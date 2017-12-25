Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, предположительно не задействовал тормозные системы
Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар», предположительно не задействовал тормозные системы. Об этом говорится в сообщении группы ГАЗ, которая является производителем автобуса. Кроме того, по всей видимости, водитель не воспользовался торможением двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился. Причина аварии будет определена после технической экспертизы.
Комментарии30
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r88w556xl4 25 декабря 2017 | 23:03
предположительно не задействовал тормозные системы
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Говоря человеческим языком "не нажал на тормоз".
lt5555 25 декабря 2017 | 23:06
r88w556xl4:
Так он же дал показания, что перепутал тормо с газом.
x_signal 25 декабря 2017 | 23:09
lt5555: а зачем в переход вырулил не сказал?
lt5555 25 декабря 2017 | 23:38
x_signal:
Я читала, что он говорил когда давал показания - хотел перепарковаться и перепутал.
belmondo 26 декабря 2017 | 00:14
lt5555: Дык он что, подземный переход с подземной стоянкой перепутал?
gordy 25 декабря 2017 | 23:09
"Кроме того, по всей видимости, водитель не воспользовался торможением двигателем, ..."
Да, самое простое - почему не выключил зажигание?
barbarus Руслан Вазирович 25 декабря 2017 | 23:32
gordy: торможение двигателем в экстремальных ситуациях редкость, потому что нужно больше времени и работает нерефлекторно. И делается это не выключением зажигания, а переключением коробки передач
captainobvious 25 декабря 2017 | 23:33
lt5555: мужик с 17-летним стажем вождения перепутал газ с тормозом? оригинально...
shmuel63 25 декабря 2017 | 23:31
r88w556xl4: "Говоря человеческим языком "не нажал на тормоз". - ну что вы. Двадцать первый век на дворе. Не в ту сторону развернул разгонный блок "Фрегат".
vadim_vv 26 декабря 2017 | 01:37
shmuel63: "Фрегату" мало заплатили и он объявил бойкот!
needroid 26 декабря 2017 | 00:33
r88w556xl4: возможно, на этом автобусе "нажать на тормоз" это более сложное, поэтому "задействовать системы" более правильное, но далеко не полное описание сути процесса.
point3d 25 декабря 2017 | 23:11
Может у него кризис какой нибудь. Мог психануть и решить использовать арабские технологии по войне с кяфирами.
nemo1980 25 декабря 2017 | 23:27
point3d: Может у него кризис какой нибудь.
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В полне возможно. Ведь на Феленгауер напал идиот. Почему идиотне может гнаться за женщиной на автобусе?
point3d 26 декабря 2017 | 01:49
nemo1980: На Феленгауер напал не идиот а агрессивный сумасшедший.
gostrax 25 декабря 2017 | 23:21
Во время предвыборной кампании Вождя терактов не может быть по определению!
minerr 26 декабря 2017 | 00:18
gostrax: Зато во время предвыборной компании ведущей "Дома-2" терактов должно быть в избытке? Верная логика?
yazva_sibirskaya 25 декабря 2017 | 23:28
58 лет. Пожилой мужик уже. Могли быть уже проблемы со здоровьем. Соображать, может, медленнее стал. Или спазм сосудов какой. В этом возрасте всякое такое нередко случается. А эти идиоты еще говорят о повышении пенсионного возраста...
ded_nichipor 25 декабря 2017 | 23:37
с 30 летним стажем перепутать тормоз с газом? И при этом не пытаться остановить автобус, направив его на деревья или боковую стенку перехода?
tonight 26 декабря 2017 | 00:11
ded_nichipor: Не расчитал видать думал что справится а когда уже автобус понесло вниз поздно было маневрировать
baddy 26 декабря 2017 | 00:14
ded_nichipor: На видео, похоже, автобус стукнулся о боковую стенку перехода и его повело вниз по лестнице.
ufaryudom 25 декабря 2017 | 23:52
ГАЗ за Вас!
salut__521 25 декабря 2017 | 23:55
Водила лепечет всякий бред, а судя по кадрам второго видео - это явный теракт. https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1073746/vladieliets_avtobusa_sbivshiegho_liudiei_v_moskvie_vypuskal_v_rieis_mashiny_biez_tormozov
lager23 26 декабря 2017 | 00:00
Как все сложно, а в мерседесе две педали и руль...
zemljanka 26 декабря 2017 | 00:01
Соболезнования,Москва.
Теракт устроил этнически благонадежный. Положительный во всех отношениях. Но крышу снесло...
zemljanka 26 декабря 2017 | 00:15
Похоже, что расследуют.
Надеюсь, что правду не скроют.
samkos 26 декабря 2017 | 00:10
Скажите прямо - теракт.
pravdatut 26 декабря 2017 | 00:12
На видио видно, что автобус не спеша направился в подземный переход, без рывков и торможения. Потом необходимо учитывать то, что водитель переехал бардюр, должен был поддать газу. Это говорит о том, что он был в полном сознании.
samkos 26 декабря 2017 | 00:12
Перепутал православие с ИГИЛом.
real_minin 26 декабря 2017 | 00:15
Торможение двигателем - прием для механических коробок передач. На автомате это означает просто отпустить газ и эффект совсем не тот. У автобуса разве не автомат был? А вот интересно, педаль газа электрическая на данной модели? А энергоаккумуляторы там присутствуют в тормозной системе? А исправны? Вот бы нашелся Журналист который покопался бы в данной истории как следует. Только видать все извелись, ничего кроме как переписывать бессмысленные "не затормозил", "не потормозил двигателем", "вывернул колеса" не могут.
vadim_vv 26 декабря 2017 | 01:35
Он,по привычке,тянул на себя руль и орал "Тпру-у-у"!!!