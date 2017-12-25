Виталий Мутко приостановил на полгода свою деятельность на посту главы РФС
Как передает «Р-Спорт», сам он объясняет свой временный уход предстоящими у него судебными разбирательствами. Исполняющим обязанности президента РФС назначен Александр Алаев, а Мутко уже завтра подаст иск в спортивный арбитраж в Лозанне на свое пожизненное отстранение от олимпиад.
Комментарии10
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zemljanka 25 декабря 2017 | 23:22
Кто сможет сосчитать ущерб от деятельности этого, извините, деятеля...
glotze7 25 декабря 2017 | 23:51
zemljanka: Тот, кто его назначил?
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:54
glotze7: Волдеморт уйдет от ответственности. Вы же видите, что он творит со своими подельниками...
zapadnay 26 декабря 2017 | 00:29
Надеется, что забудут? А через полгода - здрасте, я ваша тетя.
victoro 25 декабря 2017 | 23:26
Настало время открыть тетрадку, посмотреть записи столбиком и наконец-то посчитать и получить конкретную цифру всего нажитого непосильным трудом.
wasielna 25 декабря 2017 | 23:41
А Россия к этому деятелю иск будет предъявлять?
com30 25 декабря 2017 | 23:48
Нет ничего более постоянного, чем временное.))
pnh__ptn 25 декабря 2017 | 23:59
Вот гнида. Надеется, что за пол-года все рассосется?
monik_7 26 декабря 2017 | 00:00
На полгода отстранен. Я это читаю как шанс избежания бойкота ЧМ путем удаления раздражающей фигуры. Не волнуйтесь, Мутько навсегда. После ЧМ (если он состоится) это дерьмо снова всплывет чтобы всем показать мутькину мать.
abulkor 26 декабря 2017 | 00:49
Но он ещё вернётся. Как Фредди Крюгер. Так что трепещите.Сериал ужасов не закончен.