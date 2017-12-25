Алексей Навальный подал в Центризбирком документы,необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты России
Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Навальный баллотируется в президенты как самовыдвиженец. Сегодня в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали его выдвижение. На встрече в Москве Навальный заявил, что призовет своих сторонников к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют кандидатом.
ЦИК ранее предупреждал, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента России из-за судимости. Навальный, ссылаясь на Конституцию, называет такой запрет незаконным.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
metalag 25 декабря 2017 | 00:14
Ну пускай, наконец, зарегистрируют Навального!
Чтобы оп получил свои 3%....:)))))))
nikitin43 25 декабря 2017 | 00:17
metalag: дело не в регистрации , дело в допуске к фед . тв . месяц навального на тв путенская россия не выдержит .
patrik40 25 декабря 2017 | 00:27
Алексей Навальный подал в Центризбирком документы,необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты России...
А.Венедиктов, Е.Альбац и иже с ними, в один голос заявляют что "в этой стране" нет выборов, а есть голосование, потому что во всех центральных СМИ мы наблюдаем только одного кандидата - В.Путина... а сами? А.Навальный, А.Навальный, А.Навальный, А.Навальный, А.Навальный... Навальный то, Навальный сё, Навальный пошёл туда, Навальный посмотрел сюда...
nikitin43 25 декабря 2017 | 00:30
patrik40: не шуми , петруша , разбудишь путена , он боится этого имени ...
sanisan 25 декабря 2017 | 00:47
Навальный - либерально-нацистский отщепенец от Госдепа. В случае неудачи на выборах поедет обратно в США заниматься расизмом и разоблачениями, чтоб им там всем от его деятельности лучше стало.
zztop1960 25 декабря 2017 | 00:34
patrik40: Белочку поймал ? Навальный , Навальный , Навальный ...........
metalag 25 декабря 2017 | 00:42
patrik40: Вы не правы:
- на ЭХЕ еще обсуждают Ксюшу....и иногда Явлинского...:))))))))
captain_ 25 декабря 2017 | 00:18
Если дети Путина, Пескова, Лаврова живут не в России, то, почему их не признают иностранными агентами?!
nikmart001 25 декабря 2017 | 00:23
captain_: Ну, этот вопрос надо задавать в тех странах где они живут.
m_doc 25 декабря 2017 | 00:38
captain_: Дочь Пескова в РФ не живёт. Мож, ещё вернётся. Остальные туточки.
chnch 25 декабря 2017 | 00:39
captain_: Так деньги идут не от иностранцев в Россию, а из России на содержание детишек! тут в пору налоговые льготы вводить! Прям благотворительность!!
m_doc 25 декабря 2017 | 00:44
chnch: Ты лично кого из этих детей содержишь? Поди, налоги мешками в Нал. инспекцию таскаешь:)
glotov 25 декабря 2017 | 00:24
Он напоминает Василия Ивановича из анекдота, который при поступлении в военную академию сумел сдать кровь и мочу, но провалился на математике.
vis_a_vis 25 декабря 2017 | 00:50
\\ glotov: но провалился на математике... //
Это не удивительно, ведь экзаменатор там - Чуров. Знаете, такой, с бородой? Он такую удивительную "математику" на выборах развел: дважды два - пять, трижды три - восемь...
zztop1960 25 декабря 2017 | 00:25
России надо стать парламентским государством , может через лет 100 что то перемениться
m_doc 25 декабря 2017 | 00:41
zztop1960: Через 100 лет от Латвии ни хрена не останется, все разбегутся и повымрут. Мож, тебе лучче об этом призадуматься? А мы без сопливых разберёмся.