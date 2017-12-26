Инициативная группа сегодня официально выдвинет Владимира Путина на очередной президентский срок

Решение главы государства пойти на выборы в качестве самовыдвиженца поддержали сразу несколько политических партий.

Первое заседание инициативной группы пройдет в одном из павильонов ВДНХ. В поддержку Владимира Путина, как ожидается, выступят около 600 человек – немного больше, чем того требует закон. Среди тех, кто выступает за выдвижение действующего президента на очередной срок – известные лица: певец Николай Расторгуев, актер Михаил Боярский и врач Лео Бокерия – они были доверенными лицами президента на прошлых выборах. Поддержит Путина и «Единая Россия», и в этом правящая партия будет не одинока: в инициативную группу войдут представители других думских и непарламентских фракций, как левого, так и правого толка. Как сообщает телеканал «Дождь», помимо единороссов это планируют сделать «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Патриоты России». Кроме того, кандидатуру Путина на съезде могут поддержать и «Зеленые».

Как самовыдвиженцу для регистрации Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателей.