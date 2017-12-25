Виталий Мутко приостановил на полгода свою деятельность на посту главы РФС
Как передает «Р-Спорт», сам он объясняет свой временный уход предстоящими у него судебными разбирательствами. Исполняющим обязанности президента РФС назначен Александр Алаев, а Мутко уже завтра подаст иск в спортивный арбитраж в Лозанне на свое пожизненное отстранение от олимпиад.
Комментарии9
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cukker 25 декабря 2017 | 22:36
опять мутит Мутко?
patrik40 25 декабря 2017 | 22:44
Виталий Мутко приостановил на полгода свою деятельность на посту главы РФС...
Прямо как Сирена Уильямс во время беременности.
mamiluk 25 декабря 2017 | 22:43
это как это можно себя приостановить?...Мутко он что сам по себе живет....отдельно от обчества?...:):)
sagen 25 декабря 2017 | 22:44
Прерывание полового акта оставляет неудовлетворенными все стороны.
ltvjrhfn1 25 декабря 2017 | 23:06
sagen:
бабу себе поищите, они порядочнее.
kin1796h 25 декабря 2017 | 23:40
Правила инквизиции запрещали применять пытку дважды. Поэтому, чтобы обойти данное затруднение, инквизиторы объявляли пытку не законченной, а прерванной.
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:46
позорник
Гад
И еще раз - гад и позорище
zemljanka 25 декабря 2017 | 23:51
Очень люблю спорт и знаю, что на те средства, что эта сволота сжирает у народов России, можно создать и спортивную и фетбольную страну.
Многих детей увести от дебилизма в прекрасную страну - спорт.
mixanazarov 26 декабря 2017 | 00:44
Есть подозрения , что 2018 мульдиада может накрыться тазом?