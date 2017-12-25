Пять человек получили ранения при стрельбе, вспыхнувшей в ресторане города Виксберг, в штате Миссисипи
Как передает Ассошиэйтед Пресс, полиция обнаружила одного раненого перед зданием ресторана и еще четвертых – в зале. Все пострадавшие госпитализированы. Задержан 21-летний подозреваемый. О мотивах преступления ничего не сообщается.
Комментарии6
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zemljanka 25 декабря 2017 | 22:46
В америках тоже стреляют.
Хорлшо, что все живы.
Выздоровления.
Негодяя пусть судят квалифицированные судьи.
patrik40 25 декабря 2017 | 22:47
Пять человек получили ранения при стрельбе, вспыхнувшей в ресторане города Виксберг, в штате Миссисипи...
Вестерн - жив.
sveklotron_7 25 декабря 2017 | 22:49
Это выстрелы лично Путина в американскую демократию!
hastings 25 декабря 2017 | 23:00
Будни Мордора.
raffal 26 декабря 2017 | 00:05
hastings: Будни Мордора.
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Америка среди развитых стран имеет самую неблаполучную криминогенную обстановку. Но шанс быть убитым там ВДВОЕ ниже, чем в России. Не не именуем же мы Россию "мордором".
makhnaehe 25 декабря 2017 | 23:01
Это все несомненно из-за отказа в регистрации Навального.