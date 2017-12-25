Западные христиане празднуют сегодня Рождество Христово

Это один из самых уважаемых праздников в Западной Европе. Одним из центральных торжественных событий станет обращение Папы Римского к верующим, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов.

Католическое Рождество является государственным праздником более чем в 100 странах мира.