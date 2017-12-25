Виталий Мутко приостановил на полгода свою деятельность на посту главы РФС

Как передает «Р-Спорт», сам он объясняет свой временный уход предстоящими у него судебными разбирательствами. Исполняющим обязанности президента РФС назначен Александр Алаев, а Мутко уже завтра подаст иск в спортивный арбитраж в Лозанне на свое пожизненное отстранение от олимпиад.