России выборы были выборами?

raffal 26 декабря 2017 | 01:23

vadim_vv:
Какое-то подобие выборов было в проклинаемые холопами "лихие девяностые". Например, выборы Президента России в 1991 году. Для кого-то 90-е были "лихие", а для кого-то время надежд. Несбывшихся. Сейчас у власти в России - "гкчп", в худшей версии.

scimitar 26 декабря 2017 | 00:41

Интересно, как Элла Памфилова черз несколько лет будет оправдываться в нынешнем позорище? А ведь придется. Будет жалко лепетать - мне Путин приказал, мне угрожали, меня могли премии лишить. Тьфу, дешевка.

vadim_vv 26 декабря 2017 | 01:20

Самое интересное,что народ может понять и простить!

vulgaris_liberal 26 декабря 2017 | 00:46

Сегодня только ленивый не лупил навального по голове конституцией. Правда лёха все-таки извернулся и смог пнуть между ног самого каца. Оказывается, представитель явлинского сегодня трусливо сбежал когда шло голосование по навальному. Теперь будем выносить с выборов гнилое яблоко и поселившихся там глистов :)

cashe 26 декабря 2017 | 00:46

Я не знаю чем должен руководствоваться ЦИК, Конституцией или законом, наверное надо делать запрос в КС конкретно по этому поводу. Но поскольку КС не отменил норму закона противоречащую Конституции, наверное законом.
Поразило как Навальный хамил Председателю ЦИК и провоцировал. Наверное многим понравилось. Как смело и бесстрашно самому Председателю УИК вломил. Свой парень!
Очень похоже на то что Навального раскручивают по полной.

krokodiliys 26 декабря 2017 | 01:19

cashe: По вашему указать чиновнику на его шляпную "работу", это ему нахамить.Он хоть аргументы приводил, доводы свои. Получается панфилова, по вашему, налетела на Навального как разъяренная стерва, раз так безапелляционно обвиняет в вещах, несоответствующих действительности по тексту и содержанию.

(комментарий скрыт)

salut__521 26 декабря 2017 | 01:17

А может, оно и к лучшему, что не допустили, ибо принимать участие в фарсе, где фюреру уже заранее нарисовали 70% - пошло и скучно. Зато есть время на заготовку и заточку крестьянского шанцевого инструмента, да и красных петушков подкормить не мешало бы...

murad_manapov 26 декабря 2017 | 01:53

Навальный может попытаться призвать народ на митинги против Путина. мирные с*ка митинги против Путина!

revlos 26 декабря 2017 | 01:54

Ерунда какая-то.
Его ограничили в избирательных правах?
Имеет право прийти на избирательный участок и отдать свой голос...
например за Путина.

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