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00:00, 25 декабря 2017

ЦИК накануне принял документы у нескольких кандидатов в президенты России

Из-за большого наплыва выдвиженцев комиссии пришлось продлить свой рабочий день до позднего вечера.

В числе подавших документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты – бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, бизнесмен Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и журналист Олег Лурье. Последним же в ЦИК приехал оппозиционер Алексей Навальный. Это случилось только поздним вечером. В штабе объяснили задержку замерзшими принтерами, из-за которых не удалось распечатать все документы. Накануне инициативная группа в столичном лесопарке Серебряный бор выдвинула политика кандидатом в президенты. Там, утверждают сторонники Навального, и случился технический сбой. О продлении же своей работы в воскресенье ЦИК объявил спустя полчаса после сообщений о проблемах у штаба оппозиционера.

Ожидается, что сегодня документы на регистрацию кандидатом в президенты подаст телеведущая Ксения Собчак. Она была выдвинута партией «Гражданская инициатива».

Комментарии

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captain_ 25 декабря 2017 | 00:11

Вангую: для Пуйла, это Рождество последнее. Аминь!

patrik40 25 декабря 2017 | 00:18

«Мы уже изменили ситуацию, когда говорили, что нет другого кандидата, кроме Путина. Он есть. Его выдвинули в Серебряном Бору на пляже № 3», - говорит Навальный...

Алёшка Навальный как египетский фараон, времён расцвета Древнего Египта - ещё пару-тройка митингов и Алексей Анатольевич построит храм в свою честь и вместе со своими сторонниками, будет молиться и приносить жертвы своим статуям.

nikitin43 25 декабря 2017 | 00:24

patrik40: петруша уже решил голосовать за холуя собчака или его дочку , выбор не велик сзаду саакашвили подпирает.

npopekmop 25 декабря 2017 | 00:27

patrik40: должно тебе понравиться:

https://www.youtube.com/watch?v=k-Ns0xRjSr4

pusto1 25 декабря 2017 | 00:50

а вот у нас уже и ютуб отключили :) в честь стартовавшей избирательной кампании

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