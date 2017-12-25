Мощный североатлантический циклон надвигается на Москву
В тылу циклона осадков станет меньше, они приобретут скоротечный и незначительный характер. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
К концу недели ожидается слякотная погода, высокая влажность воздуха и туманы, ухудшающие видимость на дорогах.
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aleks12 25 декабря 2017 | 00:22
Мощный североатлантический циклон надвигается на Москву
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наверное происки НАТО,как там ВКС начеку?