Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, предположительно не задействовал тормозные системы

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар», предположительно не задействовал тормозные системы. Об этом говорится в сообщении группы ГАЗ, которая является производителем автобуса. Кроме того, по всей видимости, водитель не воспользовался торможением двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился. Причина аварии будет определена после технической экспертизы.