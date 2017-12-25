Почти у половины поставщиков пищевых продуктов для детских новогодних праздников выявлены нарушения санитарных правил
Об этом, по итогам проверки 600 организаций, сообщает Роспотребнадзор. Специалисты ведомства также проверили объекты, где планируются новогодние гуляния детей. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 61% случаев.
Комментарии7
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ivanov356 25 декабря 2017 | 22:38
Ресторатор пригожин опять вредит?
patrik40 25 декабря 2017 | 22:42
Об этом, по итогам проверки 600 организаций, сообщает Роспотребнадзор...
Руководителя Роспотребнадзора как зовут, Гринч - похититель Рождества?
oneoretwo 25 декабря 2017 | 22:39
дык, это у плешивых за правило уже: который год под 1 января поставщики вертикального ворья сбывают детям просроченную отраву с их благословения.
zemljanka 25 декабря 2017 | 22:41
Остальные - откупились.
Возможно, что это мнительность.
Нет доверия в кислотной атмосфере тотальной лжи.
vilingrad 25 декабря 2017 | 23:13
Так оно все- импортозамещенное. Ффууу...
antimrakobes 25 декабря 2017 | 23:40
Импортозамещение ж!
andreyoo 25 декабря 2017 | 23:43
Хотелось бы узнать зарактер нарушений. Может там, напр., нормы освещенности рабочиз мест нарушены в половине случаев, еще в четверти в бухгалтерии квадратура на человека не выдержана.
А может и грязь и просрочка.
Не понятно.