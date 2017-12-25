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23:00, 25 декабря 2017

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, предположительно не задействовал тормозные системы

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар», предположительно не задействовал тормозные системы. Об этом говорится в сообщении группы ГАЗ, которая является производителем автобуса. Кроме того, по всей видимости, водитель не воспользовался торможением двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился. Причина аварии будет определена после технической экспертизы.

Комментарии

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r88w556xl4 25 декабря 2017 | 23:03

предположительно не задействовал тормозные системы
=================
Говоря человеческим языком "не нажал на тормоз".

lt5555 25 декабря 2017 | 23:06

r88w556xl4:
Так он же дал показания, что перепутал тормо с газом.

x_signal 25 декабря 2017 | 23:09

lt5555: а зачем в переход вырулил не сказал?

lt5555 25 декабря 2017 | 23:38

x_signal:
Я читала, что он говорил когда давал показания - хотел перепарковаться и перепутал.

belmondo 26 декабря 2017 | 00:14

lt5555: Дык он что, подземный переход с подземной стоянкой перепутал?

gordy 25 декабря 2017 | 23:09

"Кроме того, по всей видимости, водитель не воспользовался торможением двигателем, ..."


Да, самое простое - почему не выключил зажигание?

barbarus Руслан Вазирович 25 декабря 2017 | 23:32

gordy: торможение двигателем в экстремальных ситуациях редкость, потому что нужно больше времени и работает нерефлекторно. И делается это не выключением зажигания, а переключением коробки передач

captainobvious 25 декабря 2017 | 23:33

lt5555: мужик с 17-летним стажем вождения перепутал газ с тормозом? оригинально...

shmuel63 25 декабря 2017 | 23:31

r88w556xl4: "Говоря человеческим языком "не нажал на тормоз". - ну что вы. Двадцать первый век на дворе. Не в ту сторону развернул разгонный блок "Фрегат".

vadim_vv 26 декабря 2017 | 01:37

shmuel63: "Фрегату" мало заплатили и он объявил бойкот!

needroid 26 декабря 2017 | 00:33

r88w556xl4: возможно, на этом автобусе "нажать на тормоз" это более сложное, поэтому "задействовать системы" более правильное, но далеко не полное описание сути процесса.

point3d 25 декабря 2017 | 23:11

Может у него кризис какой нибудь. Мог психануть и решить использовать арабские технологии по войне с кяфирами.

nemo1980 25 декабря 2017 | 23:27

point3d: Может у него кризис какой нибудь.
======================
В полне возможно. Ведь на Феленгауер напал идиот. Почему идиотне может гнаться за женщиной на автобусе?

point3d 26 декабря 2017 | 01:49

nemo1980: На Феленгауер напал не идиот а агрессивный сумасшедший.

gostrax 25 декабря 2017 | 23:21

Во время предвыборной кампании Вождя терактов не может быть по определению!

minerr 26 декабря 2017 | 00:18

gostrax: Зато во время предвыборной компании ведущей "Дома-2" терактов должно быть в избытке? Верная логика?

yazva_sibirskaya 25 декабря 2017 | 23:28

58 лет. Пожилой мужик уже. Могли быть уже проблемы со здоровьем. Соображать, может, медленнее стал. Или спазм сосудов какой. В этом возрасте всякое такое нередко случается. А эти идиоты еще говорят о повышении пенсионного возраста...

ded_nichipor 25 декабря 2017 | 23:37

с 30 летним стажем перепутать тормоз с газом? И при этом не пытаться остановить автобус, направив его на деревья или боковую стенку перехода?

tonight 26 декабря 2017 | 00:11

ded_nichipor: Не расчитал видать думал что справится а когда уже автобус понесло вниз поздно было маневрировать

baddy 26 декабря 2017 | 00:14

ded_nichipor: На видео, похоже, автобус стукнулся о боковую стенку перехода и его повело вниз по лестнице.

ufaryudom 25 декабря 2017 | 23:52

ГАЗ за Вас!

salut__521 25 декабря 2017 | 23:55

Водила лепечет всякий бред, а судя по кадрам второго видео - это явный теракт. https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1073746/vladieliets_avtobusa_sbivshiegho_liudiei_v_moskvie_vypuskal_v_rieis_mashiny_biez_tormozov

lager23 26 декабря 2017 | 00:00

Как все сложно, а в мерседесе две педали и руль...

zemljanka 26 декабря 2017 | 00:01

Соболезнования,Москва.
Теракт устроил этнически благонадежный. Положительный во всех отношениях. Но крышу снесло...

zemljanka 26 декабря 2017 | 00:15

Похоже, что расследуют.
Надеюсь, что правду не скроют.

samkos 26 декабря 2017 | 00:10

Скажите прямо - теракт.

pravdatut 26 декабря 2017 | 00:12

На видио видно, что автобус не спеша направился в подземный переход, без рывков и торможения. Потом необходимо учитывать то, что водитель переехал бардюр, должен был поддать газу. Это говорит о том, что он был в полном сознании.

samkos 26 декабря 2017 | 00:12

Перепутал православие с ИГИЛом.

real_minin 26 декабря 2017 | 00:15

Торможение двигателем - прием для механических коробок передач. На автомате это означает просто отпустить газ и эффект совсем не тот. У автобуса разве не автомат был? А вот интересно, педаль газа электрическая на данной модели? А энергоаккумуляторы там присутствуют в тормозной системе? А исправны? Вот бы нашелся Журналист который покопался бы в данной истории как следует. Только видать все извелись, ничего кроме как переписывать бессмысленные "не затормозил", "не потормозил двигателем", "вывернул колеса" не могут.

vadim_vv 26 декабря 2017 | 01:35

Он,по привычке,тянул на себя руль и орал "Тпру-у-у"!!!

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