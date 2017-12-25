Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах
ЦИК отказал в регистрации инициативной группы оппозиционного политика, мотивировав это непогашенной судимостью претендента. Сам Навальный намерен обратиться в Конституционный суд.
Сегодня же Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов, если он не будет зарегистрирован кандидатом.
Между тем, Ксения Собчак предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах. О реакции самого Навального пока не сообщалось.
Комментарии91
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r88w556xl4 25 декабря 2017 | 23:06
А что, кто-то ждал, что сможет? Кто-то ждал преднамеренного нарушения закона о выборах? Уголовник кандидатом в президенты быть не может.
gordy 25 декабря 2017 | 23:13
"Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах"
Сможет - как избиратель.
sirwalterscott 25 декабря 2017 | 23:22
да, какой же плешивый всётаки трус
serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:25
sirwalterscott: Честно говоря, я когда увидел Сисяна на море, то тоже испугался.
danko_ 25 декабря 2017 | 23:34
serhio_25__: Да, пенсионер Путин с обвисшей, трясущейся грудью- страшное зрелище.
А этот недоумок еще её постоянно демонстрирует.
practolog 25 декабря 2017 | 23:42
danko_: У них вон Трампу за 70 и то он с молодухой живет, а нашему только за 60. Не туда вы мужикам заглядываете!
serhio_25__ 26 декабря 2017 | 00:03
danko_: Как бы "пенсионер" Путин в свои года выглядит намного более спортивний и подтянутей, чем "малолетка" Навальный. Чтобы грудь тряслась, она должна быть. Она есть только у Сисяна. Неудивительно, что этот "кумир" малолеток и престарелых женщин одиночек, тщательно срывает свое тело.
anatolii50 26 декабря 2017 | 00:32
serhio_25__: это заблуждение ,людей явно незнающих возможности грима и кино. Этот парадокс Вас сильно удивит. Многие актеры с неотразимой внешностью наяву выглядят весьма посредственно. Что касается политиков , то их оценивают не по бицепсам , а по жизненному уровню населения , привлекательности страны , положению детей и пенсионеров в обществе и тд и тп. А всякие обещания , бравады и виртуальные победы ни что иное, как демагогия политиков.
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:40
serhio_25__: Сисян - это кто, Путин?
m_doc 25 декабря 2017 | 23:45
vis_a_vis: Ваш любимец, во всём своём великолепии:
http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/navalnyyn.png
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:55
m_doc: и что? Даже если забыть о возможностях Фотошопа, разве это публичная фотография? Стырена тайком с частного ресурса и отправлена на всеобщее обозрение. А знаменитое фото голого по пояс Путина показывалось всем сознательно и специально. Так кто Сисян?
practolog 26 декабря 2017 | 00:12
vis_a_vis: А если бы взгляд этой искушенной дамы упал ниже пояса президенту, то как бы вы его назвали? Хорошо, что оценена была только грудь.
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:16
\\ practolog: А если бы взгляд этой искушенной дамы упал ниже пояса президенту, то как бы вы его назвали? //
Скажите сами, вы же practolog
practolog 26 декабря 2017 | 00:21
vis_a_vis: Врачебная этика не позволяет мне этого сделать, я врач, а медицинский термин вас вряд ли удовлетворит.:)))
m_doc 26 декабря 2017 | 00:13
vis_a_vis: Фотка снята на пленэре, никакого фотошопа. Навал любые фотки тырит, ничтоже сумняшеся. Не его хомячью щепетильность изображать.
ВВП для своих лет в прекрасной форме и секрета из своего торса не делает. В отличие от настоящего Сисяна.... который, как глупый пИнгвин, робко прячет тело жирное в утёсах (с):)
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:27
\\ m_doc: ВВП для своих лет в прекрасной форме и секрета из своего торса не делает. //
Не знаю, сколько потратился Путин на ботокс и прочие омолаживающие процедуры. Немного, наверно, найдется женщин, которые столько потратились.
Ну и голосуйте за "красавца-мужчину", если для вас это главный критерий.
m_doc 26 декабря 2017 | 00:42
vis_a_vis: Поддерживать мышцы в тонусе можно одним-единственным способом - регулярными упражнениями.
Прежде чем лепить про ботокс ни к селу, ни к городу, почитали бы, что это такое и с чем его едят.
Думаю, никакой серьёзной пластики Путин не делал. Нет никаких внешних признаков, и надолго он из поля зрения не исчезал.
Я Путина в качестве красавца не рекламирую. Это вы его вспомнили, дабы перевести разговор в сторону от дряблой тушки ленивого Лёхи. Так ведь дело было? Так.
За кого мне голосовать, я решу без советчиков.
practolog 25 декабря 2017 | 23:52
vis_a_vis: Но если прочесть комент danko_, то похоже что да.
zemljanka 26 декабря 2017 | 00:06
sirwalterscott:
zemljanka 26 декабря 2017 | 00:09
Он, конечно, не трус. Возглавил команду людоедов. И эллочка-людоедочка в той же команде.
Сострадание планете людей.
Нелюди активнее нынче.
Темные воемена.
yrich039 25 декабря 2017 | 23:23
gordy: Ему надо участвовать в выборах Президента США!
Это его страна! Любимая!
huyt 25 декабря 2017 | 23:44
gordy: Карлик боится настоящих выборов , боится конкуренции. Да и где это видано. чтобы один кандидат на выборы принимал решение по каждой кандидатуре своего соперника ? Это не выборы, это пародия на выборы. А разве не так ? Разве можно выйграть у напёрсточников по их правилам ?
captain_ 26 декабря 2017 | 00:00
Сухие юридические итоги заседания ЦИК:
1) К документам Навального ни одной претензии (с) Памфилова
2) Отказ вынесен на основании сфабрикованного судебного приговора, что доказано решениями ЕСПЧ и ВС РФ
serhio_25__ 26 декабря 2017 | 00:12
captain_: 3)Отказ вынесен на основании второго судебного приговора, который никем не отменялся. У Алеши 2 судимости.
tks 25 декабря 2017 | 23:29
r88w556xl4: Уголовник?
Путобот, ты в курсе, что сфабриковать дело при нынешнем правоприменении можно против любого, кто хоть чем нибудь воленс-ноленс дорогостоящим занимается?
honduras_na_kolime 25 декабря 2017 | 23:46
r88w556xl4: // А что, кто-то ждал, что сможет? Кто-то ждал преднамеренного нарушения закона о выборах? //
Удило, давай я просвещу тебя вашем же законодательстве.
Конституция у вас - основной закон - прикинь, клоун.
И её юридическая сила выше, нежели у закона о выборах.
В вашей же конституции, о которой ты, как типичный ватоцефал, не имеешь зелёного понятия - ничего не написано об уголовниках.
Там приведён исчерпывающий список причин, по которым пипл не может участвовать в выборах вашего типа президента.
Ни одна из причин к Навальному не подходит.
Уже дошло или ещё добавить?
vera14 25 декабря 2017 | 23:09
Какая жалость, что Навальный не будет принимать участие в выборах. Он такой мимишка, такой зайчик с зелеными глазками! Престарелые дамы млеют, малышки тают. Даже можно не слушать что он там несет в своих Хлестаковских речах.
sveklotron_7 25 декабря 2017 | 23:10
Оказалось, что титул "Мистер Бюст - Россия" не снимает судимостей((
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:43
\\ sveklotron_7: Оказалось, что титул "Мистер Бюст - Россия" не снимает судимостей(( //
Да, об этом нужно помнить Путину.
sveklotron_7 25 декабря 2017 | 23:57
vis_a_vis: Да? Ну тогда Вы сами лично ему сообщите, ведь только Вы один в курсе судимостей Путина.
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:02
sveklotron_7: не беспокойтесь, когда Путин уйдет, на него столько собак навешают...
sveklotron_7 26 декабря 2017 | 00:05
vis_a_vis: Даже если так, какая ему тогда разница? Если ему больше не баллотироваться?
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:11
sveklotron_7: будет баллотироваться, что еще ему остается? У него теперь простой выбор: или он ведет Россию к "своим" выборам, или она ведет его к прокурору.
sveklotron_7 26 декабря 2017 | 00:26
vis_a_vis: У Вас, гражданин, головка не бо-бо? Вы что то в показаниях путаетесь...Вы выше написали "не беспокойтесь, когда Путин уйдет"...А теперь: "будет баллотироваться, что еще ему остается"?...
Так будет баллотироваться или уйдет???
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:41
\\ sveklotron_7: Так будет баллотироваться или уйдет??? //
Будет баллотироваться, пока не уйдет.
Человек ведь смертен, а иногда неожиданно смертен.
nemo1980 25 декабря 2017 | 23:11
Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах
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Надеюсь Алексей займёт достойное место среди блогеров. Не опошлит свой электорат виллами и яхтами. )))
practolog 25 декабря 2017 | 23:13
Тут не Украина, это там уголовника Януковича президентом могут назначить..
ivfn 25 декабря 2017 | 23:25
practolog:
И в России могут. Судимости должны быть сняты. Пример тому Ройзман. Уголовная рожа ,а мэр
m_doc 25 декабря 2017 | 23:32
ivfn: Да уж, влюблённых женщин обворовывал. Молодца, никакого риска, сплошная выгода. Вполне в стиле Нахального, побирающегося по детям.
Интересно, в какой-нибудь европейской стране подобного рода "оппозиция" имеется? И вообще люди с таким анамнезом в публичную политику попадают...
honduras_na_kolime 25 декабря 2017 | 23:57
ivfn: // Пример тому Ройзман. Уголовная рожа ,а мэр //
Вот скажи, клоун, Ройзман носит часы ценой 50-ти лет непорочной службы?
Или живёт во дворце, на который при его официальной зарплате можно заработеть лет за 500-1000?
Так может, закатаешь свою ватную хлеборезку?
m_doc: // Интересно, в какой-нибудь европейской стране подобного рода "оппозиция" имеется? //
Вот скажи, ватоцефал, в какой-нибудь европейской стране подобного рода власть имеется, чтобы сидела почти 20 лет и воровала триллионами?
sveklotron_7: // Оказалось, что титул "Мистер Бюст - Россия" не снимает судимостей(( //
Да, репоед, здорово ты по деду Щукарю с обвисшими сиськами прошёлся.
Не боишься?
Когда дойдёт, на кого батон покрошил, три дня будешь с перепугу в штаны сраться.
m_doc 26 декабря 2017 | 00:06
honduras_na_kolime: Да ты киевский кастрюленосец! Предупреждать надо:) Кста, что у тебя украли, голодранец? Как у семейки тунеядцев...
honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 00:19
m_doc: // Да ты киевский кастрюленосец! //
Да ты репоедная самка ватоцефала из-под мокшанского забора!
// Ты что ,даун недоразвитый ,говна наелся* //
Ватоцефал, зря ты так нажрался, завтра вата в голове болеть будет.
Кстати, клоуны ватные, как только я ответил вам по существу - вы перешли к примитивным оскорблениям.
По сути есть что сказать, мокшанцы?
m_doc 26 декабря 2017 | 00:29
honduras_na_kolime: А твои оскорбления типа шибко изысканные? Не льсти себе, жгутиковое.
honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 00:33
m_doc: // А твои оскорбления типа шибко изысканные? Не льсти себе, жгутиковое. //
Амёба ватная, если ты по причине примитвной организации мозга не понимаешь, повторяю и уточняю: мой вопрос состоял в том, можешь ли хоть что-то сказать по сути.
Уже дошло или ещё добавить?
ivfn 26 декабря 2017 | 00:09
honduras_na_kolime:
Ты что ,даун недоразвитый ,говна наелся* Колбасит то тебя как. А может тебя крода ,глисты мучают ? Ты уж поаакуратней и главное за стулом смотри,не дай бог понос появится совсем беда
practolog 26 декабря 2017 | 00:16
ivfn: По роже определяют не принадлежность к криминалу, по лицам видно только национальность и то не у всех, как и принадлежность к криминалу, впрочем..
ivfn 26 декабря 2017 | 00:24
practolog:
Да это из песни Трофима
Несмотря на внешность,
Дали мне немного....
А у Ройзмана морда уголовная,Лет на 10 строго режима тянет
practolog 26 декабря 2017 | 00:19
ivfn: Кстати, простатит можно на ощуп определить, а вот геморрой тоже на лице написан.
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:45
\\ practolog: Тут не Украина, это там уголовника Януковича президентом могут назначить.. //
А в России невиновного могут назначить уголовником. Особенно, когда не хочется допускать его к выборам.
m_doc 25 декабря 2017 | 23:54
vis_a_vis: Не приумножайте сущности без надобности. Навала можно было на подписях запросто зарубить. 300 тысяч - это очень много, а тщательностью в работе он (и ему подобные тунеядцы-соратнички) не блещет и к людям, как к одноразовой скотине, относится. Писем-то от бывших волонтёров всё больше и больше.
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:59
\\ m_doc: Навала можно было на подписях запросто зарубить. //
Конечно, это и есть несвободные выборы.
m_doc 26 декабря 2017 | 00:17
vis_a_vis: Ну да. С подписями мухлюете вы, а виноваты выборы:) Логика пластилиновая. Кругом сплошная рев. целесообразность.
Скучно, девочки и мальчики.
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:36
\\ m_doc: С подписями мухлюете вы, а виноваты выборы:) //
Вы - это кто? Те, кто лохматому Богданову - спойлеру Путина в 2008 году собрал 2 миллиона подписей? И его зарегистрировали, а потом он меньше голосов избирателей получил.
m_doc 26 декабря 2017 | 00:53
vis_a_vis: В 2008-м Медвед избирался. В принципе нормальные подписи собрать можно, только нужен грамотный политтехнолог. У Собчак такой сначала появился, потом ушёл, потому что оплата не предвиделась. Фамилию забыла. Навал бы ему точно платить не стал. Он же понимает, что презом может стать только в своих снах.
Фактически Навал живёт одним днём. Очередную порцию от спонсоров хапнул, в Европке потусовался - и отлично. А так до следующей. Ему ничего другого не остаётся, ибо туповат, ленив и болезненно самовлюблён.
И хватит с него на сегодня. Много чести.
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 01:13
\\ m_doc: В 2008-м Медвед избирался. //
А какая разница? Путин от власти ни на минуту не отошел.
\\ В принципе нормальные подписи собрать можно, только нужен грамотный политтехнолог. //
Вы сбором подписей занимались? Наверняка нет.
За 2-3 месяца раскрутить неизвестного политика и собрать за него 2 миллиона подписей (и даже 300 тысяч) невозможно.
Можно только их "нарисовать", а ЦИК сделает вид, что ничего не заметил.
Есть у меня определенный опыт в этом деле (еще с 90х годов) поэтому знаю, о чем говорю.
m_doc 26 декабря 2017 | 01:21
vis_a_vis: Медвед сам рулил. Ливию тогда сдал, стрелки часов куда-то переводил и т.д. и т.п. Путин вернулся, всё поотменял к чёртовой матери.
Наверное, 2 млн многовато, поэтому позже количество уменьшили.
Вспомнила. Политтехнолог Ситников. В Вики приведён послужной список:
За 25 лет реализовано более 400 избирательных кампаний различного уровня в 70 регионах РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья, среди которых в СНГ:
Такой и 2 млн мог собрать.
Надоела мне выборная тема. Толчение воды в ступе. Ни уму, ни сердцу.
vis_a_vis 26 декабря 2017 | 01:28
\\ m_doc: Такой и 2 млн мог собрать. //
С помощью админ.ресурса и мухлежа - без проблем. Если собирать за провластного кандидата.
m_doc 26 декабря 2017 | 01:40
vis_a_vis: Все вопросы к Ситникову. Это его профессия, не моя. Кста, Прохоров в 2012-м 2 млн собрал. Мож, тоже намухлевал, не знаю. Мож, вообще все сволочи:)
honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 00:27
m_doc: // Не приумножайте сущности без надобности. Навала можно было на подписях запросто зарубить. 300 тысяч - это очень много //
Самка ватоцефала, откуда тебе ведомы такие большие числа - ажно триста тысяч?
Таких цифирей ни на купюрах, ни на ценниках не пишут. А ничего другого ты и не читаешь.
Так вот, портянка в кокошнике, Навальный столько собрал бы в одной Маскве.
И кремляди это, в отличие от тебе, знают.
И потому сцутся.
Тебе, кстати, тоже надо бы малость посцаться - работу можешь потерять.
m_doc 26 декабря 2017 | 00:33
honduras_na_kolime: Ты чё так за Навала переживаешь? Вместе с ним по детям побираешься? И ступай-ка в игнор. Ибо толку от тебя, как от свиньи - визгу много, шерсти ноль.
litovec55 26 декабря 2017 | 01:18
honduras_na_kolime: Так вот, портянка в кокошнике,
Хохлатка гандурасная, что ты до наших выборов докопался! Какое твое дело? На майдане не напрыгался.
practolog 26 декабря 2017 | 00:24
vis_a_vis: А кто ему виноват, что он в России родился, Путин?
vulgaris_liberal 25 декабря 2017 | 23:13
Бедные хомячки, теперь им придется плакатики с навальным 2018 свернуть в трубочку и засунуть поглубже в задницу :)
ivfn 25 декабря 2017 | 23:36
vulgaris_liberal:
//После того, как ЦИК отказал Лехаиму в регистрации на выборах Президента, гитлерюгенд Навальнера поднял вой по всему Рунету. :-) Да еще и грозят расправой, храбрые, боевые хомячки! ))) //
https://anti-chief.livejournal.com/2360257.html
Гляньте там одно фото и времени много не займет
glotov 25 декабря 2017 | 23:17
Между тем, Ксения Собчак предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах.
Соглашайся, Лексей!
Ну чего тебе еще надо? Живи, радуйся и делай что тебе говорят. ... Что делать, коли ты без Ксюши пропадешь?
m_doc 25 декабря 2017 | 23:21
glotov: Да нешто можно, шоб наш мачо-мучачо у бабы на посылках служил. Лёха - птица хоть и глупая, зато гордая... и даже горделивая... этакий павлин-мавлин:)
ivfn 25 декабря 2017 | 23:31
glotov:
Так низко пасть. Собчак предлагает Лелику шнурки стирать.
//Сам Навальный намерен обратиться в Конституционный суд.//
Ему это нужно делать было еще весной ,а ни когда жаренный петух в жопу клюнул
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:18
Алексей работает. Удачи.
В стране, где не работают важнейшие институты.
Создает площатки для политической жизни.
Все равно - уйдет мерзкое старичье.
Дорогу и развитие молодым!
serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:22
zemljanka: ""Алексей работает."" - кем? Этот прохвост ни дня в своей жизни не проработал. Сорокалетний мужик живет на подачки детей, это просто позорище какое-то.
""Дорогу и развитие молодым! "" - ты сначала развейся, а потом сам сможешь дорогу забрать.
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:25
zemljanka: фонтаны мудрости и трудолюбия - не цепляйтесь - не отвечаю...
serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:29
zemljanka: ""фонтаны мудрости "" - не, это фонтаны слива.
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:31
zemljanka:правильно...
andy66 25 декабря 2017 | 23:22
Кремль трясется от страха ))))
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:28
andy66: кремль успешное ко ерческое предприятие безо всякой ответственности...
vulgaris_liberal 25 декабря 2017 | 23:23
А самые умные хомячки уже через суд вернули деньги которые у них жулик навальный обманом выманил себе "на выборы" :)
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:48
vulgaris_liberal: вернули себе деньги, но зато остались до конца жизни хомяками. А ведь у них был шанс стать людьми...
mortal_vombat 25 декабря 2017 | 23:24
вечерело. в дурдоме престарелых снова проводили "выборы"
расчехлили Грудинина "для явки" (хорошо хоть не за неделю до марта))
кому это вообще всё нужно? только деньги впустую тратить .
serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:27
mortal_vombat: Деньги в пустую тратил ты и тебе подобные, когда давали деньги человеку, которого априори не могли допустить до выборов. Вы еще большие лохи, чем клиенты МММ.
juju11 25 декабря 2017 | 23:35
Эльшад Бабаев
@Elshad_Babaev
5 ч.5 часов назад
RT! Для Кремля важно, зафиксировать визуально (для ТВ пропаганды) САМ ФАКТ ЗАХОДА ЛЮДЕЙ В ЗДАНИЕ избирательного участка, даже если они выйдут оттуда через минуту. Заходить в ЗДАНИЕ НЕЛЬЗЯ!
Зашел в здание = проголосовал за Путина #Бойкот #Выборы2018
salut__521 25 декабря 2017 | 23:42
Путин плохо кончит, когда прижмут. Сам же обрубает себе возможность будущей неприкосновенности по Мугабе. Фюрерские коридоры кончаются стенкой...
m_doc 25 декабря 2017 | 23:47
salut__521: Гомельский, Бацьке привет и страстные поцелуи.. как ты умеешь, проказник:)
salut__521 26 декабря 2017 | 00:00
m_doc: эй, мдок, ты, кажись, буковку "у" пропустил в своём названии тупого организьма.
m_doc 26 декабря 2017 | 00:20
salut__521: Ты свою страну пропустил, заблудимшись от тупости. Направление указать или сам найдёшь? Гомель соскучился по своим блудящим сыновьям!!!:)))
salut__521 26 декабря 2017 | 00:56
m_doc: ну не кажись, а точно пропустил.
m_doc 26 декабря 2017 | 01:06
salut__521: Вот и давай. Ноги в руки и до дому, до хаты.
fresh_breeze 25 декабря 2017 | 23:49
"Сегодня же Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов, если он не будет зарегистрирован кандидатом."
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По 300-500 человек на каждый областной центр, это от силы. Бойкот пройдёт незамеченным.
raffal 26 декабря 2017 | 00:01
fresh_breeze: Бойкот пройдёт незамеченным.
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Как и т.н. "выборы", которые, в очередной раз, превратились в пошлый фарс.
Только творцы этого фарса - настоящие враги России. Только враг может сделать из России, страны богатой культуры и неисчерпаемых талантов, настоящее посмешище. Позор за позором нон-стоп.
serhio_25__ 26 декабря 2017 | 00:15
raffal: ""Только враг может сделать из России, страны богатой культуры и неисчерпаемых талантов, настоящее посмешище. Позор за позором нон-стоп. "" - опа, еще один об Алкаше вспомнил.
practolog 26 декабря 2017 | 00:41
fresh_breeze: Я проголосую за Ксению Собчак или за коммунистов - и то и то стабильность и мои руки без дела не останутся..
samkos 26 декабря 2017 | 00:06
Ждите бойкота этих позорных выборов.
anatolii50 26 декабря 2017 | 00:16
Не увязывая с решением по Навльному хотелось бы отметить, что противно смотреть на таких чиновников как Э.Панфилова. Заискивающий подобострастный взгляд, бегающие глаза, словоблудие , и такие кадры решают судьбы страны.....