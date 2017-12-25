Пять человек получили ранения при стрельбе, вспыхнувшей в ресторане города Виксберг, в штате Миссисипи...

Как передает Ассошиэйтед Пресс, полиция обнаружила одного раненого перед зданием ресторана и еще четвертых – в зале. Все пострадавшие госпитализированы. Задержан 21-летний подозреваемый. О мотивах преступления ничего не сообщается.