Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная Ильей Яшиным
Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная главой муниципального Красносельского района Ильей Яшиным. По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300. Сотрудников полиции было много, однако они не мешали проведению акции и только сообщали через мегафон, что она не согласована и просили людей разойтись. Участники мероприятия выкрикивали «Путин – вор» и «Собянина долой». Затем перед собравшимися выступил Илья Яшин.
В отношении Яшина составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Там напомнили, что акция была признана Мосгорсудом незаконной.
Комментарии2
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gordy 25 декабря 2017 | 00:15
@Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная Ильей Яшиным@
Вы хотели сказать: "Без задержек"?
juruyivanovich 25 декабря 2017 | 00:31
Надежды Яшина на арест не оправдались.
Придётся Яшину ещё что-то изобретать, чтобы всё же заставить крававыйрыжым арестовать его.