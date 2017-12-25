Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал не переименовывать улицы в его честь
Таким образом он прокомментировал решение местного представительного органа Алма-Аты переименовать улицу Фурманова в проспект Назарбаева. «Это все суета», — сказал лидер Казахстана на встрече со СМИ по итогам года.
Комментарии5
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point3d 25 декабря 2017 | 23:19
Хозяин не оценил своих ущербных пополизов :)))
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:20
Молодец!
chichanik 26 декабря 2017 | 00:32
zemljanka: но не запретил
com30 26 декабря 2017 | 00:02
Назарбаев, наверное хочет, что бы ул.Фурманова переименовали в ул. Аньки или Петьки.
Чапай с Петькой пьют водку. Подходит Фурманов: — О! Водка! Буду третьим! — Нет — четвертым. Троих мы уже послали.
Сели Петька с Василием Ивановичем обедать. Василий Иванович и спрашивает: — А что, Петька, Фурманов есть не будет? — Я спрашивал, он сказал, что сыт. — Ну так пусть поссыт и садится!
В комнату к Анке вошел Фурманов. В новой гимнастерке, весь затянутый в ремнях. — Эх, если бы он еще и пел, как Расторгуев... — вздохнув, подумала Анка.
Сидят, пьют водку Чапаев, Петька и Фурманов. Комиссар наливает - себе стакан, Чапаеву стакан, Петьке половину стакана. Раз Петька стерпел, два стерпел, а потом Чапаев и говорит: "Комиссар, наливай всем поровну, небось давно пьешь - пора и руку набить". "Какой руку - морду ему бить надо" - закричал Петька.
zurrog_ 26 декабря 2017 | 00:13
Скоро и путин взвоет, что у него "уже болит зад от ваших языков, портянки!"