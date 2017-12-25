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23:01, 25 декабря 2017

Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы оппозиционного политика, мотивировав это непогашенной судимостью претендента. Сам Навальный намерен обратиться в Конституционный суд.

Сегодня же Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов, если он не будет зарегистрирован кандидатом.

Между тем, Ксения Собчак предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах. О реакции самого Навального пока не сообщалось.

Комментарии

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r88w556xl4 25 декабря 2017 | 23:06

А что, кто-то ждал, что сможет? Кто-то ждал преднамеренного нарушения закона о выборах? Уголовник кандидатом в президенты быть не может.

gordy 25 декабря 2017 | 23:13

"Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах"

Сможет - как избиратель.

sirwalterscott 25 декабря 2017 | 23:22

да, какой же плешивый всётаки трус

serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:25

sirwalterscott: Честно говоря, я когда увидел Сисяна на море, то тоже испугался.

danko_ 25 декабря 2017 | 23:34

serhio_25__: Да, пенсионер Путин с обвисшей, трясущейся грудью- страшное зрелище.
А этот недоумок еще её постоянно демонстрирует.

practolog 25 декабря 2017 | 23:42

danko_: У них вон Трампу за 70 и то он с молодухой живет, а нашему только за 60. Не туда вы мужикам заглядываете!

serhio_25__ 26 декабря 2017 | 00:03

danko_: Как бы "пенсионер" Путин в свои года выглядит намного более спортивний и подтянутей, чем "малолетка" Навальный. Чтобы грудь тряслась, она должна быть. Она есть только у Сисяна. Неудивительно, что этот "кумир" малолеток и престарелых женщин одиночек, тщательно срывает свое тело.

anatolii50 26 декабря 2017 | 00:32

serhio_25__: это заблуждение ,людей явно незнающих возможности грима и кино. Этот парадокс Вас сильно удивит. Многие актеры с неотразимой внешностью наяву выглядят весьма посредственно. Что касается политиков , то их оценивают не по бицепсам , а по жизненному уровню населения , привлекательности страны , положению детей и пенсионеров в обществе и тд и тп. А всякие обещания , бравады и виртуальные победы ни что иное, как демагогия политиков.

vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:40

serhio_25__: Сисян - это кто, Путин?

m_doc 25 декабря 2017 | 23:45

vis_a_vis: Ваш любимец, во всём своём великолепии:
http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/navalnyyn.png

vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:55

m_doc: и что? Даже если забыть о возможностях Фотошопа, разве это публичная фотография? Стырена тайком с частного ресурса и отправлена на всеобщее обозрение. А знаменитое фото голого по пояс Путина показывалось всем сознательно и специально. Так кто Сисян?

practolog 26 декабря 2017 | 00:12

vis_a_vis: А если бы взгляд этой искушенной дамы упал ниже пояса президенту, то как бы вы его назвали? Хорошо, что оценена была только грудь.

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:16

\\ practolog: А если бы взгляд этой искушенной дамы упал ниже пояса президенту, то как бы вы его назвали? //

Скажите сами, вы же practolog

practolog 26 декабря 2017 | 00:21

vis_a_vis: Врачебная этика не позволяет мне этого сделать, я врач, а медицинский термин вас вряд ли удовлетворит.:)))

m_doc 26 декабря 2017 | 00:13

vis_a_vis: Фотка снята на пленэре, никакого фотошопа. Навал любые фотки тырит, ничтоже сумняшеся. Не его хомячью щепетильность изображать.
ВВП для своих лет в прекрасной форме и секрета из своего торса не делает. В отличие от настоящего Сисяна.... который, как глупый пИнгвин, робко прячет тело жирное в утёсах (с):)

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:27

\\ m_doc: ВВП для своих лет в прекрасной форме и секрета из своего торса не делает. //

Не знаю, сколько потратился Путин на ботокс и прочие омолаживающие процедуры. Немного, наверно, найдется женщин, которые столько потратились.

Ну и голосуйте за "красавца-мужчину", если для вас это главный критерий.

m_doc 26 декабря 2017 | 00:42

vis_a_vis: Поддерживать мышцы в тонусе можно одним-единственным способом - регулярными упражнениями.
Прежде чем лепить про ботокс ни к селу, ни к городу, почитали бы, что это такое и с чем его едят.
Думаю, никакой серьёзной пластики Путин не делал. Нет никаких внешних признаков, и надолго он из поля зрения не исчезал.
Я Путина в качестве красавца не рекламирую. Это вы его вспомнили, дабы перевести разговор в сторону от дряблой тушки ленивого Лёхи. Так ведь дело было? Так.
За кого мне голосовать, я решу без советчиков.

practolog 25 декабря 2017 | 23:52

vis_a_vis: Но если прочесть комент danko_, то похоже что да.

zemljanka 26 декабря 2017 | 00:06

sirwalterscott:

zemljanka 26 декабря 2017 | 00:09

Он, конечно, не трус. Возглавил команду людоедов. И эллочка-людоедочка в той же команде.
Сострадание планете людей.
Нелюди активнее нынче.
Темные воемена.

yrich039 25 декабря 2017 | 23:23

gordy: Ему надо участвовать в выборах Президента США!
Это его страна! Любимая!

huyt 25 декабря 2017 | 23:44

gordy: Карлик боится настоящих выборов , боится конкуренции. Да и где это видано. чтобы один кандидат на выборы принимал решение по каждой кандидатуре своего соперника ? Это не выборы, это пародия на выборы. А разве не так ? Разве можно выйграть у напёрсточников по их правилам ?

captain_ 26 декабря 2017 | 00:00

Сухие юридические итоги заседания ЦИК:
1) К документам Навального ни одной претензии (с) Памфилова
2) Отказ вынесен на основании сфабрикованного судебного приговора, что доказано решениями ЕСПЧ и ВС РФ

serhio_25__ 26 декабря 2017 | 00:12

captain_: 3)Отказ вынесен на основании второго судебного приговора, который никем не отменялся. У Алеши 2 судимости.

tks 25 декабря 2017 | 23:29

r88w556xl4: Уголовник?
Путобот, ты в курсе, что сфабриковать дело при нынешнем правоприменении можно против любого, кто хоть чем нибудь воленс-ноленс дорогостоящим занимается?

honduras_na_kolime 25 декабря 2017 | 23:46

r88w556xl4: // А что, кто-то ждал, что сможет? Кто-то ждал преднамеренного нарушения закона о выборах? //
Удило, давай я просвещу тебя вашем же законодательстве.
Конституция у вас - основной закон - прикинь, клоун.
И её юридическая сила выше, нежели у закона о выборах.
В вашей же конституции, о которой ты, как типичный ватоцефал, не имеешь зелёного понятия - ничего не написано об уголовниках.
Там приведён исчерпывающий список причин, по которым пипл не может участвовать в выборах вашего типа президента.
Ни одна из причин к Навальному не подходит.
Уже дошло или ещё добавить?

vera14 25 декабря 2017 | 23:09

Какая жалость, что Навальный не будет принимать участие в выборах. Он такой мимишка, такой зайчик с зелеными глазками! Престарелые дамы млеют, малышки тают. Даже можно не слушать что он там несет в своих Хлестаковских речах.

sveklotron_7 25 декабря 2017 | 23:10

Оказалось, что титул "Мистер Бюст - Россия" не снимает судимостей((

vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:43

\\ sveklotron_7: Оказалось, что титул "Мистер Бюст - Россия" не снимает судимостей(( //

Да, об этом нужно помнить Путину.

sveklotron_7 25 декабря 2017 | 23:57

vis_a_vis: Да? Ну тогда Вы сами лично ему сообщите, ведь только Вы один в курсе судимостей Путина.

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:02

sveklotron_7: не беспокойтесь, когда Путин уйдет, на него столько собак навешают...

sveklotron_7 26 декабря 2017 | 00:05

vis_a_vis: Даже если так, какая ему тогда разница? Если ему больше не баллотироваться?

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:11

sveklotron_7: будет баллотироваться, что еще ему остается? У него теперь простой выбор: или он ведет Россию к "своим" выборам, или она ведет его к прокурору.

sveklotron_7 26 декабря 2017 | 00:26

vis_a_vis: У Вас, гражданин, головка не бо-бо? Вы что то в показаниях путаетесь...Вы выше написали "не беспокойтесь, когда Путин уйдет"...А теперь: "будет баллотироваться, что еще ему остается"?...
Так будет баллотироваться или уйдет???

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:41

\\ sveklotron_7: Так будет баллотироваться или уйдет??? //

Будет баллотироваться, пока не уйдет.
Человек ведь смертен, а иногда неожиданно смертен.

nemo1980 25 декабря 2017 | 23:11

Алексей Навальный не сможет принять участия в президентских выборах
=========================
Надеюсь Алексей займёт достойное место среди блогеров. Не опошлит свой электорат виллами и яхтами. )))

practolog 25 декабря 2017 | 23:13

Тут не Украина, это там уголовника Януковича президентом могут назначить..

ivfn 25 декабря 2017 | 23:25

practolog:
И в России могут. Судимости должны быть сняты. Пример тому Ройзман. Уголовная рожа ,а мэр

m_doc 25 декабря 2017 | 23:32

ivfn: Да уж, влюблённых женщин обворовывал. Молодца, никакого риска, сплошная выгода. Вполне в стиле Нахального, побирающегося по детям.
Интересно, в какой-нибудь европейской стране подобного рода "оппозиция" имеется? И вообще люди с таким анамнезом в публичную политику попадают...

honduras_na_kolime 25 декабря 2017 | 23:57

ivfn: // Пример тому Ройзман. Уголовная рожа ,а мэр //
Вот скажи, клоун, Ройзман носит часы ценой 50-ти лет непорочной службы?
Или живёт во дворце, на который при его официальной зарплате можно заработеть лет за 500-1000?
Так может, закатаешь свою ватную хлеборезку?

m_doc: // Интересно, в какой-нибудь европейской стране подобного рода "оппозиция" имеется? //
Вот скажи, ватоцефал, в какой-нибудь европейской стране подобного рода власть имеется, чтобы сидела почти 20 лет и воровала триллионами?

sveklotron_7: // Оказалось, что титул "Мистер Бюст - Россия" не снимает судимостей(( //
Да, репоед, здорово ты по деду Щукарю с обвисшими сиськами прошёлся.
Не боишься?
Когда дойдёт, на кого батон покрошил, три дня будешь с перепугу в штаны сраться.

m_doc 26 декабря 2017 | 00:06

honduras_na_kolime: Да ты киевский кастрюленосец! Предупреждать надо:) Кста, что у тебя украли, голодранец? Как у семейки тунеядцев...

honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 00:19

m_doc: // Да ты киевский кастрюленосец! //
Да ты репоедная самка ватоцефала из-под мокшанского забора!

// Ты что ,даун недоразвитый ,говна наелся* //
Ватоцефал, зря ты так нажрался, завтра вата в голове болеть будет.

Кстати, клоуны ватные, как только я ответил вам по существу - вы перешли к примитивным оскорблениям.
По сути есть что сказать, мокшанцы?

m_doc 26 декабря 2017 | 00:29

honduras_na_kolime: А твои оскорбления типа шибко изысканные? Не льсти себе, жгутиковое.

honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 00:33

m_doc: // А твои оскорбления типа шибко изысканные? Не льсти себе, жгутиковое. //
Амёба ватная, если ты по причине примитвной организации мозга не понимаешь, повторяю и уточняю: мой вопрос состоял в том, можешь ли хоть что-то сказать по сути.
Уже дошло или ещё добавить?

ivfn 26 декабря 2017 | 00:09

honduras_na_kolime:
Ты что ,даун недоразвитый ,говна наелся* Колбасит то тебя как. А может тебя крода ,глисты мучают ? Ты уж поаакуратней и главное за стулом смотри,не дай бог понос появится совсем беда

practolog 26 декабря 2017 | 00:16

ivfn: По роже определяют не принадлежность к криминалу, по лицам видно только национальность и то не у всех, как и принадлежность к криминалу, впрочем..

ivfn 26 декабря 2017 | 00:24

practolog:
Да это из песни Трофима

Несмотря на внешность,
Дали мне немного....

А у Ройзмана морда уголовная,Лет на 10 строго режима тянет

practolog 26 декабря 2017 | 00:19

ivfn: Кстати, простатит можно на ощуп определить, а вот геморрой тоже на лице написан.

vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:45

\\ practolog: Тут не Украина, это там уголовника Януковича президентом могут назначить.. //

А в России невиновного могут назначить уголовником. Особенно, когда не хочется допускать его к выборам.

m_doc 25 декабря 2017 | 23:54

vis_a_vis: Не приумножайте сущности без надобности. Навала можно было на подписях запросто зарубить. 300 тысяч - это очень много, а тщательностью в работе он (и ему подобные тунеядцы-соратнички) не блещет и к людям, как к одноразовой скотине, относится. Писем-то от бывших волонтёров всё больше и больше.

vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:59

\\ m_doc: Навала можно было на подписях запросто зарубить. //

Конечно, это и есть несвободные выборы.

m_doc 26 декабря 2017 | 00:17

vis_a_vis: Ну да. С подписями мухлюете вы, а виноваты выборы:) Логика пластилиновая. Кругом сплошная рев. целесообразность.
Скучно, девочки и мальчики.

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 00:36

\\ m_doc: С подписями мухлюете вы, а виноваты выборы:) //

Вы - это кто? Те, кто лохматому Богданову - спойлеру Путина в 2008 году собрал 2 миллиона подписей? И его зарегистрировали, а потом он меньше голосов избирателей получил.

m_doc 26 декабря 2017 | 00:53

vis_a_vis: В 2008-м Медвед избирался. В принципе нормальные подписи собрать можно, только нужен грамотный политтехнолог. У Собчак такой сначала появился, потом ушёл, потому что оплата не предвиделась. Фамилию забыла. Навал бы ему точно платить не стал. Он же понимает, что презом может стать только в своих снах.
Фактически Навал живёт одним днём. Очередную порцию от спонсоров хапнул, в Европке потусовался - и отлично. А так до следующей. Ему ничего другого не остаётся, ибо туповат, ленив и болезненно самовлюблён.
И хватит с него на сегодня. Много чести.

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 01:13

\\ m_doc: В 2008-м Медвед избирался. //

А какая разница? Путин от власти ни на минуту не отошел.

\\ В принципе нормальные подписи собрать можно, только нужен грамотный политтехнолог. //

Вы сбором подписей занимались? Наверняка нет.
За 2-3 месяца раскрутить неизвестного политика и собрать за него 2 миллиона подписей (и даже 300 тысяч) невозможно.
Можно только их "нарисовать", а ЦИК сделает вид, что ничего не заметил.

Есть у меня определенный опыт в этом деле (еще с 90х годов) поэтому знаю, о чем говорю.

m_doc 26 декабря 2017 | 01:21

vis_a_vis: Медвед сам рулил. Ливию тогда сдал, стрелки часов куда-то переводил и т.д. и т.п. Путин вернулся, всё поотменял к чёртовой матери.
Наверное, 2 млн многовато, поэтому позже количество уменьшили.
Вспомнила. Политтехнолог Ситников. В Вики приведён послужной список:
За 25 лет реализовано более 400 избирательных кампаний различного уровня в 70 регионах РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья, среди которых в СНГ:
Такой и 2 млн мог собрать.
Надоела мне выборная тема. Толчение воды в ступе. Ни уму, ни сердцу.

vis_a_vis 26 декабря 2017 | 01:28

\\ m_doc: Такой и 2 млн мог собрать. //

С помощью админ.ресурса и мухлежа - без проблем. Если собирать за провластного кандидата.

m_doc 26 декабря 2017 | 01:40

vis_a_vis: Все вопросы к Ситникову. Это его профессия, не моя. Кста, Прохоров в 2012-м 2 млн собрал. Мож, тоже намухлевал, не знаю. Мож, вообще все сволочи:)

honduras_na_kolime 26 декабря 2017 | 00:27

m_doc: // Не приумножайте сущности без надобности. Навала можно было на подписях запросто зарубить. 300 тысяч - это очень много //
Самка ватоцефала, откуда тебе ведомы такие большие числа - ажно триста тысяч?
Таких цифирей ни на купюрах, ни на ценниках не пишут. А ничего другого ты и не читаешь.
Так вот, портянка в кокошнике, Навальный столько собрал бы в одной Маскве.
И кремляди это, в отличие от тебе, знают.
И потому сцутся.
Тебе, кстати, тоже надо бы малость посцаться - работу можешь потерять.

m_doc 26 декабря 2017 | 00:33

honduras_na_kolime: Ты чё так за Навала переживаешь? Вместе с ним по детям побираешься? И ступай-ка в игнор. Ибо толку от тебя, как от свиньи - визгу много, шерсти ноль.

litovec55 26 декабря 2017 | 01:18

honduras_na_kolime: Так вот, портянка в кокошнике,
Хохлатка гандурасная, что ты до наших выборов докопался! Какое твое дело? На майдане не напрыгался.

practolog 26 декабря 2017 | 00:24

vis_a_vis: А кто ему виноват, что он в России родился, Путин?

vulgaris_liberal 25 декабря 2017 | 23:13

Бедные хомячки, теперь им придется плакатики с навальным 2018 свернуть в трубочку и засунуть поглубже в задницу :)

ivfn 25 декабря 2017 | 23:36

vulgaris_liberal:
//После того, как ЦИК отказал Лехаиму в регистрации на выборах Президента, гитлерюгенд Навальнера поднял вой по всему Рунету. :-) Да еще и грозят расправой, храбрые, боевые хомячки! ))) //
https://anti-chief.livejournal.com/2360257.html
Гляньте там одно фото и времени много не займет

glotov 25 декабря 2017 | 23:17

Между тем, Ксения Собчак предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах.

Соглашайся, Лексей!
Ну чего тебе еще надо? Живи, радуйся и делай что тебе говорят. ... Что делать, коли ты без Ксюши пропадешь?

m_doc 25 декабря 2017 | 23:21

glotov: Да нешто можно, шоб наш мачо-мучачо у бабы на посылках служил. Лёха - птица хоть и глупая, зато гордая... и даже горделивая... этакий павлин-мавлин:)

ivfn 25 декабря 2017 | 23:31

glotov:
Так низко пасть. Собчак предлагает Лелику шнурки стирать.
//Сам Навальный намерен обратиться в Конституционный суд.//
Ему это нужно делать было еще весной ,а ни когда жаренный петух в жопу клюнул

zemljanka 25 декабря 2017 | 23:18

Алексей работает. Удачи.
В стране, где не работают важнейшие институты.
Создает площатки для политической жизни.
Все равно - уйдет мерзкое старичье.
Дорогу и развитие молодым!

serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:22

zemljanka: ""Алексей работает."" - кем? Этот прохвост ни дня в своей жизни не проработал. Сорокалетний мужик живет на подачки детей, это просто позорище какое-то.
""Дорогу и развитие молодым! "" - ты сначала развейся, а потом сам сможешь дорогу забрать.

zemljanka 25 декабря 2017 | 23:25

zemljanka: фонтаны мудрости и трудолюбия - не цепляйтесь - не отвечаю...

serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:29

zemljanka: ""фонтаны мудрости "" - не, это фонтаны слива.

zemljanka 25 декабря 2017 | 23:31

zemljanka:правильно...

andy66 25 декабря 2017 | 23:22

Кремль трясется от страха ))))

zemljanka 25 декабря 2017 | 23:28

andy66: кремль успешное ко ерческое предприятие безо всякой ответственности...

vulgaris_liberal 25 декабря 2017 | 23:23

А самые умные хомячки уже через суд вернули деньги которые у них жулик навальный обманом выманил себе "на выборы" :)

vis_a_vis 25 декабря 2017 | 23:48

vulgaris_liberal: вернули себе деньги, но зато остались до конца жизни хомяками. А ведь у них был шанс стать людьми...

mortal_vombat 25 декабря 2017 | 23:24

вечерело. в дурдоме престарелых снова проводили "выборы"
расчехлили Грудинина "для явки" (хорошо хоть не за неделю до марта))
кому это вообще всё нужно? только деньги впустую тратить .

serhio_25__ 25 декабря 2017 | 23:27

mortal_vombat: Деньги в пустую тратил ты и тебе подобные, когда давали деньги человеку, которого априори не могли допустить до выборов. Вы еще большие лохи, чем клиенты МММ.

juju11 25 декабря 2017 | 23:35

Эльшад Бабаев
@Elshad_Babaev
5 ч.5 часов назад
RT! Для Кремля важно, зафиксировать визуально (для ТВ пропаганды) САМ ФАКТ ЗАХОДА ЛЮДЕЙ В ЗДАНИЕ избирательного участка, даже если они выйдут оттуда через минуту. Заходить в ЗДАНИЕ НЕЛЬЗЯ!
Зашел в здание = проголосовал за Путина #Бойкот #Выборы2018

salut__521 25 декабря 2017 | 23:42

Путин плохо кончит, когда прижмут. Сам же обрубает себе возможность будущей неприкосновенности по Мугабе. Фюрерские коридоры кончаются стенкой...

m_doc 25 декабря 2017 | 23:47

salut__521: Гомельский, Бацьке привет и страстные поцелуи.. как ты умеешь, проказник:)

salut__521 26 декабря 2017 | 00:00

m_doc: эй, мдок, ты, кажись, буковку "у" пропустил в своём названии тупого организьма.

m_doc 26 декабря 2017 | 00:20

salut__521: Ты свою страну пропустил, заблудимшись от тупости. Направление указать или сам найдёшь? Гомель соскучился по своим блудящим сыновьям!!!:)))

salut__521 26 декабря 2017 | 00:56

m_doc: ну не кажись, а точно пропустил.

m_doc 26 декабря 2017 | 01:06

salut__521: Вот и давай. Ноги в руки и до дому, до хаты.

fresh_breeze 25 декабря 2017 | 23:49

"Сегодня же Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов, если он не будет зарегистрирован кандидатом."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По 300-500 человек на каждый областной центр, это от силы. Бойкот пройдёт незамеченным.

raffal 26 декабря 2017 | 00:01

fresh_breeze: Бойкот пройдёт незамеченным.
__________________________________
Как и т.н. "выборы", которые, в очередной раз, превратились в пошлый фарс.
Только творцы этого фарса - настоящие враги России. Только враг может сделать из России, страны богатой культуры и неисчерпаемых талантов, настоящее посмешище. Позор за позором нон-стоп.

serhio_25__ 26 декабря 2017 | 00:15

raffal: ""Только враг может сделать из России, страны богатой культуры и неисчерпаемых талантов, настоящее посмешище. Позор за позором нон-стоп. "" - опа, еще один об Алкаше вспомнил.

practolog 26 декабря 2017 | 00:41

fresh_breeze: Я проголосую за Ксению Собчак или за коммунистов - и то и то стабильность и мои руки без дела не останутся..

samkos 26 декабря 2017 | 00:06

Ждите бойкота этих позорных выборов.

anatolii50 26 декабря 2017 | 00:16

Не увязывая с решением по Навльному хотелось бы отметить, что противно смотреть на таких чиновников как Э.Панфилова. Заискивающий подобострастный взгляд, бегающие глаза, словоблудие , и такие кадры решают судьбы страны.....

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Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

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Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

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Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

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Kполитика, власть, творчество, видео
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

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Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

ПАРНАС

Продолжатели черного дела Миллионы наших соотечественников были морально и физически искалечены в тюрьмах и лагерях НКВД-КГБ. До развала СССР КГБ продолжал нещадно подавлять свободомыслие , не гнушаясь ни убийством, ни провокацией…

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Kфсб, история, ссср, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

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Kсша, чечня, санкции, события
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

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Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

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Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Новости

ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России В ходе рассмотрения вопроса глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи и незаконном сборе денег…

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Новости

Украина объявила о введении биометрического контроля на границе с Россией На въезде в страну будут в том числе снимать отпечатки пальцев…

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Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

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Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

Ксения Собчак телеведущая

Об отказе ЦИК зарегистрировать Навального то лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы. Идти до конца. За каждого из нас, за самого Алексея. Я против бойкота выборов…

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Kполитика, навальный, выборы, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Трампы приходят и уходят, а Иерусалим будет существовать вечно Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях ничего не оставалось, как поддакивать США…

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Kтрамп, израиль, политика, мнения

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ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России В ходе рассмотрения вопроса глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи и незаконном сборе денег…

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Интервью Разворот

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Конфликт вокруг митинга 24 декабря Не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно по отношение к Гудкову…

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Kяшин, гудков, митинги, политика, видео, передачи
Голосование
Было бы честно не регистрировать Владимира Путина на предстоящих президентских выборах?
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Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Грудинин очень, очень опасен Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…

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Kвыборы-2018, грудинин, политика, крым, мнения
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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...

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Kполитика, общество, навальный, видео, передачи
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Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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