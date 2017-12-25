Тематический поезд, украшенный в новогодних традициях, начал курсировать на Кольцевой линии метро в Москве
Как передает ТАСС, новогодний состав типа «Русич» вышел в первый рейс из электродепо «Красная Пресня». На прошлой неделе был запущен тематический поезд «Путешествие в Рождество».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gordy 25 декабря 2017 | 23:11
"Тематический поезд, украшенный в новогодних традициях, начал курсировать на Кольцевой линии метро в Москве"
Упряжка оленей, а св санях санта - Собянин?