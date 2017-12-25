Западные христиане празднуют сегодня Рождество Христово
Это один из самых уважаемых праздников в Западной Европе. Одним из центральных торжественных событий станет обращение Папы Римского к верующим, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов.
Католическое Рождество является государственным праздником более чем в 100 странах мира.
Комментарии9
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chnch 25 декабря 2017 | 00:17
А кто это, западные христиане? От какой точки планеты начинаем отчет?
raffal 25 декабря 2017 | 00:44
chnch:
А можно сказать, что просто христиане всего мира. Потому, что даже православные Греции, Кипра, Румынии и Финляндии, где значительные православные конфессии, празднуют Рождество со всем миром. Другие, зарубежные православные общины тоже празднуют Рождество со всеми. Только московская епархия отдельно. А учитывая её не такую значительную численность, в сравнении со всем христианским миром, можно предположить, что это секта в христианстве.
metalag 25 декабря 2017 | 00:19
А КТО знает, Почему Католическое Рождество не совпадает с Православным Рождеством?:))))))
Вопрос на уровне ученика средней школы.....
Это вопрос из той же серии, как и вопрос::
- Земля вращается вокруг Солнца...или Солнце вращается вокруг Земли?:))))))
galla 25 декабря 2017 | 00:47
metalagРождество в России христиане праздновали 25 декабря вплоть до революции Первый раз его праздновали 25 декабря 988 году и это продолжалось до революции.:
cyema_cyem 25 декабря 2017 | 00:50
metalag: Прочитай, дружок про юлианский и григорианский календари.
И ты все поймешь. Может быть.
Кстати треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли.
Они это своими глазами видят каждый день.
sergei03 25 декабря 2017 | 00:35
Восточные - закупают водку и оливье. Пост.
revlos 25 декабря 2017 | 00:38
"Gloria in excelsis Deo"
С уважением, поздравляем тех, кто празднует Рождество сегодня.
galla 25 декабря 2017 | 00:44
Поздравляю по- настоящему верующих людей с их ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ! Самого лучшего им, здоровья, благополучия!
hilton 25 декабря 2017 | 00:47
И в Южной Корее, и на Филиппинах, и в ЮАР, Анголе и во всем остальном мире. Так бы и сказали, что басурмане отмечают свое поганое рождество.
Зато мы по православному, сначала постный Новый год в баньке с оливье и водочкой, а потом уже и рождество.
Умом и не пытайтесь понять.