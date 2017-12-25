Мощный североатлантический циклон надвигается на Москву

В тылу циклона осадков станет меньше, они приобретут скоротечный и незначительный характер. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К концу недели ожидается слякотная погода, высокая влажность воздуха и туманы, ухудшающие видимость на дорогах.