В новогоднюю ночь вход на Красную площадь будет органичен
Как сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, там будет вестись съемка «Голубого огонька» для «Первого канала». Город никаких мероприятий проводить там не планирует.
Комментарии5
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fikus74 25 декабря 2017 | 22:44
А фашисты все любят ограничивать.
oo0oo 25 декабря 2017 | 22:47
В новогоднюю ночь вход на Красную площадь будет ОРГАНИЧЕН
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Смотря для кого) Для прокладок, которые ненавидят символы имперского могущества России, более органичным было бы проведение новогодней ночи у дверей американского посольства.
danko_ 25 декабря 2017 | 22:45
Новогодний огонек давно отснят.
Видно, что трусы боятся людей, которые поблизости от Кремля собраться могут.
sveklotron_7 25 декабря 2017 | 22:51
danko_: Да само собой...Путин же в Кремле живет.
peresvet73 25 декабря 2017 | 22:48
Брутальное празднование - "в гостях у Кащея".