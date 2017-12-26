Инициативная группа сегодня официально выдвинет Владимира Путина на очередной президентский срок
Решение главы государства пойти на выборы в качестве самовыдвиженца поддержали сразу несколько политических партий.
Первое заседание инициативной группы пройдет в одном из павильонов ВДНХ. В поддержку Владимира Путина, как ожидается, выступят около 600 человек – немного больше, чем того требует закон. Среди тех, кто выступает за выдвижение действующего президента на очередной срок – известные лица: певец Николай Расторгуев, актер Михаил Боярский и врач Лео Бокерия – они были доверенными лицами президента на прошлых выборах. Поддержит Путина и «Единая Россия», и в этом правящая партия будет не одинока: в инициативную группу войдут представители других думских и непарламентских фракций, как левого, так и правого толка. Как сообщает телеканал «Дождь», помимо единороссов это планируют сделать «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Патриоты России». Кроме того, кандидатуру Путина на съезде могут поддержать и «Зеленые».
Как самовыдвиженцу для регистрации Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателей.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
npopekmop 26 декабря 2017 | 00:09
Бывают же классные мультики:
https://www.youtube.com/watch?v=Tw0nucGD3v0&t=22s
nikitin43 26 декабря 2017 | 00:13
npopekmop: прям как павка корчагин строит личную железку в жопу для страны , смены нет , только жратвы навалом ...
zemljanka 26 декабря 2017 | 01:46
Не затопчут друг друга?
Жалкая толпа, стоящая у трона...(с)
nemo1980 26 декабря 2017 | 00:15
npopekmop: Бывают же классные мультики:
=========================
Ну мультики бывают разные. В зависимости от интеллекта. Прикинь если бы мы все думали одинаково.
practolog 26 декабря 2017 | 01:00
Поддержал бы обеими руками кандидатуру Путина, но вы же знаете, что одна рука у меня практически всегда занята!
salut__521 26 декабря 2017 | 01:06
practolog: недурно б этой рукой и поддержать, чтоб поддержант аж запел от благодарности...
practolog 26 декабря 2017 | 01:17
salut__521: Я врач и любого страдающего держу на среднем пальце, как балерон балерину - еще никто не соскочил и не упал лицом об больничную плитку..
captain_ 26 декабря 2017 | 00:19
Русские, вы думаете, что
за Боинг МН17,
за оккупацию Крыма,
за убийства на Донбассе,
за вмешательство в выборы США,
за Сирию
и т.д.
должен отвечать только Путин? Не-е, так не пойдёт. Откупиться от мира только его паршивой старой шкурой на получиться, готовьте ваши денежки и очень, очень много... Аминь!
a8olduin 26 декабря 2017 | 00:26
captain_: Хохол. Ты как этот лысый ублюдок на первом канале России. Пёрднул в лужу и сидишь за деньги ахрессора.
plank1957 26 декабря 2017 | 00:31
captain_:
На роль Всевышнего претендуете?
maviomy 26 декабря 2017 | 01:04
captain_: все правильно, капитан, только кацапы это не русские. Видишь как эти свиньи радуются когда их называют "русским"? Это потому что их ложь удалась.
i_c_e 26 декабря 2017 | 00:19
Ну, началось. Только это самое «поддержание» забавней бы подольше — до 7ого января. С песнями и плясками.
Нет. Я в этих «выборах» не участвую.
ivfn 26 декабря 2017 | 00:29
i_c_e:
//Я в этих «выборах» не участвую.**
А в предыдущих участвовали???????
domtrubaiiiataji 26 декабря 2017 | 00:19
вот и все, кремлевская мугаба уже может не суетится, наблюдатели из обсе и ес в оккупированный крым не едут, так что нигде кроме как в рабсосии. его переизбрание не будет воспринято как легитимное, разве что в зимбабве и возможно еще кндр признают, вот в принципе и все
ivfn 26 декабря 2017 | 00:33
domtrubaiiiataji:
/его переизбрание не будет воспринято как легитимное, //
Так мы еще организуем ,с пяток выборов. Хрен ли нам еще делать. Да и денег немерено ,как у дурака махорки.
Кстати чтобы с первого раза нам у Америк и Европ попросить назначить нам кандидата.
ivfn 26 декабря 2017 | 00:35
domtrubaiiiataji:
Мужик ,так ты вдобавок хохол. Что ж сразу не сказал
maviomy 26 декабря 2017 | 01:07
ivfn: а ты кацап, и это сразу видно. Гордый потомок мордовских или чувашских племен.
ivfn 26 декабря 2017 | 01:13
maviomy:
Мужик ,ты дурак ??????
maviomy 26 декабря 2017 | 01:22
ivfn: что кацап, правда козла колет? В каком веке миллионы мордовцев, чувашей и т.п. поменяли свою этническую принадлежность и вдруг стали "русскими"? А когда Россия называлась Русью? Никогда. Она и Россией то стала называться только в 18м веке и то по приказу... Залгались кацапы, панфиловцы хреновы...
budweiser23 26 декабря 2017 | 00:27
Все эти люди соучастники преступления.....
casualis 26 декабря 2017 | 00:49
Статья 81 часть 3 КС РФ будет нарушена второй раз. Рецидив.
tovarish52 26 декабря 2017 | 00:56
не выдвигать, а задвигать его надо.
ОСТОЧЕРТЕЛ!!!
salut__521 26 декабря 2017 | 01:04
Самозванец-самовыдвиженец-самопереназначенец... Три в одном.
hirurgus 26 декабря 2017 | 01:13
Ну что, Памфилова, соверши же главный поступок в своей жизни! Откажи старику Кабаеву в регистрации!