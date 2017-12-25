ЦИК накануне принял документы у нескольких кандидатов в президенты России
Из-за большого наплыва выдвиженцев комиссии пришлось продлить свой рабочий день до позднего вечера.
В числе подавших документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты – бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, бизнесмен Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и журналист Олег Лурье. Последним же в ЦИК приехал оппозиционер Алексей Навальный. Это случилось только поздним вечером. В штабе объяснили задержку замерзшими принтерами, из-за которых не удалось распечатать все документы. Накануне инициативная группа в столичном лесопарке Серебряный бор выдвинула политика кандидатом в президенты. Там, утверждают сторонники Навального, и случился технический сбой. О продлении же своей работы в воскресенье ЦИК объявил спустя полчаса после сообщений о проблемах у штаба оппозиционера.
Ожидается, что сегодня документы на регистрацию кандидатом в президенты подаст телеведущая Ксения Собчак. Она была выдвинута партией «Гражданская инициатива».
Комментарии5
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captain_ 25 декабря 2017 | 00:11
Вангую: для Пуйла, это Рождество последнее. Аминь!
patrik40 25 декабря 2017 | 00:18
«Мы уже изменили ситуацию, когда говорили, что нет другого кандидата, кроме Путина. Он есть. Его выдвинули в Серебряном Бору на пляже № 3», - говорит Навальный...
Алёшка Навальный как египетский фараон, времён расцвета Древнего Египта - ещё пару-тройка митингов и Алексей Анатольевич построит храм в свою честь и вместе со своими сторонниками, будет молиться и приносить жертвы своим статуям.
nikitin43 25 декабря 2017 | 00:24
patrik40: петруша уже решил голосовать за холуя собчака или его дочку , выбор не велик сзаду саакашвили подпирает.
npopekmop 25 декабря 2017 | 00:27
patrik40: должно тебе понравиться:
https://www.youtube.com/watch?v=k-Ns0xRjSr4
pusto1 25 декабря 2017 | 00:50
а вот у нас уже и ютуб отключили :) в честь стартовавшей избирательной кампании