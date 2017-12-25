@Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная Ильей Яшиным@

Без задержаний прошла в столичном Лермонтовском сквере акция, организованная главой муниципального Красносельского района Ильей Яшиным. По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300. Сотрудников полиции было много, однако они не мешали проведению акции и только сообщали через мегафон, что она не согласована и просили людей разойтись. Участники мероприятия выкрикивали «Путин – вор» и «Собянина долой». Затем перед собравшимися выступил Илья Яшин.

В отношении Яшина составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Там напомнили, что акция была признана Мосгорсудом незаконной.