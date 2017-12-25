ЦИК накануне принял документы у нескольких кандидатов в президенты России

Из-за большого наплыва выдвиженцев комиссии пришлось продлить свой рабочий день до позднего вечера.

В числе подавших документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты – бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, бизнесмен Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и журналист Олег Лурье. Последним же в ЦИК приехал оппозиционер Алексей Навальный. Это случилось только поздним вечером. В штабе объяснили задержку замерзшими принтерами, из-за которых не удалось распечатать все документы. Накануне инициативная группа в столичном лесопарке Серебряный бор выдвинула политика кандидатом в президенты. Там, утверждают сторонники Навального, и случился технический сбой. О продлении же своей работы в воскресенье ЦИК объявил спустя полчаса после сообщений о проблемах у штаба оппозиционера.

Ожидается, что сегодня документы на регистрацию кандидатом в президенты подаст телеведущая Ксения Собчак. Она была выдвинута партией «Гражданская инициатива».